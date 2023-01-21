“Ne ortak akıl, ne istişâre var…”

TESBİT

İktidar partisinde Dışişleri Bakanlığı ve ekonomiden sorumlu Bakan olan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın her fırsatta kendisini hedef alan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi saldırılarına cevapları “tek kişilik yönetim”in düştüğü vahim vartayı deşifre ediyor.

Öncelikle “üzgünüm, on beş sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı” cümlesiyle -kendisi için- milletten özür dileyen Erdoğan’a Twitter hesabından “parti kurucularınızı tek tek tasfiye edip tek güç olma hırsınız için özür dilemelisiniz” diye partide de “tek kişilik yönetim”e gidildiğini nazara veren Babacan’ın, “Sayın Erdoğan, milletimizi 28 Şubat’ın aktörleri Perinçek ve Bahçeli’ye mahkûm ettiğiniz için özür dilemelisiniz” ikazı bu açıdan dikkat çekici. (gazeteler, 18.1.23)

Mâlum daha önce de sırf iktidar partisinden ayrılıp parti kurdukları ve “güçlü parlamenter sistem işbirliği”nde yer aldıklarından dolayı Erdoğan, Babacan’la dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davtoğlu’nu “ihanetin içerisinde olmak”la itham etmişti. TRT ortak yayınında “Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler, o makamlara getirildiler, onlara bakanlığı, başbakanlığı bir irade verdi, kıymetini bilemediler” ifadelerine Babacan’ın, “Sayın Erdoğan siz de ben de o makamlara gökten inmedik, milletin irâdesi bizi göreve getirdi. On üç sene layıkıyla Dışişleri ve ekonomi bakanlıkları yaptım. Madem keramet sizde 2018’den beri kaç bakan değişti, buldunuz mu çare? Halep oradaysa arşın burada” tepkisine hiçbir cevap gelmemişti. (gazeteler, 26.7.22)

Bu arada “Ben ekonomistim” diye konuşan Erdoğan’a “Sık sık ‘ben ekonomistim’ demek yetmiyor. Ekonominin durumu ortada. Bugün ülkeyi batıran kendisidir. Elini tutan mı var, bir imzayla, tek talimatla her şeyi yapabiliyor, ‘ekonomist’se hadi ekonomiyi düzeltsin” çarpıcı çağrısında bulunmuştu. (gazeteler, 1.4.22)

Özetle “2009’da istifa mektubunu verdiğinde, 2011’de ayrılmak istediğinde, 2019’da partiden istifa ettiğinde niçin ‘kal’ diye ısrar ettin adama?” sorularını soran Babacan’ın “Bugün devlet yönetiminde ne ortak akıl arayışı var ne de istişare var. İnadına karar alan bir tek kişi var, başka bir şey yok. Bakanlıklar, Merkez Bankası hepsi hikâye. Bu yüzden ülke krizden krize sürükleniyor” tesbiti gerçeği ortaya koyuyor.

VAZİYET

“Sen de sucuk, bisküvi satıyordun…”

Aslında Cumhurbaşkanı’nın sanki yirmi yıldır iktidarda değilmiş gibi “son kez destek istiyoruz” talebine, “üretici fiyatlarında Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyonunu yaşattı, bir defacık daha’ diyor. Kusura bakmayın, süreniz doldu, artık uygun bir yerde ineceksiniz” uyarısı vaziyeti ele veriyor. (gazeteler, 14.12.22)

En son partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı’nın, “‘geleceklermiş de geldikleri zaman hesabını soracaklarmış. ‘Sen rekabet nedir bilir misin?” eleştirisine Babacan’ın, “Yirmi yıldan sonra iktidarı kaybetme korkusu insana her şeyi söyletebilir.

Ve Cumhurbaşkanı’nın “Gitsin çocuk bezi satmaya devam etsin” küçümseyici tahkirine dair Babacan’ın “Sayın Erdoğan’ın siyaset seviyesi, üslubu, Türkiye’ye yakışmıyor” sözleri “tek kişilik yönetim”i özetliyor. (gazeteler, 19.1.2023)



İBRET

“Bir yüzükten büyük servetlere…”

Diğer yandan dönemin Dışişleri Bakanı ve Başbakanı olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı’nın isnadlarına cevapları bir başka yönden ibret verici.

Bilindiği gibi kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı’na bağlı İstanbul Şehir Üniversitesi’nde yolsuzluk” iddialı ithamlara karşı “Çağrım açıktır; ‘dolandırıcılık’ iftirasında bulunulmuştur, o zaman şu anda görev yapanlar da dahil olmak üzere yaşayan bütün Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, kamu bankalarının bağlı olduğu bakanlar ve özelleştirme yüksek kurulunda görev yapmış yetkililerin ve onların birinci ve ikinci derece hısımlarının ve akrabalarının mal varlıklarını ve varlıklardaki değişimi, kişilerin siyasete girdikleri/devlet görevi üstlendikleri günden bugüne kadar araştırıp soruşturmak üzere TBMM’de gerekli komisyonlar oluşturulmalı” önerisiyle restini çekmişti.

Son safhada Erdoğan’a “Küçük bir yüzükle başlattığı yolculuğu büyük servetlerle sürdüren, kendi bakanlığına dezenfektan satan bakanı teşekkürle uğrayan, devlet adına aldığı hediyelerin hiçbirini beyan etmeyen, (…) bırakın birinci derece akrabaları yakın çevresindeki herkesi siyaseten iktidar olduğu dönemde zengin eden, uluslararası mahkemelerde malvarlıkları dosyası ve diğer ekonomik suçlarla ilgili ismi geçen, dosyası bulunan sen!” diye hitap eden Davutoğlu, “İstediğin gazetecileri al, damadının kardeşinin sahip olduğu kanal da dahil. Sen prompter kullan, ben böyle yalınkılıç çıkacağım. Senin ayarladığın gazeteciler sana ayarlanmış sorular sorsunlar, bana ne isterlerse sorsunlar” diye “ciddi yüzleşmeye” davetini yeniliyor. (gazeteler, 7.12.19)

Hâsılı, “Meclis’e hesap vermekten bir an bile imtina etmem” çıkışıyla Davutoğlu, “TBMM’de hem araştırma hem soruşturma komisyonu kurulmalı ve kimin izah edemediği malvarlığı varsa açığa çıkarılmalı ve önce benden başlamalı” teklifini tekrarlıyor. “Kamu malına uzanan eli kesmeliydin Sayın Erdoğan; ben olsam keserdim” yakınmasıyla “Niye susuyorsunuz?” diye soruyor.

Gerçekten, onca ithamdan sonra iktidardakiler niye hâlâ susuyor?