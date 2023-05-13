“Niye vermedin?!” çarpıklığı

GARABET

Seçim propagandasında sergilenen garabetlerden biri de sanki yirmi bir yıldır iktidarda değil de muhalefette kalmışlar gibi iktidardakilerin yeniden “yapacağız, edeceğiz!” demeleri…

En son “millet ittifakı” ortak adayı Kılıçdaroğlu’nun Karadeniz mitinglerinde “fındık fiyatının en az dört dolar olacağı” vaadine karşı onca yıldır iktidarda olduklarını gözardı eden Cumhurbaşkanı’nın “Ula bu kadar zaman neredeydiniz? Niye bu güne kadar vermediniz?!” sorusunu sorması oldu.

Tıpkı Aydın’da partisinin mitingine “55 bin kişinin katıldığı”nı ileri sürerken daha yapılmayan “millet ittifakı” mitingine “27 bin kişinin katıldığı”nı çarpıtması gibi.

Veya AKP’den dört yıl önce hizmete alınan Adıyaman Havaalanı’nı, on yıl önce açılan Muş Havalimanı’nı, on beş yıl önce hizmete giren İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nı ve altmış yedi sene evvel DP iktidarında inşa edilen “Ankara’daki Havalimanı”nı “biz yaptık” savurması gibi.

Garabete bakınız ki, millete verecekleri bir sözü, anlatacakları hikâyeleri kalmayan “iktidar cephesi”, yirmi bir yıldır vermediğini “niye vermedin?!” diye muhalefete soruyor. AKP’nin iktidara geldiği 2002’den çok önce 90’lı, 80’li hatta 70’li yıllarda açılan, hizmete giren, kurulan birçok üniversite, havaalanı, fabrika ve işletmeyi “biz açtık” dezenformasyonuna başvuruyor.

Ve bütün bu çarpıklıklar, “siyasette lâfız mânânın zıddıdır” tesbitini bir defa daha teyid ederken, iktidardakilerin içine düştüğü vartalı çıkmazı ifşa ediyor. Yazık…

VAZİYET

Yine provokasyon çarkı

Seçim kampanyasında “iktidar cephesi”nden belli maksatlarla ortaya atılan ve her defasında ters tepmesi üzerine geri çekilen bir dizi çelişkiler sergilendi.

Mesela İmamoğlu’nun konuştuğu “millet ittifakı” Erzurum mitingi provokasyonunda azmettirilmiş yüzlerce kişinin binlerce vatandaşı taşlamaya yönelik önce iktidar partisi sözcülerince sahip çıkıldı. “Burası Erzurum!”, “Tebrikler Erzurum!” denildi.

Hatta iktidarı eleştiren “pankartları” göstererek mitinge katılanlar provoke etti”, hatta “mitingdekiler kendi kendilerini taşlattılar” çarpık isnadında bulundular. Bu arada İmamoğlu’nun defalarca “olayların Erzurumlu hemşerilerimle zerre kadar ilgisi yoktur” açıklamasına karşı halkın güvenliğinden sorumlu Bakan, “İmamoğlu’nu kendisi provokatörlük”le suçladı. İmamoğlu’nun Erzurumlu halkına “provokatör” dediğini savundu.

“Yandaş medya”da taşlı saldırıda bulunan kişilerden birinin Kara Kuvvetleri Merkez Komutanlığı istihbarat biriminde görevli bir uzman çavuş olduğu” iddia edilerek Milli Savunma Bakanı hedef alınırken, Bakan bu kez bir televizyonda canlı yayında “Orada bir tek ilk taşı atan bir uzman çavuş kafamızı karıştırıyor” ifadesiyle açıkça sahiplendikleri provokasyonu başkalarının üzerine atıp yine çark ettiler.

Millet nezdinde itibar görmeyen her provokasyonda olduğu gibi…

KISACA

Silâhların teşhirle istismarı

Seçim sath-ı mailinde iktidardakilerce en çok suiistimal edilen konulardan biri de “seccade iftirası”yla başlayan dinî değerlerin siyasette istismarıyla savuna sanayi oldu.

90’lı yıllardan yapımına başlanan İHA’lar - SİHA’lar yüksünmeden siyasette kullanıldı. Havelsan’dan Aselsan’a AKP’den çok önce kurulan ve her biri bir devlet projesi olan 1980’lerde kurulup yoğun üretime başlayan kurumlar üzerinden siyasi propaganda yapıldı.

Teknolojik kapasitesi sekteye uğratılan yerli ve milli savunma sanayinin önünün kesildiği, TUSAŞ’ın ANKA projelerini “’damat’ın şirketi”ne rant sağlamak uğruna tasfiye edildiği karambola getirilerek. 1972’de tersanesi yapılan ve “uçak gemisi” diye lanse edilip ordunun çıkarma gemisi “iktidar partisinin seçim otobüsü”ne dönüştürülerek…

Önceki iktidarların bütün eserlerini kendine mal eden siyasi iktidarın milletin ortak malı olan ve milletin vergileriyle yapılan savunma sanayi silâhlarını teşhirle siyasi propagandada istimale kalkışılmasına vardırılması, kaybettiğini gören “tek kişilik hükûmet”in ne denli zorda olduğunu bir defa daha ortaya koydu.

Manipülatif isnadlar, iftiralı komplolar, bühtanlı kumpaslar, safsatalı saçmalıklar ve çirkin yalan - dolan siyasetler bundan…

SÖZÜN ÖZÜ

“Propaganda-i siyaset, yalana fazla revaç verdi...”

“Git gide ve gele gele sıdk (doğruluk) ve kizb (yalan) ortasındaki mesâfe azala azala, omuz omuza geldi. Bir dükkânda ikisi beraber satılmaya başladığı gibi, ahlâk-ı içtimaiye bozuldu. Propaganda-i siyaset, yalana fazla revaç verdi…” Bediüzzaman, (Sözler, 452)