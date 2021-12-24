Nas, “örtülü faizi” de yasaklıyor

Öncelikle “dövizle faizi arttırma” olan ve TL mevduatına banka faizine ek olarak dolar artışı faizini de ekleyen “kur korumalı mevduat”la bütün istekleri yerine gelen “faiz lobisi”nin memnuniyeti, “faiz kabı” banka yöneticilerinin bu çıldırtan kârla kanal kanal gezip övgüler dizmeleri dikkat çekici.

İthalata dayalı ekonomide ham ve ara madde girdilerinin yüzde 70’inin dolar – dövizle olmasıyla her şeyin zamlandığına dikkat çeken muhalefetin, asgari ücretin dolarla tesbit edilmesi önerisine Cumhurbaşkanı’nın “Bizim paramız bellidir, o da TL’dir, TL’yi yedirmeyiz!” tepkisinden dört gün sonra “TL’nin dolara bağlanması” Hazine’nin “faize dolar kuru teminatı”nın allanıp pullanan “örtülü bir faiz” olduğunu her haliyle ortaya koyuyor.

Zira ekonomistlerin tesbitiyle, bir tek Merkez Bankası’nın bankalara verdiği faiz düşerken, kredi faizleri devam ediyor. Dolara/dövize bağlı dış borcun faizi artmış, TL’nin değerinin düşmesiyle New York’taki bankerlere, Londra’daki tefecilere olan dolar borcu faizi katlanmış.

Keza üç ay önce devletin borçlanma faizi yüzde 17 iken, son raddede 24’e çıkmış. Hazine bonolarının faizi duruyor. Esnafın, çiftçinin, sanayicinin aldığı kredilerin faizi düşmemiş. Kısacası, yüksek faizle ülkenin sömürülmesi sürüyor.

Bundandır ki, “TL mevduatına dolar üzerinden faiz”e “dolarla vaftizlenmiş faiz” deniliyor.

DOLAR GARANTİLİ FAİZ HARAM DEĞİL Mİ?

Görünen o ki tam bir başarısızlık ve beceriksizlikle ülkenin siyasi ve ekonomik kaosa sürüklenmesi karşısında köşeye sıkışan “tek kişilik yönetim”, ömrünü uzatmak hesâbına yine dinî değerleri istimal ve istismar peşinde.

Din yine siyasette araçsallaştırılıyor; dinî değerler insafsızca ve iz’ansızca tepe tepe kullanılarak çarpık bir siyasi popülizme tevessül ediliyor. Yine vatandaşlar aldatılarak, “herkesin ortak mukaddes değeri olan din ve mukaddesler” siyasetin malzemesi yapılıyor; geniş kesimleri dinden soğutarak, hatta din karşıtlığına sevk ederek…

Gerçekten, faiz “nas”la haram da, zulüm, haksızlık, hukuksuzluk “nas”la haram edilmemiş mi? Faiz günah da, yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, yandaşların kayırılması, milletin malının, halkın parasının siyasettaşlara peşkeş çekilmesi günah değil mi?

İktidar koltuğu uğruna halkın parasının hebâ edilmesi, faize bulaşmayan dar gelirli vatandaşlardan alınan vergilerle paralarını dolar garantili faize yatıranlara verilmesi günah değil mi? Kur’ân ve Sünnet bu çarpık faizi de yasaklamıyor mu?

Devlet eliyle işletilen kumarın, sanal kumarın, devletçe şans, talih ve bahis oyunlarının, halkın umudunu sömüren toto-loto kumarının çoğaltılması; internette spor bahis oyunlarının oynatılması “nas”la haram değil mi?

Cumhurbaşkanı’nın başında olduğu Varlık Fonu’na bağlanan ve cirosunu kat kat katlayan Milli Piyango Genel Müdürlüğü bünyesinde yılbaşıyla kalmayıp “milli piyango çekilişleri”nin her ayda, milli günlerde, resmi bayramlarda bütün seneye teşmili de dinen yasaklanmamış mı?

TAM BİR “FAİZCİLİK”

Sormak lazım; bu iktidar döneminde “sanal kumar”la “canlı kumar”ın evlere sokulması, “canlı Türk pokeri”, “canlı casino”, “tombala (bingo) oyunlarına”, “kazı kazan”, elektronik bahislere, “online casino şirketleri”nin “on para kazanmak” uğruna internette kumar oynatmasıyla özellikle gençler ve çocukların “oyun” adı altında “paralı kumar ağları” tuzakları”na düşünülüp devlet kontrolünde bedava kumara alıştırılmasının yasallaştırılarak “meşrulaştırılması” vebalinden neden tek kelime bahsedilmiyor?

“İktidara ilişik medya”nın “yerlerde sürünen” pespaye programları”nda dinin, mânevî değerlerin tezyifi, ahlâki erozyonun telkini” haram ve günah değil mi? Niçin bu çöküşe karşı tek kelime bir tedbir alınmıyor da “faize karşıyım” denilerek perde altında “faizin dik âlâsı” getiriliyor.

Özetle, Cumhurbaşkanı’nın halka karşı “Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız!” çıkışıyla bir yandan “faize karşı olduğu”nu söylerken, ardından “TL’nin değerinin dolar üzerinden faize bağlanmasının “tam bir faizcilik” olduğu ortaya çıkıyor.