Neden “inadına Kanal”?

“Siyaset/devlet-mafya-iş dünyası” üçgeninde ortaya saçılan kirli ilişkiler yeni ifşaatlarla tam bir vahamete dönüşürken, bütün çağrılara rağmen “inadına siyaset”e tam gaz devam ediliyor.

Aslında Kuzey Marmara Otoyolunun bir parçası olan köprünün temelinin “Kanal İstanbul’un temeli” olarak duyurulup, dolar garantili müteahhitlere verilen rantların “İngiliz mahkemelerince söke söke alınacağı” çıkışıyla tartışmaların alevlendiği “inadına Kanal İstanbul” bahsinde de.

Gerçek şu ki başta yerbilimi ve deprem uzmanlarının, bölgede beklenen 7 şiddetindeki depremde Kanalın Marmara ağzının 9-10 şiddetinde etkileneceği, Kanalın çürük zeminli Karadeniz girişinin kazılması halinde aktif fay sistemini tetikleyeceği tesbitleri dinlenmedi.

Orta Avrupa’nın tüm sanayi atıklarının döküldüğü dünyanın en kirli denizlerinden Karadeniz’deki kirliliğin son müsilajla açığa çıkan ve can çekişmekte olan Marmara Denizi’ne akıtılacağı ihbarı “teğet” geçildi.

Patlayıcı kullanılarak yaklaşık 1,5 milyar m3 malzemenin kazılmasıyla vadi ve çevresindeki ekosistem ve floranın büyük ölçüde tahrip olacağı, 100 milyonlarca metrekare tarım arazisinin yok edileceği ve denizde oksijen tüketiminin daha da hızlanacağı analizleri ıskalandı.

Zeminde kayma, heyelan ve göçmelerle çevredeki yeraltı su rezervuarlarının tahribinin yörede tuzlanmaya neden olacağı, ekolojik bitki örtüsünün bozulacağı; dört milyar metreküp hafriyatın döküleceği Marmara’nın tamamen ölü deniz haline getirilmesine sebebiyet vereceği tesbitleri dinlenilmedi.

Ayrıca her ne kadar Cumhurbaşkanı Kanal etrafında “yarım milyon nüfus”tan bahse de İstanbul’a üç-dört milyon nüfus ekleyeceği ikazları kulak ardı edildi…

DIŞ POLİTİKADA CİDDİ İNİSİYATİF KAYBI…

Yine Kanal ile Boğaz arasındaki bölgenin bir ada haline geleceği, dolayısıyla tüm ulaşım sistemlerinin değişeceği ve zorlaşacağı; özellikle köprülerin daha riskli ve maliyetli olacağı; herhangi bir saldırı ve savaşta askeri açıdan da fevkalâde riskli olabileceği ve bu konuda Genelkurmay’dan hiçbir stratejik bilginin istenmediği belirtiliyor.

En çarpıcısı da “yandaş medya”nın propagandasının aksine “projenin amacı” olarak bildirilen Montrö Sözleşmesi’ne göre tankerlerin artık İstanbul Boğazı’ndan geçmeyeceği, “kazaları önleme ve gelir elde etme” beklentisinin bir çarpıtmadan ibâret olduğu gerçeği nazara alınmıyor.

İstanbul Boğazı için yapılmış Montrö Sözleşmesi’ne göre para ödemeden Boğaz’dan geçen gemilerin bir “suyolu” olan kanaldan geçirilemeyeceği diplomatların değerlendirmeleriyle ortada.

Uzmanlar, Kanal’ın devreye sokulup Montrö’nün değiştirilmesi ya da ortadan kaldırılması halinde Karadeniz’in, Amerikan, İngiliz gibi donanmalarının rekabet ve çatışma arenasına dönüşeceğini, Türkiye’nin dış politikadaki manevra alanının ciddi inisiyatif kaybedeceğini ifâde ediyorlar.

Ve Türkiye’nin işgalci küresel emperyallerin baskılarına, ağır ekonomik yaptırımlarıyla tehdit ve şantajlarına mâruz kalacağı belirtiliyor…

RANT PEŞKEŞİNİN “YASALLAŞTIRILMASI”

Peki, bütün bunlara rağmen, Ankara’dakiler neden lüks villaların, otellerin, gökdelenlerin, avm’lerin, konutların, eğlence merkezlerinin yoğunlukla yer alacağı, çevre felâketine sebebiyet verecek ve Türkiye’ye 100 milyarlarca lira yük yükleyecek “Kanal”ın peşine düşmüşler? Sadece kamulaştırılması on milyarlarca dolara mal olan “proje”de Saray neden bu kadar ısrarcı?

Gerçekten, en son Cumhurbaşkanı’nın mâliyeti için “15 milyar dolar” dediği –bugünkü dolar kuruyla- 131 milyar lirayı bulan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca açılan Kanal’ın web sitesinde 75 milyar lira olarak yazılıp 131 milyar liraya varan, kısacası ilân edilenin 3.5 katı 45-50 milyar dolara mal olacak bu “inat” neden? Bile bile yanlışta ısrarının arka plânınında ne var?

“Yandaşlar”ın tarlaları köylüden ucuza toplayıp milyar dolarla satma rantının üstünün örtülmesi için mi? Ya da başta Katar Emiri’nin annesi olmak üzere Uzakdoğu’dan Avrupa’ya 2011’den bu yana Kanal İstanbul’da 30 milyon metrekare arsa üzerinden rant iştahıyla yabancı şirket ve patronların binlerce dönüm arazi almasıyla açığa çıkan peşkeşi “yasallaştırması” oyunu mu?

Daha Kanal güzergâhı “açıklanmadan” 600 dönüm arazinin toplandığı, arsa değerinin yüzde üç binden fazla arttığı, son beş yılda defalarca satışla metrekaresi 80 liradan 800-1000 liraya çıktığı “çılgın proje” üzerinden sıcak para ve rant temini karşılığında kapalı kapılar arkasında Kanal üzerinden verilen “vaadler”den mi?

Sahi neden?