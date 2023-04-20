"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Millet palavralara kanmıyor

Cevher İLHAN
20 Nisan 2023, Perşembe
Yedi ayrı kamuoyu araştırma şirketinin ortalamasına göre “millet ittifakı” Cumhurbaşkanı ortak adayının “cumhur ittifakı” adayından en az beş puan fazla çıkması, özellikle son anketlerde farkın sekiz puana çıkması vaziyeti ele veriyor.

Keza Meclis seçimlerinde de iktidar partileri çoğunluğu kabederken “millet ittifakı”nın önde olup demokratik muhalefetle birlikte nitelikli çoğunluğu sağlayacağı belirtiliyor.   

Bu arada AKP mevcut milletvekillerinin yarıdan fazlasını yeniden aday göstermezken, MHP ile BBP’nin logolarıyla seçimlere ayrı ayrı olarak katılmasıyla peşinen 15-30 arasında milletvekilini kaybedeceği belirtiliyor.

Neticede içte ve dışta “millet ittifakı”nın kazanacağı ve “tek kişilik otoriter rejim”in gideceği beklentisi gün geçtikçe yükseliyor…

SİYASİ İSNADLAR SIRITIYOR…

Bayramla birlikte, özellikle “millet ittifakı” liderlerinin deprem illerinden başlayarak ülke çapında ayrı ayrı ve birlikte düzenlenecek toplantılar ve ortak mitingleriyle seçim kampanyasının alanda hareketlenmesinin kararsızların daha da azaltacağı, sonucun demokratik muhalefet lehinde gelişeceği ifade ediliyor.  

Bu yüzden sahaya sürülen bakanlar, “cumhur ittifakı”na Perinçek’in desteğini, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı’nın AKP listelerinde aday gösterilmesini “teğet” geçerek “beş tane sağcı bir araya gelerek bir solcuyu iktidara getirmek istiyorlar!” türü sığ söylemlere başvuruyorlar.

Baştan beri deprem bölgelerinde arama kurtarma ekipleriyle binlerce vatandaşı enkaz altından çıkaran, 9 bin 266 araç ve 27 bin 135 personel gönderen, 7 bin 55 TIR’la her türlü insani yardım taşıyan ulaştıran, 2 milyon 925 bin battaniye, 265 bin ısıtıcı ve soba, 48 bin çadır, 1.400 konteyner, 4 milyon 500 bin hijyen paketi afetzedelere teslim edip 154 mobil mutfak, 163 ikram aracı, 18 mobil fırınla hizmete devam eden ve sayıları 129’u bulan muhalefet belediyelerinin her türlü alt yapı, sağlık ve temizlik hizmetlerini görmezden gelen Cumhurbaşkanı’nın “depremde muhalefet belediyeleri yok” isnadı ise sırıtıyor.

PROVOKATİF TAHRİKLER TUTMUYOR

Özetle, yirmi yıllık iktidarın sonunda millete söyleyeceği hiçbir sözü kalmazken, önceki seçimlerde sergilenen siyasi manipülasyon senaryoları, yeni “seçim operasyonları”, bayat politik provokatif tahrikli saldırılar halk nezdinde artık tutmuyor.    

Bundandır ki -her ne kadar gerçeği kabullenmese de- açıkça kaybettiğini gören Cumhurbaşkanı ile partisi, devlet imkân ve araçlarını tepe tepe kullanmakla bir defa daha seçmeni sindirme, “atı alan Üsküdar’ı geçti” oldubittileri için seçimi ikinci tura bıraktırma peşinde.

Ama millet artık medyatik dezenformasyonlara, politik palavralara kanmıyor.

Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Helalleşelim, kutuplaşmayı bitirelim

    'Batı Afrika'da 48 milyon kişi açlık sınırında'

    Endonezya'da Semeru Yanardağı alarmı!

    Maraş’taki okuyucularımız iftarda buluştu

    Mersin’de çocuk iftarı

    Dünya'ya düşebilir

    Umre parasını depremzedelere bağışladı

    Yusuf Kerim nihayet annesine kavuştu

    AKP’den önce Filistin’e daha çok destek verebiliyorduk

    Erdoğan soğan için konuştu

    Bayram soğuk ve yağışlı geçecek

    Hani işe alımda mülakat kalkacaktı?

    BM Yüksek Komiseri Türk Sudan'daki tarafları müzakere masasına çağırdı

    Kahramanmaraş'ta tarım arazilerinde 2 metreye yakın yükselme ve çökme

    Belçika'da "haftada 4 gün çalışma" modeline rağbet çok az

    Müslüman çevre dostu olmalı

    Barış ve huzur için adalet şart

    Cezaevlerine koli koli Risale-i Nur gönderdik

    Mescid-i Aksa’ya akın ettiler

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Minneapolis’te ezanın açıktan okunması Din hürriyetine iyi bir delil oldu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ramazan-1444
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hak dâvâ edip kuvvete sarılmak
    Ahmet BATTAL

    Nal toplayan ve toplatan İttifaklar
    Genel

    Helalleşelim, kutuplaşmayı bitirelim
    Risale-i Nur'dan

    Zat-ı Ahmediyenin (asm) nuruyla âlemin şekli değişti
    Cevher İLHAN

    Millet palavralara kanmıyor
    Hasan KOÇ

    Demokrasi ile aramızdaki mesafe
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Orhan Ali YILMAZ

    Siyaset, bir de şu ahlâkımız…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.