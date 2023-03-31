“Millet ittifakı”nın Suriye barış irâdesi

On iki yıldır Suriye’yi etnik ve mezhebi iftiraklarla bölüp parçalama peşindeki emperyal ecnebilerin “tefrika projesi”ne ne yazık ki AKP iktidarında tam âlet olundu, Suriye ile işbirliği irâdesi gösterilemedi.

Her ne kadar “Astana mutâbakatı” imzacıları Rusya ve İran’ın “zorlaması”yla Suriye ile bakanlar düzeyinde görüşülse de, “tek kişilik hükûmet”te Ankara, daha baştan iflas eden “Suriye politikası”yla da ABD ile küresel işgalci ortakların cenderesinden çıkamıyor.

Son dönemde Suriye’nin kuzeyinde silâhlandırıp ordu kurdurduğu PYD/YPG işgalindeki bölgeye sık sık giden ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in son ziyaretinde alandaki conilere 900 Amerikan askerinin daha ekleneceğini söylemesine suskun kalınması bu vakıanın ifşası. (gazeteler, 5.3.23).

“ORTAK POLİTİKALAR MUTABAKATI”YLA…

Ankara, ecnebilerin Türkiye’yi ablukaya alma ve taşeron radikal örgütleri kollama operasyonuna ses çıkarmıyor, Suriye’yi ve bütün bölgeyi etnik ve mezhebi taksim ve tefrika ateşine atan çarpıklığa bigane kalıyor.

Koltukta kalma uğruna halka karşı “Suriye ile barışılıyormuş” gibi algı oluşturmaya didinirken, baştan beri saplandığı fiyaskolu kısır “Suriye politikası” kıskacından kurtulamayan “tek kişilik hükûmet”in bu ülkeyle barış ve istikrar işbirliğine niyeti yok.

Kısacası, Katar eski Başbakanı Hamad Bin Casim’in 2013’te “ABD ve diğer güçlerle Suriye’de silâhlı gruplara askeri destek verdik, Türkiye ile birlikte dünyanın her tarafından binlerce yabancı militanı-teröristi Türkiye’den geçişle bu ülkeye yığarak radikal terör örgütlerine devşirdik, bir yığın para harcadık” itirafıyla, “yandaş yorumcular”ın “Bizim Suriye’de ‘muhalif gruplar’ diye terör örgütlerine verdiğimiz desteği unutmayalım” ikrarıyla tescillenen “ecnebi politikaları” devam ediyor. (Mehmet Barlas, Sabah, 2.1.18)

Bu bakımdan, demokratik muhalefet olarak “millet ittifakı”nın “ortak politikalar mutabakat”nda tahhüd ettiği “Suriye ile barış ve işbirliği” çağrısı fevkalâde ehemmiyet arzediyor.

OBİT VE “ADANA MUTABAKATI”YLA…

Ve “millet ittifakı” ortak Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun, öncelikle aynı inancı, ortak tarihi ve kültürü paylaşan Türkiye, Suriye, İran ve Irak’ın eksenini oluşturduğu Ortadoğu Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı (OBİT) önerisinin âcilen hayata geçirilmesi çözüm yolunu gösteriyor.

Bunun içindir ki merhum Cumhurbaşkanı Demirel ile Suriye Devlet Başkanı Baba Esad’ın 20 Ekim 1998’de “iki ülkenin topraklarında birlikte belirledikleri terör örgütlerine müsaade etmeyip terörle ortak mücadeleleri”ni esas alan “Adana mutabakatı”na yeniden işlev kazandırılması gerekiyor.

Suriye’nin barışı ve bütünlüğüyle bölgenin sulh, selâmet ve istikrarı, “emperyal işgal projeleri”yle değil, ancak “millet ittifakı” iktidarının demokratik irâdesiyle başarılabilir.

“Yol haritası” budur, başka da yolu yok…