“Milletle inatlaşma”nın akıbeti

Agresif nefret dilinin “iktidar cephesi”ne kaybettirdiği iktidara en yakın yorumcularca da açıkça belirtilmesi, seçimin kaybının asıl sebebini ortaya koyuyor.

Öncelikle Manisa eski milletvekili Selçuk Özdağ’ın “Demokrasi, hukuk kazandı. Türk insanı baskıcı, otokrat yönetim tarz ve söylemlerine razı olmayacağını gösterdi” paylaşımıyla “Türkiye, büyük bir çoğunlukla kamplaştıran, kutuplaştıran, ayrıştıran siyaset biçimini reddetmiştir. Bu seçimin sonuçları İstanbul ile sınırlı kalmayacak, başka siyasî yansımaları da olacaktır” tesbiti duvara toslayan siyasetin içyüzünü deşifre ediyor.

Milletin “tek adam” yönetimi ve tarzını, siyasallaşan bir yargı istediği uyarısında bulunan Özdağ’ın “Vatandaş, her alanda şeffaflık, demokrasi, adalet, barış ve kardeşlik dili, uzlaşı, bağımsız yargı, kuvvetler ayrılığı, eğitimde fırsat eşitliği, gelir dağılımında adalet, devlet yönetiminin ehil ve liyakatli olanlara verilmesini istiyorum’ demiştir” ifâdesi aslında “cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi”nin başarısızlıkla iflâsını özetliyor.

Keza “Millet, yüce dinimiz İslâm’ın sandığa götürülüp siyasî hırslar uğruna oylamaya tabi tutulmasını istemiyorum demiştir” cümlesi ise, siyasetin dini inhisar ve istismarının vahametini gösteriyor.

Özetle, Ankara eski Belediye Başkanı Gökçek’in “Halka rağmen siyaset yapılmaz” tweetiyle AKP eski milletvekili Şamil Tayyar’ın “Seçim aslında 6 Mayıs’ta kaybedilmişti, milletle inatlaşılmaması gerçeğini 17 yıl sonra biz de öğrendik” ikrarı, inadına seçimleri iptalin akıbetini ortaya çıkarıyor.

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“Tek kişilik sistem”in çöküşü

Hatırlanacağı üzere, geçen sene seçim öncesi Cumhurbaşkanı, “24 Haziran’da bize yetki verin, ondan sonra dolarla, faizle, şunla bunla nasıl uğraşacağımızı göreceksiniz; her şey yoluna koyulacak!” demişti.

Tam da “cumhurbaşkanlığı sistemi” bir yılını doldururken, faizler yüzde 24’ü aştı, TÜİK’in verileriyle işsizliğin yüzde 14’ü, gençlerde işsizlik yüzde 25’i, gerçek işsizler ordusu on üç milyonu buldu. Son üç ayda 482 bin şirket icralık oldu, 2018’de icra dairelerinde biriken dosya sayısı 289 bini aştığı açıklandı.

Yine resmî rakamlarla azan enflasyon yüzde 24’e, gıda enflasyonu yüzde 32’ye yükseldi; ve seçimden hemen sonra çaydan şekere, meskenlerde elektriğe yüzde 50’yi aşan zamma yüzde 15 yeni zam yağmuru başladı.

Kısacası, Cumhurbaşkanı “Göreceksiniz!” dedi; millet ağır krizle can çekişen ekonominin dibe vurduğunu gördü, görüyor. Ve bir yıl içinde bütün alanlarda geriye gidilmesi, yürütmenin yanı sıra yasama ve yargının “tek kişi”ye bağlandığı “tek kişilik rejim”in çöküşünü tescil ediyor.

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54.21’le “İstanbul rekoru” cevabı

31 Mart’ta “millet ittifakı” adayının yüzde 48.79 oranıyla 4 milyon 169 bin 765 oyla AKP’li rakibinden 13 fark atmasını Cumhurbaşkanı “Kimse 13-14 bin oyla kazandığını ilân etmesin!” diye “yetersiz” bulmuştu.

