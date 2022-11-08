Narkotik suçlar örtbas ediliyor

BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin Dünya Uyuşturucu Raporuna ve resmi istatistiklere göre Türkiye’de esrardan kokaine, eroinden ekstaziye, kokainden bonzaiye her türlü uyuşturucu türevlerinin kullanımı dramatik şekilde artmış.

En son metamfetamin salgınının açığa çıkmasıyla ülkede dolaşan en az yüz ton uyuşturucuya kolaylıkla ulaşılabilmesi, Türkiye’yi Avrupa genelinde en yüksek, dünyada en fazla uyuşturucu ele geçirilen ikinci ülke durumuna düşürmüş.

Keza yakalanan uyuşturucu oranı beş kat artarken, her yıl bütün Avrupa’da ele geçirilen 200 ton esrarın 50 tonunun Türkiye’de yakalanması, yakalanan miktarın kaçırılanın ancak yüzde 20’sini bulması, dünyada yakalanan uyuşturucunun üçte birinin ele geçirildiği Türkiye’yi “gri liste”ye sokup “narko ülke” haline getirmiş.

NARKOTİK SUÇLARIN HEP ÜSTÜ ÖRTÜLDÜ

Yine resmi raporlarla Türkiye’de nüfusun artış hızının 1.2 olmasına karşı 11.6 artışla 331 bini aşan tutuklu ve hükümlüyle hapishanelerin dolup taşmasında, suç oranlarının kat kat katlandığı “suç haritası”nın kabarmasında uyuşturucunun büyük payı bulunuyor. Bu yüzden cinâyet, hırsızlık, gasp, soygun suçları katlanıyor.

Özetle, 50 bine yakın gencin madde bağımlısı olduğu, uyuşturucu kullanım yaşının dokuz - on yaşa indiği; artan uyuşturucu, içki ve kötü madde kullanımı ve her türlü kumarın devletçe oynatılmasıyla toplum mânen ve ahlâken çökertiliyor.

Ne var ki anamuhalefet liderinin vahameti ifşasına ağır tahkirli tepkiler veriliyor.

Vaziyet şu ki Panama’dan kalkıp Mersin Limanına demirleyen bir gemiden 616 paket kokain çıkmasına, Ekvador’dan bir Liberya gemisine yüklenen konteynerlerde muz kolilerine gizlenmiş 1 ton 300 kilogram kokaine hiçbir soruşturma açılmadı. Narkotik kriminal suçlar hep karambola getirildi.

ÇETELERİN ÇATIŞMA ALANI…

Bu arada AKP’nin son Başbakanı’nın oğlunun Venezuela’dan “uyuşturucu ticareti” ile ilgili iddialar, “yandaş medya yorumcuları”nca Venezuela’ya yardım için yanında -bavulda- taşıyabileceği kadar maske - test kitini götürdüğü” tuhaf savunması çarpıklığıyla geçiştirildi.

Ayyuka çıkan “mafya-devlet-siyaset” üçgeninde tonlarca uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığına, uyuşturucu baronları ve taşeronlarına ilişkin medyada, sosyal medyada dolaşan onca delil, video kaydı ve bir yığın belgeye tek bir inceleme yapılmadı.

Ve “tek kişilik hükûmet”le Meclis’in denetim işlevinin ıskartaya çıkarıldığı vetirede, muhalefetin uyuşturucu felâketi bataklığının kurutulması için verdiği bütün araştırma önergeleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

Başta İstanbul olmak üzere şehirlerde cirit atan uyuşturucu mafyasının birbiriyle hesaplaştığı; sokakların uluslararası suç örgütlerinin, çetelerin çatışma alanına döndüğü vahameti ortada.