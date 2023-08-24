"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

“Mülteci meselesi”nin çözümü

Cevher İLHAN
24 Ağustos 2023, Perşembe
Ankara’nın “Suriye meselesi”ndeki çıkmazının Türkiye’nin başına açtığı gâilelerin başında büyük bedeller ödeten terörün ithalinin yanısıra gittiçe ağırlaşan “mülteci meselesi” geliyor.

Zira bir zamanlar “Yüz bin sığınmacı” kırmızı çizgi olarak gösterilirken, başta Suriye’den akın edip sınırdaki il ve ilçelerine -bazı yerlerde yerel nüfusu da aşan- ve ülkenin her tarafına yayılan sığınmacılar Türkiye’yi taşıyamayacağı yüz milyarlarca ekonomik zarar yükü altına sokuyor.

Çeşitli yardım kuruluşlarından, BM’den yapılan yardımların kesilmemesi için milyonlarca sığınmacının büyük bir kısmının kayıt dışı çalışmayı tercih etmeleri belirsizliği arttırırken, derin mânevî - ahlâkî dejenerasyon vahim boyutlara ulaşıyor.

“Tek kişilik hükûmet”te çöküşe sürüklenen ekonominin “sıcak para” ile makyajlanması uğruna Avrupa’yı göçmen istilâsından korumak için yapılan “geri kabul anlaşması” ile Türkiye’nin başta Suriye’den akın eden -en az beş milyon ile sekiz milyon arasında olduğu belirtilen- sığınmacı deposu haline getirilmiş.

Özetle, öngörülebilirlikten yoksun plânsızlık ve programsızlıkla “sığınmacı meselesi”nde de Türkiye tam bir karambola sürüklenmiş, büyük bedeller ödüyor.  

“SIĞINMACILARIN DÖNMESİ İÇİN…”

Aslında Ankara’nın ecnebilerin “sığınmacı plânlarına taşeronluğu” karşılığında içte insan hakları ve hürriyetlerinin ihlâli, âdil yargılanma hakkının gasbı, düşünceyi ifade ve basın özgürlüğünün ortadan kaldırılması, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün berhava edilmesinin görmezden gelinmesi “samimiyetsizliği” açığa çıkarıyor.

Keza BM kurallarına ve uluslararası ilişkilere tamamen aykırı olarak “açık kapı politikası”yla hiçbir araştırma yapılmadan kafileler halinde göz göre göre sızmaları sağlanan sığınmacılara “geçici koruma statüsü”yle “kimlik” verilerek siyasi iktidarın ve “tek kişilik otoriter rejim”in “oy deposu” olarak suiistimali niyeti ortaya koyuyor.

Gerçek şu ki bilhassa Suriyeli sığınmacılar olmak üzere Türkiye’yi devasa maddi ve mânevî kayıplara uğratan mülteci sorunun çözümü, iç savaşın tahribatını tâmirle sürüklendiği kargaşa ve kaostan hızla çıkmasını temin eden müsalâha ve kalkınmayla derlenip toparlanmasına bağlı.

Suriye’de herkes için af çıkarıldığını, yarım milyona yakın mültecinin ülkesine döndüğünü belirten Suriye Devlet Başkanı Esad’ın, “mültecilerin dönmesi için Suriye’de küresel mihrakların ateşleyip alevlendirkleri iç savaş ve terörle yıkılan altyapının lojistik olarak yeniden tesis edilmesinin gerektiği” çağrısı bu gerçeğin ifadesi. (Sky News Arabia, 9.8.23)

 “Mültecilerin çoğu geri dönmek istiyor, lâkin bir mülteci susuz, elektriksiz, okul ve hastane olmayan şartlarda nasıl geri dönsün” diye yakınıp, mültecilerin geri dönmesi için Şam yönetiminin Birleşmiş Millet bünyesindeki bazı ajanslarla insani durumun düzeltilmesi ile ilgili “geri dönüş projeleri”nin finansı, ihtiyaçların temini ve pratiğe tatbiki çalışmalarının önemine dikkat çekiyor.

ŞAM’LA İŞBİRLİĞİ ŞART

Bundandır ki Ankara’nın, Suriye’yi hegemonya ve çıkarları hesâbına bölüp parçalama peşindeki emperyal güçlerin “tefrika projeleri”ne taşeronluk yerine Türkiye’nin de imzaladığı “Astana mutâbakatı” çerçevesinde Suriye’nin toprak bütünlüğünün, siyasi birliğinin sağlanmasıyla barış ve istikrara kavuşması fevkalâde önemli.

Ne var ki İngiliz Savunma Bakanı Wallace’ın “İngiltere’nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde mülteci merkezlerin kurulmasının plânlandığı” açıklamasıyla en son “Türkiye ile İngiltere arasında ‘yasadışı göçü önleme anlaşması’yla Türkiye’de kurulacak ‘mükemmeliyet merkezi’nin İngiltere tarafından kontrol edileceği”nin ifşası Ankara’dakilerin hâlâ Şam yönetimiyle değil, Türkiye’yi “mülteci toplama merkezi”, “pilot bölge” haline getirme peşindeki küresel güçlerle “işbirliği”ni açığa çıkarıyor.

Ankara, çöken ekonomide “malî ve lojistik destek” perdesinde Amerika’daki baronlardan, Londra’daki uluslararası tefecilerden, güdümlerindeki Körfez ülkelerinden yüksek faizle kredi ve swap /borç bulmak uğruna dalgalar halinde kevgire dönen sınırlardan geçirilen sığınmacıların yığıldığı “mülteci üssü” haline getirildiği akıbetsiz “göç politikası”ndan vazgeçmeli.

“Sığınmacı meselesi”nin çözümü için Şam’la işbirliğinde kararlı olmalı..

Okunma Sayısı: 283
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya - Tver'de uçak düştü: Uçukta bulunan Wagner'in kurucusu Prigojin de öldü

    Ağrı - Doğubayazıt'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

    Yoksulluk sınırının altında ücretler dayatılıyor

    Ektiğimize bin pişman olduk

    Açlıktan mı ölelim?

    Demokraside fikir suçu olmaz

    Mobilde KKM hesabına son

    Arakanlı Müslümanlar evlerine dönmek istiyor

    Türkiye’de yanan ormanlar 4’e katlandı

    Tüketici güveni bir ayda yüzde 15 düştü

    Yunanistan'da Meriç Bölgesi'ndeki ormanda 18 kişinin cesedi bulundu
    📷

    Uhuvvet buluşması - Yeni Asya Okuyucuları Kocaeli pikniğinde buluşup, hasret giderdi

    Çanakkale'deki orman yangını devam ediyor

    Mısır, yeni bir petrol sahası keşfetti

    Nijer'in üyeliği Afrika Birliği tarafından askıya alındı

    Eğitim sisteminin iki eksiği: Eğitim ve Sistem

    İsrail askerleri silahsız Filistinliyi başından vurdu

    Kamu-Sen masadan çekildi

    'Dolar 32 lira olur'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstibdat demokrasi kılığına girerse...
    Risale-i Nur'dan

    Çok zâhirî musibetler var ki İlâhî birer ihtardır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Düstûrlardan bir demet
    Ahmet BATTAL

    Kavgayı miras bırakma hatası
    Ali FERŞADOĞLU

    “Avrupa’yı kurtaracaksınız!”
    Faruk ÇAKIR

    İşte güzel örnek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Beşerî kriterler ve nuranî prensipler
    Cevher İLHAN

    “Mülteci meselesi”nin çözümü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.