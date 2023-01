Milletin demokratik muhalefetten beklentisi

“Yandaş medya”nın fitne amaçlı yoğun menfi propagandasının, sürekli “toplanıp dağılıyorlar” asparagasının aksine onuncu toplantısını yapan “güçlendirilmiş parlamenter sistem işbirliği”ndeki altı partinin demokratikleşme çalışmaları tam kapasite devam ediyor.

“Tek kişilik hükûmet”e dışarıdan desteğin dışında hiçbir ortak projesi olmayan “cumhur ittifakı”ndan farklı olarak “altı parti”nin sadece seçimle sınırlı kalmayan, sistem mutâbakatının yanısıra esas seçim sonrası geçiş süreci “demokratikleşme yol haritası”yla birlikte ülkeyi yönetmeyi hedefleyen “koalisyon protokolü” ile “ortak hükûmet programı”, 2024’teki yerel seçimlerde, hatta “parlamenter sistem”de sürdürülecek geniş “demokratik işbirliği”ni kapsıyor.

Bu çerçevede her partinin ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma, iç güvenlikten dış politikaya ülke meseleleri hakkındaki çözüm önerilerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve Ocak ayı sonunda açıklanacağı belirtilen iki yüz sayfayı bulacak “temel politika alanları”nda yeni iktidarın icraatları peşinen plânlanıyor. Cumhurbaşkanı yardımcılarından bakanlara, kamu bürokrasisinde önemli kurumlara atanacak kadroların belirlenmesine kadar bütün hazırlıklar yapılıyor…

ORTAK İRÂDE VE İŞBİRLİĞİ

“Cumhur ittifakı”nın “ucûbe sistem”in istişâresiz her oldubittisini onaylayan oportünist keyfiliklerine karşı “altılı işbirliği” hiçbir şeyi sonraya bırakmıyor; “otoriter yönetim”in tasfiyesinden “parlamenter sistem”in inşasına bütün yapılacakları istişâreyle bir bir projelendiriyor.

AKP iktidarının, özellikle “tek kişilik yönetim”in maddi - mânevi tahribatını tâmiri esas alan demokratik uzlaşma kültürü erdemiyle toplumun problemlerine köklü çâreleri tesbit ediyor.

Zira ortada bâriz bir gerçek var. “Tek kişilik yönetim”den yaka sıyıran seçmen çoktandır partilerini aşmış, artık hangi partinin ne kadar oy alacağıyla, kaç milletvekili çıkaracağıyla ilgilenmiyor. Millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in devre dışı bırakıldığı, yargının “tâlimatlandırma”yla “siyasetin sopası” haline getirildiği, devlet kurumlarının partizanlaştırılarak çürütüldüğü, ekonomideki yıkımın bezdirdiği vartada vatandaşlar zulmün, haksızlıkların, hukuksuzlukların ortadan kaldırılmasını bekliyor.

Geniş hak kesimleri, yolsuzluğun, hırsızlığın, rüşvetin, kamu malını yandaşlara peşkeşin, ihaleye fesad karıştırmanın, kayırmanın, yağmanın, israfın önünün alınmasını istiyor.

GÜÇLÜ DEMOKRATİK İTTİFAK

İktidar koltuğunda kalmak uğruna hiçbir kural tanımayan, siyasi rakiplerine her türlü yasa dışılığı dayatan, her katakulliye başvuran, her çeşit komplo ve kumpası kuran, her nevi demokrasi, hukuk ve meşruiyet dışılığa tevessül eden, Anayasayı, yasayı, teâmülleri, siyasi ahlâkı ihlâlden çekinmeyen, muhalefetin kazandığı belediyelere çöken iktidarın meşru demokratik yollarla tasfiyesini gözlüyor…

Bu bakımdan, “altılı işbirliği”nin “masa”da olmayan başta altı buçuk milyon oy almış Türkiye’nin üçüncü partisi HDP’den Meclis içi ve dışı diğer partilerle ve sivil topluma uzanan yelpazede “büyük demokrasi plâtformu” oluşturması icâb ediyor.

Topyekûn toplumsal muhalefeti derleyip toparlaması, “iktidar cephesi”ne karşı ortak demokratik irâde ve ittifakı” ortaya koyması, bütün çalışmalarını “ittifaklaştırıp” ülkeyi başarıyla yöneteceklerine milleti inandırıp güvendirmesi, politik polemikleri, iftira ve isnatları boşa çıkarması gerekiyor.

Bunun içindir ki seçim kampanyasında ortak bir dil geliştirip ülkede adım adım ortaklaştırılan projelerini anlatmalı, inisiyatifi ele alıp her kademede toplantılar ve mitinglerle ümit aşılamalı, beraberce milletin karşısına çıkıp programlar sunmalı.

Milli irâdenin suistimaline, dinî ve mânevî değerlerin istismarına, siyasi mühendisliklere, algı operasyonlarına karşı müteyakkız olmalı.

Amansız baskılara, haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı topluma cesâret vermeli. Seçim sahtekârlıklarına karşı sandığa sahip çıkarak, seçim güvenliğini sağlayarak milletin hakkını ve hukukunu korumalı. Kamplaştırma ve kutuplaştırma siyasetine karşı toplumu bütünleştirmeli.