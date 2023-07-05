Müsbet demokratik birliktelik

İktidar cephesi”nin ülkeyi ve milleti derin ayırımlarla ayrıştıran “kirli kimlik siyaseti” ve kutuplaştırma tahriki”yle oylarını tutma hesâbına muhalefetin içine fitneyi atma ve motivasyonunu felç edip etkisiz hale getirme oyunu devam ediyor.

Sürekli “mağlubiyet psikolojisi”ni propaganda ile “yüzde 48’in parçalandığı”nı pompalamakla “bozguna uğratıldığı” algısıyla muhalefete mahalli seçimlerde kaybettirme kumpası kuruluyor.

Bu kumpasla “Millet İttifakı”nın ve ortak adayında buluşan demokratik muhalefetin asıl hedefi olan millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in hâkimiyetini, Saray’dan savrulan tepeden “tâlimlatlar”la yürütmenin emrinde “siyasetin sopası” durumuna düşürülen yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını, temel hak ve hürriyetlerin, düşünce ve ifade özgürlüğünün hayata geçirilmesini esas alan ve büyük bir hazırlığı yapılan “güçlendirilmiş parlamenter sistem” çabasını heba etme peşinde. Bunun kurgusunu kuruyor.

YENİDEN DEMOKRATİK İŞBİRLİĞİ…

Bu politik maksatla 1994 İstanbul seçimlerinde Erdoğan’ın vatandaşların yüzde 75 tercihine karşı -seçmenin dörtte birini bulan- yüzde 25 oyla kapan işgüzarlıkta açığa çıktığı gibi “Millet İttifakı” adayının gerçekte yüzde 50’yi rahatlıkla aştığı belirtilen, ancak 25.5 milyon oyla yüzde 48’de bırakılan irâdenin üzerine demokratik ilâvesinin önü kesiliyor.

Bu açıdan, muhalefetin seçim öncesi her fırsatta “Altılı Masa”da maraza çıkartan çarpıtmalarla, medyatik operasyonlarla, maaşlı trol asparagaslarıyla propaganda edilen “ümitsizlik havası”yla kapıldığı siyasî ataletten kurtulup yeniden işbirliği mekânizmalarıyla demokratik dinamizmi kazanması lazım.

“Tek kişilik otoriter ucûbe rejim”e karşı “Millet İttifakı”nın ve demokratik muhalefetin “bölünmüşlük” görüntüsünü bir tarafa bırakıp, son seçimlerde de fütursuzca dayatılan yasa dışılıklarla baş etmesi için mutlaka “demokratik parlamenter sistem” ekseninde “yeni anayasa önerisi” ve iki bin üç yüz maddede tesbit edilen “ortak politikalar mutâbakatı”nda “siyasî işbirliği”ni yeniden millete deklâre etmesi büyük önem taşıyor.

Zira aynı zarfa konulan dört pusuladan bir tek “Millet İttifakı” adayının açıkça kazandığı pusulanın “iptal ett(irild)iği” 31 Mart 2019 seçimlerinde dayatılan garabete benzer emrivakileri savmak, siyasî iktidarın baskılarıyla baş etmek için demokratik işbirliği bir zaruret haline gelmiş; hangi sâikle olursa olsun herhangi bir muhalefet partisinin ve paydaşının bundan kaçınmasının ya da caymasının siyasî intiharı olacağı ortada.

“MAHALLİ SEÇİM İŞBİRLİĞİ MODELİ”

Bu bakımdan, İstanbul ve Ankara’dan başlanarak bütün büyükşehirlerin yanısıra, özellikle ilçe ve belde belediyelerinin de demokratik muhalefetçe alınması icâb ediyor.

Ve partili Cumhurbaşkanı’nın güdümünde “devletleşmiş parti”nin hükmettiği “parti devleti”nde bütün çalışmaları engellenen, halka vaad ettikleri projelerini tamamlamarına kredi verilmeyen, paraları bloke edilen, vatandaşlara yardımlarına el konulan, aşevleri bile kapatılan muhalefet belediyelerinin başarılı hizmetlerini mâniasız sürdürmeleri için tam bir demokratik dirençle mutlaka belediye meclislerinde de çoğunluğun sağlanması gerekiyor.

“Millet İttifakı”nın bir an evvel parti içi ve partiler arası hesâplaşmayı ve özeleştirileri süratle sonlandırıp, başta büyükşehirler olmak üzere, bütün il, ilçe ve beldeler bazında değerlendirmelerle “ittifak içi birliktelikler”le mahalli seçimsiyasî ortaklık modeli çalışmalarını âcilen başlatması bu açıdan fevkalâde ehemmiyetli.

“Millet ittifakı” ve demokratik muhalefet, iktidardakilerin tuzağına düşmemeli, demokratik olgunluk ve itidalle birleştirici müsbet birliktelik modeli çalışmalarını geciktirmemeli.

Akıbetsiz tartışmaların girdabını aşmanın, demokratikleşmenin önünü açmanın yolu bu…