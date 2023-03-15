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15 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

“Millet ittifakı”nın millete taahhüdü

Cevher İLHAN
15 Mart 2023, Çarşamba
Millet ittifakı”nın ortak adayının daha şimdiden 62 milyon seçmenin yüzde 60’ına varan desteğini almasıyla siyaset hareketlenirken, “iktidar cephesi”nde tam bir telaşla bir dizi atraksiyona girişiliyor; yeni yeni “ortaklar” aranıyor…

Daha önce “güçlendirilmiş parlamenter sistem” ekseninde demokrasi, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla Meclis’in yasama ve denetim işlevinin hayata geçirilmesini esas alan “altılı işbirliği” için “altı benzemez” tezyifinde bulunan iktidar partisi, mevcut küçük ortakları kurtarmayınca “binde iki” oy alan “benzemezler”le bir araya gelmeye didiniyor.    

HİZMET VE İCRAAT PROGRAMI

“Cumhur ittifakı”nın hiçbir konuda yapılan hiçbir ortak çalışması yok. Şimdiye kadar Erdoğan ve Bahçeli’nin Saray ve ev ziyaretleriyle sürdürülen “ittifak”ta Türkiye’nin tek bir temel meselesi üzerinde müzâkere yapılmamış.

Bundandır ki ağır ekonomik çöküşten deprem yıkıntısına kadar büyük bir enkaz devralacak olan “millet ittifakı”nın daha “parlamenter sistem”e geçmeden işleri istişâre ve ortak akılla yürütmesinden; çöküşteki ekonomiden yolsuzluklarla mücadeleye, iç güvenlikten dış politikaya, basın özgürlüğünden insan haklarına ciddi emek mahsulü bir hizmet ve icraat programıyla milletin önüne çıkmasından rahatsız.

“Cumhur ittifakı” ülkenin problemlerinin çözümüne dair hiçbir plân ve program ortaya koymadan bir-iki görüşme ile ortaya konulmuş konjonktürel ve sırf seçimde oylarını arttırmayı amaçlayan atraksiyonlarla kalırken; “millet ittifakı” her konuda esaslı bir hazırlık yapmış.

Altı partinin ortak komisyonlarının bir buçuk yıllık yoğun çalışmasıyla hazırlanan, dokuz ana başlık, seksen alt başlık ve 2 bin 300’ü aşan maddeden oluşan ve 240 sayfayı bulan “ortak politikalar metni”, seçim kampanyasında “millet ittifakı”nın bir nevi “seçim beyannâmesi”, seçim sonrasında ise “koalisyon protokolü”, “hükûmet programı” ve “güçlendirilmiş parlamenter sistem”e “geçiş sürecinin yol haritası” olarak ittifak liderlerinin imzasıyla millete taahhüd ediliyor.

MİLLETE ÖZENLE ANLATILMALI…

Bütün alanlarda geniş iştişâre ve müzâkerelerle varılan “mutabakat”ta, hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, yolsuzluklarla mücadele, şeffaflık ve denetim, ekonomi, finans ve istihdam, bilim, sektörel politikalar, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, savunma, güvenlik, göç ve sığınmacı sorunu, sınırları koruma ve kontrol, savunma sanayii dahil her sahadaki problemlere ortak çözümler tek tek belirleniyor.

Keza 12 Eylül darbesinden kalma YÖK’ün kaldırılıp yerine üniversitelerarası koordinasyonu sağlayan bir kurulun kurulması, mesleki eğitimin verilmesi; siyasetin demokratikleşmesi hususunda siyasi partiler ve seçim yasasının çıkarılması, siber güvenlik, siyasi ahlâk yasası, beyin göçü, âfet yönetimi, konut ve barınma krizi, uyuşturucuyla mücadele gibi, ülkenin âcil meselelerine etkili projelerle üretilen çâreler ortaya konuluyor.

Siyasi iktidarın karalama kampanyasına, “yandaş medya”nın kara propagandasına karşı yapılacak olan, altı partinin uzman kadrolarının uzun müzâkereler ve yoğun çalışmalar neticesinde ortaya koydukları programı seçim sürecinde sade, özet ve anlaşılır bir dille millete izâh etmektir…

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