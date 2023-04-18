OHAL KHK’larının yargıya açılması

Partisinin “seçim vaadleri”nde yirmi bir yıllık iktidarında yapamadıklarını “yapacağız!” diye “müjde!” verip muhalefetin vaadlerini tekrarlayan Cumhurbaşkanı, şimdi de kamuda işe alımlarda iltimas ve torpille kayırmaya perde edilen mülâkatı kaldırma sözü gibi çarpıcı vaadleri sıralıyor.

AKP’nin “seçim vaadleri”nden biri de “hukuk devletimizi güçlendirecek reformlar” için yine yeni bir “yargı paketi” vaadi veriliyor. Oysa AKP iktidarında peşpeşe alây-ı vâlâ ile ortaya atılan “yargı reformu paketleri”yle ne hukukun üstünlüğü ve ne de yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlandı. Tam tersine “tepeden tâlimlatlar”la yargı tamamen “siyasetin sopası” haline getirildi.

Bundandır ki Türkiye, Dünya Adalet Projesi Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 139 ülke arasından 117. sıraya düştü. OECD raporuna göre, adâlete güvenin en hızlı azaldığı ülkeler arasında birinci oldu.

YARGIDA HİÇBİR TÂDİLAT YAPILMADI…

Zira OHAL’ın kalkmasıyla uygulamaları sona ermesi gereken, hiçbir yargı denetimine tabi olmayan OHAL KHK’ları hukuksuzluğu sürdürüldü.

Ve “20 Temmuz darbesi”yle çıkarılan “tek imzalı” OHAL KHK’larıyla dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde itibar edilmeyen asılsız sahte ihbarlarla, hukukta olmayan “istihbarat jurnalleri”yle, sorgusuz-sualsiz ihraçlarla yüz binlerce vatandaşın uğradığı haksızlıklar devam ediyor.

OHAL sona ermesine rağmen, 250 bin vatandaşın kamu ve özel sektörden ihracı, 511 bin kişinin gözaltına alınması, tek kelime savunmaları alınmadan yargısız infazla aralarında binlerce kadının, çocuğun, bebeğin bulunduğu on binlerce insanın cezâevlerinde tutulması da.

Bu arada yine hiçbir mahkeme kararı olmadan bütün mal varlıklarına devletçe el konulan binin üzerinde özel vakıf, okul, dershane, sendika, üniversite ve medya kuruluşunun TMSF’ye devredilmesi, on bini aşkın firmaya kayyım atanıp kapısına kilit vurulması, 53 gazete, 37 radyo, 34 televizyon, 29 yayınevi, 20 dergi ve 6 haber ajansının yer aldığı 179 medya kuruluşunun kapatılması hukuksuzluklarınon hiçbiri hâlâ telâfi edilmiş değil.

Özetle “tek kişilik ucûbe otoriter yönetim”de tumturaklı lâflarla çıkarılan onca “yargı paketi”ne rağmen insan haklarına, temel hak ve hürriyetlere dair hiçbir esaslı tâdilat yapılmadı, âileleriyle birlikte milyonların hakkının gasbıyla mağduriyetler daha da katmerleştirildi.

“MİLLET İTTİFAKI”NIN “OHAL KHK’LARI” TAAHHÜDÜ

Bu bakımdan, “millet ittifakı”nın “ortak politikalar mutabakatı”nda öncelikle “OHAL kararnamelerine son verilmesi, OHAL sürecinin altı aydan iki aya düşürülmesi” ve “OHAL KHK’larının yargıya açılması” taahhüdü önemli.

Keza “hukuk devletinin bütün unsurları dikkate alınarak OHAL KHK’larından kaynaklanan mağduriyetlere son verilmesi, yeni mağduriyetlere izin verilmemesi; tüm soruşturma ve kovuşturmalarda suç, suçlu ve suçsuz arasında ayırım yapılması, âdil yargılama hakkının tesisiyle düşünce, kanaat ve ifade hürriyetinin önündeki engellerin kaldırılıp güçlendirilmesi” teminatı da.