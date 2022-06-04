“Milletin aklıyla alay edercesine…”

TESBİT

Mâlum, siyasi iktidarı ya da fahiş zamları ve pahalılığı eleştirdiği bir tweetinden dolayı yüzlerce vatandaşın, gençlerin apar topar derdest edilip tutuklandığı vartada siyasi iktidar, “sosyal medya yasası”yla medya gibi sosyal medyayı da sansürleme peşinde.

Tam binlerce vatandaşların cezâ almasına karşı Adalet Bakanı, ‘’Türkiye’de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir Allah’ın kulu yok, tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor” garip ifadesinde bulunuyor.

Ve bu ortamda ana muhalefet partisi liderinin, Cumhurbaşkanı’nın çocuklarının yönetiminde bulunduğu iki vakıf üzerinden Ameika’daki bir “paravan vakfa” bir milyar lira transfer edildiğine dikkat çekip, “Güya yurt yapıyorlarmış. Nerede yapıyorlar devasa plazayı? Manhattan’da. Bu ultra lüks bina bittiğinde kime ait olacak?” sorularını soru hâlâ cevapsız. Ardından başta Cumhurbaşkanı ile partisinin sözcüleri “iddialar”a dair hiçbir belge ortaya koymadan “iftira” diye reddettiler. Sözkonusu vakıflar üzerinden “ABD’ye servet ve insan transferi yapıldığı”, en çarpıcısının da sayıları birkaç yüzü bulan iktidardakilerin ve yakınlarının “kaçış plânı”na doğru dürüst cevap verilmedi.

En çarpıcısı da, başta sessiz kalan Bakan’ın “Cumhurbaşkanı ve ailesine yönelik gündeme getirdiği ‘kaçacak’ iddiasına ilişkin ne söylersiniz?” sorusu üzerine “şimdiye kadar Cumhurbaşkanının kurulan bütün kumpaslara karşı kaçmadığını” söylemekle kalması.

“Yani çok belli, para denetimi Türkiye’nin açık resmi kanaldan gidiyor. ABD denetimi açık. Şeffaf, orada her yerde de yayınlanıyor. Kimden gittiği, ne için gittiği, ne yapıldığı, her şey ortada ve bunu alıp büyük bir yolsuzluk, büyük bir hırsızlık olayı gibi takdim ediyor” diye cevap veriyor” diye “iddiaları” tekrarlayıp bir nevi kabul etmesi.

Halbuki “bu paranın kimden gittiği, ne için gittiği, ne yapıldığı” zaten belgeleriyle ortaya konuluyor. Buna mukabil, niçin öğrenci yurdu için Amerika’nın en pahalı şehrinin en pahalı semtinde 21 katlı bir binanın inşa edildiği, dahası hangi maksatla çiftlik alındığı” soruları çaktırmadan geçiştiriliyor; “milletin aklıyla alay edercesine…”

VAZİYET

Asıl “yargıya saygısızlığa” suskun!



Diğer yandan ana muhalefet liderinin partisinin İstanbul İl Başkanına getirilen “siyaset yasağı”nı haksız ve hukuksuz olarak addetmesine Adalet Bakanı’nın verdiği cevapta da tam bir çelişkili sırıtıyor.

“İl Başkanımızın siyasi yasak kararını asla tanımıyoruz” diye yasağa rağmen bir il başkanı gibi çalışmaya devam edeceğini belirten eleştirisine Bakan’ın, “Sen ağır ceza reisi değilsin, istinaf mahkemesi başkanı değilsin!” tepkisi yaman çelişkiyi su yüzüne çıkardı.

Bilindiği gibi Bakan, daha önce de Demirtaş ve Kavala’nın tutukluluklarının inadına sürdürülmesine dair, “Öyle gözüküyor ki sayın Kılıçdaroğlu, kendisini de ağır ceza reisi veya asliye ceza, sulh ceza hakimi yerine mi koydu bilmiyorum, dilediğini tutukluyor, dilediğini serbest bırakıyor” demişti.

Oysa önce “yargıya gerekli tâlimatları verdiklerini”ni söyleyen Cumhurbaşkanı, defalarca “yargı kararlarını tanımadığını” belirtmişti. Gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül için verdiği karara ilişkin, “Ben Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu karara uymuyorum, saygı da duymuyorum” çıkışında bulunmuştu. Şimdi sormak lazım; bizzat mensubu olduğu siyasi iktidarca başta AYM olmak üzere yargı kararlarının uygulanmamasıyla ayyuka çıkan haksızlık ve hukuksuzluklar sürerken Bakan neden suskun kaldı?

Yerel mahkemelerin AYM kararını tanımayıp uygulamamasına karşı, niçin “bağımsız Türk yargısına, hâkim ve savcılarımıza hem büyük bir hakarettir ve hem de büyük bir saygısızlıktır” demedi?

KISACA

“Hukuk, siyasetin ‘uzanmış eli’ halinegetirilmiş!”



Gerçek şu ki AKP iktidarında, “yargıya tâlimatlar”la adâlet sistemi ve demokratik işleyiş tahrip edilirken, hukukun siyasete biatiyle hukukun temel esasları hep çiğnendi, çiğneniyor.

Özellikle “tek kişi rejim (monokrasi)”de “yargı yetkisinin kullanılmasında ‘tavsiye ve telkinler” de aşılıp “hâkimlere emir ve tâlimat”la yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı berhava edildi, ediliyor. Prof. Kemal Gözler’in ifadesiyle “Hukuk, siyasetin ‘longa manus’u (siyasetin hukuka uzanmış eli) hâline gelmiş. Artık hukuk, siyaseti çerçevelendirmiyor; tersine siyasetin cenderesinde. Hâkimler ‘hukuk dışı faktörler’ altında kalmış.”

