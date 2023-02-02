Millet ittifakı’nın “yolsuzlukla mücadele” iradesi

“Millet ittifakı”nın “ortak politikalar mutabakat metni”ndeki “Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi ve Eylem Plânı” da çok makes buldu.

Mâlum başta “mafya - siyaset ilişkileri” olmak üzere yolsuzluklar, hırsızlıklar, rüşvet, kamu malının peşkeş benzeri hak gasplarına ve millet malını talana dair muhalefetin Meclis’e verdiği bütün araştırma ve soruşturma önergeleri hep iktidar partilerince reddedildi.

Bu yüzden, yüzde 180’lerden yüzde 400’lere varan enflasyon, zam ve pahalılıkla girilen “derin yoksulluk” girdabında Türkiye “yolsuzluk endeksi”nde 180 ülke arasında 96. sıraya düşerek dibe vurmuş.

En vahimi de “tâlimatlandırılarak” bağımsızlığı ve tarafsızlığı yok edilen “siyasetin sopası” haline getirilmesiyle yasal denetimi de ortadan kaldırılarak yolsuzlukların, rüşvetin, hırsızlığın önü açılmış.

AB MÜKTESEBATINA UYUMLA…

Buna karşı “yolszlukla mücadele”de öncelikle “Siyasi Ahlâk Yasası”nın çıkarılması, Meclis’te “Siyasi Etik Komisyonu” ile “Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu”nun kurulması ve “Mali Suçları Araştırma Kurulu”nun idari özerkliğe kavuşturulup mali kaynakları, personel ve bilişim alt yapısının güçlendirilmesiyle, vergi affı ve varlık barışlarının kara para aklama aracı olarak kullanılmasına fırsat verilmemesi; rant hesabına âdeta her ihale için değiştirilen ve son yirmi yılda iki yüze yakın değişikliğe uğrayan Kamu İhale Kanunu’nun Avrupa Birliği normlarına uyarlanması önemli.

Keza âfetler-âcil olağanüstülüklerde ancak istisnai olarak kullanılması öngörülen, ancak hemen hemen bütün ihalelerde suiistimal edilen Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi kapsamında “pazarlık usulü” ile “yandaş şirketler”e mâliyetinin on katına verilen tüm ihalelerdeki usulsüzlük ve yolsuzlukların tâkipçisi olunması taahhüdü kayda değer.

Buna göre kamu alımları ve ihalelerde rekabeti ortadan kaldıran, ihaleyi istisna, keyfiliği kural haline getiren, yolsuzluk kapısını açık tutan istisna ve muafiyetlerin kaldırılması öngörülüyor.

Buna bağlı olarak Sayıştay’ın Anayasada bir yüksek mahkeme haline getirilip TBMM adına denetiminin bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak biçimde geliştirilmesi; Uluslararası Yolsuzluk Sözleşmesi başta olmak üzere bütün yolsuzluk mekanizmalarını kullanarak yolsuzluktan elde edilip yurtdışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede AB müktesebatına uyum sağlayacak “Mal Varlıklarının Geri Alınması Ofisi”nin kurulması” önemli.

Yine yolsuzlukla mücadele mevzuatının Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun tavsiye kararlarıyla uyumlu hale getirilmesi, OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu ekseninde Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununun tavizsiz uygulanması, kaynağı açıklanmayan gelir servet artışlarının cezalarının arttırılmasıyla uluslararası denetim standartlarına ulaşılması hedefleniyor.

MECLİS’İN VE SAYIŞTAY’IN DENETİMİ

Bunun içindir ki doları 7 lirada tutmak için yandaşlara arka kapıdan aktarıldığı söylenen 128 milyar dolarla yine çalındığı ve ülkeden kaçırıldığı belirtilen -Hazine’de kalsaydı ve doğru dürüst kullanılsaydı Türkiye’de ekonominin çöküşe sürüklenip “kara para cenneti” haline getirilmesine fırsat vermeyecek- 418 milyar doların (7 trilyon 900 milyar liranın) akıbeti sorgulanacak.

Keza bu kapsamda yolsuzlukların, hırsızlıkların ve rüşvetin kılıfı haline getirilen “devlet sırrı” ve “ticari sır” kavramlarına sığınılmasına son verilmesi, “bilgi edinme hakkı”nı ihlal eden kamu görevlilerinin disiplin, ceza tazminat sorumluluğunun arttırılacak olması fevkalâde ehemmiyetli.

Bu açıdan ana muhalefet liderinin Sayıştay denetçilerine “mutlaka bu paranın nereye ve kimlere gittiği”ni bulmaları ve hesabının sorulması uyarısı ve bu minvalde siyaset, kamu meslek örgütleri ve kamu imtiyazı elde etmiş sivil toplum yöneticilerini de ihtiva edecek biçimde “mal beyannâmesi uygulaması”nın yaygınlaştırılıp etkin denetime tabi tutulması irâdesi ve kararlılığı takdire değer.

Özetle, “otoriter sistem”de kat kat katlanan yolsuzlukların, hırsızlıkların, rüşvetin, on milyarlarca dolarlık garantili kamu ihalelerini yandaş müteahhitlere peşkeşin, ihaleye fesat karıştırmanın, zimmetin, irtikabın, kayırmanın, soygunun, yağmanın, komisyonculuğun, dolandırıcılığın soruşturulup cezalandırılacağı “yolsuzluklarla mücadele” perspektifi büyük önem taşıyor.