“OHAL KHK’lerine yargı denetimi” taahhüdü

“Tek kişilik ucûbe yönetim”de Türkiye “Dünya Demokrasi Endeksi”nde 167 ülke arasında 110. sırada “kusurlu demokrasiler” kulvarındaki “hibrit (melez) demokrasiler”e, Liberal Demokrasi Endeksi’nde 179 ülke içinde 149. sıraya “otokrat demokrasiler”e hatta “otoriter rejimler”e doğru gerilerken, hâlâ karanlıktaki 15 Temmuz Hâdisesi’nden sonra “20 Temmuz darbesi”iyle dayatılan OHAL KHK’leri haksızlıkları ve hukuksuzlukları sürüyor.

Keza “Dünya Adalet Projesi Hukukun Üstünlüğü Endeksi”nde yargı karşısında hesap verebilir olması, yasaların açık ve anlaşılır olması ve temel hakları koruması açısından Türkiye 2021’de 139 ülke arasından ancak 117. olabilmiş. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) raporuna göre, son 10 yılda 36 ülke içinde Türkiye, adâlete güvenin en hızlı azaldığı Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasında yine sonuncu sıralarda kalıyor.

Ayrıca Avrupa Komisyonu raporlarında, Ankara’nın “AB müktesebatının üstlenmesi”ne ilişkin taahhütlerinin başında gelen Türkiye’de hukukun üstünlüğü ile yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının bozularak geriye gittiği ciddi endişeleri bildiriliyor.

ÇİFTE STANDARTLI ADÂLETSİZLİKLER

Bu kapsamda, Türkiye’de parlamento ve temel kurumların zayıflatılmasından doğan sorunlarla, politik çoğulculuğun zayıflatıldığı, bir partinin dört bin üyesinin hapiste tutulduğu, yüz binlerin hak ihlâllerine mâruz kaldığı, AİHM kararlarına rağmen seçilmiş milletvekilleriyle vatandaşlarının hapiste tutulduğuna dikkat çekiliyor.

Ancak son dönemde bütün hukuksuzluk, haksızlık ve adâletsizliklerin başında OHAL KHK’lerinin geldiği uyarıları dikkat çekici.

Zira yargısız ihraç ve infazlarla yüz binlerin telâfisi imkânsız haksızlıklara mâruz kalması ve OHAL Komisyonu’nu idarî yargının yerine ikameyle hukuksuzlukların “yasallaştırması”yla Türkiye’de demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve ifade özgürlüğünü daha da düşürüyor.

KHK’lerle kamudan ve özel sektörden sorgusuz-sualsiz ihrâç edilmesiyle, tek kelime savunmaları alınmayan binlerce vatandaşın yargısız infazla yıllardır içeride tutulmasıyla, hâlâ neden “suçlandıkları”nı bilmeyen on binlerin yakınları, hukukta hiçbir değeri olmayan “irtibat ve iltisak”la, sahte ihbarlarla, “gizli istihbarat jurnalleri”yle haksızlığa uğratılıyor.

Bu arada sırf çocuğunu devletçe desteklenen okullara gönderdiği, dönemin Başbakanının “lig banka” övgüsüyle alây-ı vâlâ ile açılış kurdelesini kestiği finans kuruluşunda basit bir işlem yaptığı, siyasi iktidarca resmen teşvik ve tavsiye edilen sendikalara üye olduğu, YÖK’e bağlı devlet-özel üniversitelerde görev aldığı için on binlerce vatandaş delilsiz suçlanıp cezâlandırılırken, aynı okullardan mezun olan iktidardakilere yakın “yandaş imtiyazlılar”ın bakan yapılması, üst bürokraside çeşitli kurumların başına getirilmesi garabeti sergileniyor.

KANAYAN YARA SARILMALI

Özetle, tam bir partizanlıkla “torpili olanın göreve döndüğü, soruşturma dosyalarının kapatıldığı; “darbe girişimi”nde yer alıp yargılanan ve müebbet alan “darbeciler”in birinci derecede yakınlarının “suçun şahsiliği var” gerekçesiyle büyükelçi, müsteşar, rektör, yüksek bürokrat olarak atanırken, hukukun temel kurallarının başında gelen “suçun şahsiliği” hiçe sayılarak mâsum eşlerin, kardeşlerin, babaların, annelerin, kayınvalidelerin, dedelerin “suçlu” muamelesi gördüğü çarpıklar devam ediyor.

15 Temmuz sonrası OHAL KHK’larıyla “örtülü OHAL rejimi”nin dayatılmasıyla ciddî hak gasplarıyla âileleriyle birlikte milyonların mağduriyetine sebebiyet veriliyor. Çifte standartlı haksızlıklar ve hukuksuzluklarla toplumun birlik ve bütünlüğünü tahrip ediliyor.

Bu açıdan, “güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem işbirliği”nde altı partinin daha önce deklâre ettiği, 15 Temmuz’un ardından ilân edilen OHAL sürecinde çıkarılan kararnameler yetki aşımının ortadan kaldırılması, “ihrâç komisyonu”na dönüşen OHAL Komisyonu ile OHAL KHK’larını idâmesine son verilmesi; KHK’lerin yargı denetimine tabi olmasını esas alan demokratik ve hukuki düzenlemeyle OHAL’ın sona ermesi, yasaya göre KHK mağdurlarının görevlerine derhal iâdesi, haksızlıkların ve hukuksuzlukların önlenmesi taahhüdü fevkalâde ehemmiyetli.

Milletin takdirine mazhar olan “millet ittifakı” ve “demokratik parlamenter sistem işbirliği” raporlarında söz verilen ve Türkiye’ye kan kaybettiren bu kanayan yara mutlaka sarılmalı.

Aksi halde “demokratik sistem” ve “hukukun üstünlüğü” nâkıs kalır.