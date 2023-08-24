“Mülteci meselesi”nin çözümü

Ankara’nın “Suriye meselesi”ndeki çıkmazının Türkiye’nin başına açtığı gâilelerin başında büyük bedeller ödeten terörün ithalinin yanısıra gittiçe ağırlaşan “mülteci meselesi” geliyor.

Zira bir zamanlar “Yüz bin sığınmacı” kırmızı çizgi olarak gösterilirken, başta Suriye’den akın edip sınırdaki il ve ilçelerine -bazı yerlerde yerel nüfusu da aşan- ve ülkenin her tarafına yayılan sığınmacılar Türkiye’yi taşıyamayacağı yüz milyarlarca ekonomik zarar yükü altına sokuyor.

Çeşitli yardım kuruluşlarından, BM’den yapılan yardımların kesilmemesi için milyonlarca sığınmacının büyük bir kısmının kayıt dışı çalışmayı tercih etmeleri belirsizliği arttırırken, derin mânevî - ahlâkî dejenerasyon vahim boyutlara ulaşıyor.

“Tek kişilik hükûmet”te çöküşe sürüklenen ekonominin “sıcak para” ile makyajlanması uğruna Avrupa’yı göçmen istilâsından korumak için yapılan “geri kabul anlaşması” ile Türkiye’nin başta Suriye’den akın eden -en az beş milyon ile sekiz milyon arasında olduğu belirtilen- sığınmacı deposu haline getirilmiş.

Özetle, öngörülebilirlikten yoksun plânsızlık ve programsızlıkla “sığınmacı meselesi”nde de Türkiye tam bir karambola sürüklenmiş, büyük bedeller ödüyor.

“SIĞINMACILARIN DÖNMESİ İÇİN…”

Aslında Ankara’nın ecnebilerin “sığınmacı plânlarına taşeronluğu” karşılığında içte insan hakları ve hürriyetlerinin ihlâli, âdil yargılanma hakkının gasbı, düşünceyi ifade ve basın özgürlüğünün ortadan kaldırılması, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün berhava edilmesinin görmezden gelinmesi “samimiyetsizliği” açığa çıkarıyor.

Keza BM kurallarına ve uluslararası ilişkilere tamamen aykırı olarak “açık kapı politikası”yla hiçbir araştırma yapılmadan kafileler halinde göz göre göre sızmaları sağlanan sığınmacılara “geçici koruma statüsü”yle “kimlik” verilerek siyasi iktidarın ve “tek kişilik otoriter rejim”in “oy deposu” olarak suiistimali niyeti ortaya koyuyor.

Gerçek şu ki bilhassa Suriyeli sığınmacılar olmak üzere Türkiye’yi devasa maddi ve mânevî kayıplara uğratan mülteci sorunun çözümü, iç savaşın tahribatını tâmirle sürüklendiği kargaşa ve kaostan hızla çıkmasını temin eden müsalâha ve kalkınmayla derlenip toparlanmasına bağlı.

Suriye’de herkes için af çıkarıldığını, yarım milyona yakın mültecinin ülkesine döndüğünü belirten Suriye Devlet Başkanı Esad’ın, “mültecilerin dönmesi için Suriye’de küresel mihrakların ateşleyip alevlendirkleri iç savaş ve terörle yıkılan altyapının lojistik olarak yeniden tesis edilmesinin gerektiği” çağrısı bu gerçeğin ifadesi. (Sky News Arabia, 9.8.23)

“Mültecilerin çoğu geri dönmek istiyor, lâkin bir mülteci susuz, elektriksiz, okul ve hastane olmayan şartlarda nasıl geri dönsün” diye yakınıp, mültecilerin geri dönmesi için Şam yönetiminin Birleşmiş Millet bünyesindeki bazı ajanslarla insani durumun düzeltilmesi ile ilgili “geri dönüş projeleri”nin finansı, ihtiyaçların temini ve pratiğe tatbiki çalışmalarının önemine dikkat çekiyor.

ŞAM’LA İŞBİRLİĞİ ŞART

Bundandır ki Ankara’nın, Suriye’yi hegemonya ve çıkarları hesâbına bölüp parçalama peşindeki emperyal güçlerin “tefrika projeleri”ne taşeronluk yerine Türkiye’nin de imzaladığı “Astana mutâbakatı” çerçevesinde Suriye’nin toprak bütünlüğünün, siyasi birliğinin sağlanmasıyla barış ve istikrara kavuşması fevkalâde önemli.

Ne var ki İngiliz Savunma Bakanı Wallace’ın “İngiltere’nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde mülteci merkezlerin kurulmasının plânlandığı” açıklamasıyla en son “Türkiye ile İngiltere arasında ‘yasadışı göçü önleme anlaşması’yla Türkiye’de kurulacak ‘mükemmeliyet merkezi’nin İngiltere tarafından kontrol edileceği”nin ifşası Ankara’dakilerin hâlâ Şam yönetimiyle değil, Türkiye’yi “mülteci toplama merkezi”, “pilot bölge” haline getirme peşindeki küresel güçlerle “işbirliği”ni açığa çıkarıyor.

Ankara, çöken ekonomide “malî ve lojistik destek” perdesinde Amerika’daki baronlardan, Londra’daki uluslararası tefecilerden, güdümlerindeki Körfez ülkelerinden yüksek faizle kredi ve swap /borç bulmak uğruna dalgalar halinde kevgire dönen sınırlardan geçirilen sığınmacıların yığıldığı “mülteci üssü” haline getirildiği akıbetsiz “göç politikası”ndan vazgeçmeli.

“Sığınmacı meselesi”nin çözümü için Şam’la işbirliğinde kararlı olmalı..