Peşinden de “sandık kurullarının kanuna aykırı oluşturduğu” gerekçesiyle YSK’ya itirazla aynı zarfa konulup aynı sandığa atılan dört pusuladan bir tek büyükşehir pusulasının iptali üzerine “oyların çalındığı” iddiası ileri sürülmüştü. Oysa 27 Mart 1994’te İstanbul seçimlerinde Erdoğan yüzde 25.19’la 973 bin 704 oy almış; İlhan Kesici yüzde 22.14’la 855 bin 897 oyla tâkip etmişti.

Bu arada, seçimden hemen sonra AKP’li sandık müşahitlerine üzerinde “oyların sayılması sırasında hatalı işlem yapıldığı, AKP lehine verilen ‘geçerli oylar’ın ‘geçersiz’ sayıldığı, diğer partilerin aldığı yasa gereği ‘geçersiz’ oylarınsa ‘geçerli’ sayıldığı” itiraz metni bulunan basılı dilekçeler teslim edildiği kupür fotoğraflarıyla haberleri, aradaki farkın az olması ihtimaliyle yine benzeri iddialarla AKP’nin seçimlerin yenilenmesini isteyeceğini su yüzüne çıkardı.

Ancak YSK Başkanı’nın açıklamasıyla, 23 Haziran’da İmamoğlu’nun yüzde 54,21’le 4 milyon 741 bin 868 oy alıp AKP adayına 806 bin 415 -öncekinin 62 katı- oyla yüzde 9 fark atması üzerine bütün “tertipler” suya düştü; rakibi ile Cumhurbaşkanına “tebrik etmek”ten başka yapılacak bir şey kalmadı.

Özetle, yüzde 54,21’le kırılan “İstanbul rekoru”, yüzde 25’le koltuğa oturanların yüzde 48’i yetersiz görmelerine, haksızlığa, hukuksuzluğa, saptırma ve çarpıtmalara tumturaklı bir cevap oldu…



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“Tekrar hezimete yol açtılar…”

(31 Mart’ta:) “Medya/sosyal medyada Ak Parti adına konuşuyor algısına sahip, belli mecralardan yemlenen, operasyoncu, şantajcı çok sayıda ahlâksız türedi ve seçim sonucunun böyle çıkmasında etkili oldular…”

(23 Haziran’da:) “Yoo! Erken de değil, susma zamanı da değil artık. 31 Mart’ta hezimet yaşattılar. Gereksiz yere seçim tekrarı yaptırdılar. Kötü kampanyalarla tekrar hezimete yol açıtlar…”

Aydın Ünal (AKP eski milletvekili)

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“Millet Sisi’yi mi seçti?”

Mâlûm son safhada partisi için yeniden devreye giren Cumhurbaşkanı, sanki seçim İstanbul’da değil de Kahire’de yapılıyormuş gibi “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli” diyerek muhalefet adayını “Mısır’ın darbeci lideri” olarak tahkir edip karaladı.

Doğrusu, “Sisi mi, Yıldırım mı?” sorusuna “millet ittifakı” adayının “Benim adım Ekrem İmamoğlu. İstanbul’da aday olarak İmamoğlu, Yıldırım ve Gökçınar var. Keşke Cumhurbaşkanı sahada olmasa da Türkiye’nin sorunlarıyla ilgilense. Milletimiz ismimi çok iyi biliyor, çok da sevdi” cevabı 23 Haziran’da “menfî siyaset”in son bir garabeti olarak kayıtlara geçti.

Ve “şimdi millet Sisi’yi mi seçti!” dedirtti…

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SÖZÜN ÖZÜ

Meşrû hakikî meşrûtiyetin (demokrasi ve cumhuriyetin) müsemmasına (gerçek meşrûtiyete) ahd-û peyman (yemin) ettiğimden, istibdat ne şekilde olursa olsun, meşrûtiyet libasını giysin, ismini taksın, rast gelsem sillemi vuracağım.”

Bediüzzaman, (Eski Said Dönemi Eserleri, 136)