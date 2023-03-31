"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MART 2023 CUMA - YIL: 54

“Millet ittifakı”nın Suriye barış irâdesi

Cevher İLHAN
31 Mart 2023, Cuma
On iki yıldır Suriye’yi etnik ve mezhebi iftiraklarla bölüp parçalama peşindeki emperyal ecnebilerin “tefrika projesi”ne ne yazık ki AKP iktidarında tam âlet olundu, Suriye ile işbirliği irâdesi gösterilemedi.

Her ne kadar “Astana mutâbakatı” imzacıları Rusya ve İran’ın “zorlaması”yla Suriye ile bakanlar düzeyinde görüşülse de, “tek kişilik hükûmet”te Ankara, daha baştan iflas eden “Suriye politikası”yla da ABD ile küresel işgalci ortakların cenderesinden çıkamıyor.

Son dönemde Suriye’nin kuzeyinde silâhlandırıp ordu kurdurduğu PYD/YPG işgalindeki bölgeye sık sık giden ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in son ziyaretinde alandaki conilere 900 Amerikan askerinin daha ekleneceğini söylemesine suskun kalınması bu vakıanın ifşası. (gazeteler, 5.3.23).

“ORTAK POLİTİKALAR MUTABAKATI”YLA…

Ankara, ecnebilerin Türkiye’yi ablukaya alma ve taşeron radikal örgütleri kollama operasyonuna ses çıkarmıyor, Suriye’yi ve bütün bölgeyi etnik ve mezhebi taksim ve tefrika ateşine atan çarpıklığa bigane kalıyor.

Koltukta kalma uğruna halka karşı “Suriye ile barışılıyormuş” gibi algı oluşturmaya didinirken, baştan beri saplandığı fiyaskolu kısır “Suriye politikası” kıskacından kurtulamayan “tek kişilik hükûmet”in bu ülkeyle barış ve istikrar işbirliğine niyeti yok.

Kısacası, Katar eski Başbakanı Hamad Bin Casim’in 2013’te “ABD ve diğer güçlerle Suriye’de silâhlı gruplara askeri destek verdik, Türkiye ile birlikte dünyanın her tarafından binlerce yabancı militanı-teröristi Türkiye’den geçişle bu ülkeye yığarak radikal terör örgütlerine devşirdik, bir yığın para harcadık” itirafıyla, “yandaş yorumcular”ın “Bizim Suriye’de ‘muhalif gruplar’ diye terör örgütlerine verdiğimiz desteği unutmayalım” ikrarıyla tescillenen “ecnebi politikaları” devam ediyor. (Mehmet Barlas, Sabah, 2.1.18)

Bu bakımdan, demokratik muhalefet olarak “millet ittifakı”nın “ortak politikalar mutabakat”nda tahhüd ettiği “Suriye ile barış ve işbirliği” çağrısı fevkalâde ehemmiyet arzediyor. 

OBİT VE “ADANA MUTABAKATI”YLA…

Ve “millet ittifakı” ortak Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun, öncelikle aynı inancı, ortak tarihi ve kültürü paylaşan Türkiye, Suriye, İran ve Irak’ın eksenini oluşturduğu Ortadoğu Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı (OBİT) önerisinin âcilen hayata geçirilmesi çözüm yolunu gösteriyor.

Bunun içindir ki merhum Cumhurbaşkanı Demirel ile Suriye Devlet Başkanı Baba Esad’ın 20 Ekim 1998’de “iki ülkenin topraklarında birlikte belirledikleri terör örgütlerine müsaade etmeyip terörle ortak mücadeleleri”ni esas alan “Adana mutabakatı”na yeniden işlev kazandırılması gerekiyor.

Suriye’nin barışı ve bütünlüğüyle bölgenin sulh, selâmet ve istikrarı, “emperyal işgal projeleri”yle değil, ancak “millet ittifakı” iktidarının demokratik irâdesiyle başarılabilir.

“Yol haritası” budur, başka da yolu yok…

Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Millet fakirleşirken bankalar kâra doymuyor

    BM Raportörü Albanese'den dünyaya Filistin çağrısı

    Millet İttifakı’nda ortak liste hazırlığı

    Adalete de bahar gelecek

    Aile ve ahlâkı korumalıyız

    İstibdada karşı hürriyeti haykıracağız

    Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1'i bebek 5 kişi yaralandı

    Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu'ya yoğun kar yağışı uyarısı

    6 Şubat'tan bu yana 22 bin 500'e yakın sarsıntı gözlemlendi

    Türkiye genelinde ilkbaharda beyaza rahmet sevinci

    Japonya Afet İdare Konseyi: Patlama durumunda yürüyerek kaçın
    📷

    Her gün 4 bin yabancı öğrenci Ezher Kurumu'nda iftar yapıyor

    ÖSYM: YKS, deprem bölgesinde 4 ilde yapılacak

    Erzincan'da otobüs devrildi: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

    İspanya'daki orman yangınında 4600 hektarlık alan kül oldu

    Tek adam düzeninde farklı fikir de, istişare de olmaz

    DP’den Erdoğan’ın adaylığına itiraz

    77 paket de getirseniz bu kafayla olmaz

    Yusuf Kerim yasası geçti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yusuf Kerim yasası ve köklü çözüm ihtiyacı
    Osman ZENGİN

    Kur’an-ı Kerimde sûre isimleri
    Genel

    Millet fakirleşirken bankalar kâra doymuyor
    Faruk ÇAKIR

    Hukuksuzluk nasıl aşılır?
    Süleyman KÖSMENE

    Namazlarımı nasıl şevkle kılabilirim?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir asır önce kullanılan inisiyatif
    Risale-i Nur'dan

    Orucu bütün duygulara tutturmalı
    Şemseddin ÇAKIR

    Mehdiyet meselesi - 2
    Hasan GÜNEŞ

    Bediüzzaman, adalet ve demokrasi
    İbrahim Aktaşcı

    Adaletin kısa devresi: Siyasi otoriteye itaat!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.