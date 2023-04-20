Millet palavralara kanmıyor

Yedi ayrı kamuoyu araştırma şirketinin ortalamasına göre “millet ittifakı” Cumhurbaşkanı ortak adayının “cumhur ittifakı” adayından en az beş puan fazla çıkması, özellikle son anketlerde farkın sekiz puana çıkması vaziyeti ele veriyor.

Keza Meclis seçimlerinde de iktidar partileri çoğunluğu kabederken “millet ittifakı”nın önde olup demokratik muhalefetle birlikte nitelikli çoğunluğu sağlayacağı belirtiliyor.

Bu arada AKP mevcut milletvekillerinin yarıdan fazlasını yeniden aday göstermezken, MHP ile BBP’nin logolarıyla seçimlere ayrı ayrı olarak katılmasıyla peşinen 15-30 arasında milletvekilini kaybedeceği belirtiliyor.

Neticede içte ve dışta “millet ittifakı”nın kazanacağı ve “tek kişilik otoriter rejim”in gideceği beklentisi gün geçtikçe yükseliyor…

SİYASİ İSNADLAR SIRITIYOR…

Bayramla birlikte, özellikle “millet ittifakı” liderlerinin deprem illerinden başlayarak ülke çapında ayrı ayrı ve birlikte düzenlenecek toplantılar ve ortak mitingleriyle seçim kampanyasının alanda hareketlenmesinin kararsızların daha da azaltacağı, sonucun demokratik muhalefet lehinde gelişeceği ifade ediliyor.

Bu yüzden sahaya sürülen bakanlar, “cumhur ittifakı”na Perinçek’in desteğini, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı’nın AKP listelerinde aday gösterilmesini “teğet” geçerek “beş tane sağcı bir araya gelerek bir solcuyu iktidara getirmek istiyorlar!” türü sığ söylemlere başvuruyorlar.

Baştan beri deprem bölgelerinde arama kurtarma ekipleriyle binlerce vatandaşı enkaz altından çıkaran, 9 bin 266 araç ve 27 bin 135 personel gönderen, 7 bin 55 TIR’la her türlü insani yardım taşıyan ulaştıran, 2 milyon 925 bin battaniye, 265 bin ısıtıcı ve soba, 48 bin çadır, 1.400 konteyner, 4 milyon 500 bin hijyen paketi afetzedelere teslim edip 154 mobil mutfak, 163 ikram aracı, 18 mobil fırınla hizmete devam eden ve sayıları 129’u bulan muhalefet belediyelerinin her türlü alt yapı, sağlık ve temizlik hizmetlerini görmezden gelen Cumhurbaşkanı’nın “depremde muhalefet belediyeleri yok” isnadı ise sırıtıyor.

PROVOKATİF TAHRİKLER TUTMUYOR

Özetle, yirmi yıllık iktidarın sonunda millete söyleyeceği hiçbir sözü kalmazken, önceki seçimlerde sergilenen siyasi manipülasyon senaryoları, yeni “seçim operasyonları”, bayat politik provokatif tahrikli saldırılar halk nezdinde artık tutmuyor.

Bundandır ki -her ne kadar gerçeği kabullenmese de- açıkça kaybettiğini gören Cumhurbaşkanı ile partisi, devlet imkân ve araçlarını tepe tepe kullanmakla bir defa daha seçmeni sindirme, “atı alan Üsküdar’ı geçti” oldubittileri için seçimi ikinci tura bıraktırma peşinde.

Ama millet artık medyatik dezenformasyonlara, politik palavralara kanmıyor.