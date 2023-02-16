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16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

OHAL’le deprem suçlarını örtme!

Cevher İLHAN
16 Şubat 2023, Perşembe
Deprem bölgesine âcil müdahale ve yardımları teminde başarısız kalan siyasi iktidar, depremle deşifre olan kanun dışılığın, yolsuzluğun, rüşvetin, kayırmanın, ihâleye fesad karıştırmanın, kamu malını yandaşlara peşkeşin karartılması peşinde.

Oysa uzmanlar, enkazın kaldırılması, yiyecek, giyecek, çadır gibi temel ihtiyaçların karşılanması, yaraların sarılması için deprem bölgesinin “âfet bölgesi” olarak ilânının kâfi olduğunu belirtiyorlar.

İçişleri Bakanı’nın “münferid” dediği tek tük yağma olaylarının mevcut yetkilerle engellenebileceği ve “gerekçe” gösterilen OHAL’e gerek olmadığı ifade ediliyor.

HESAP VERMEKTEN KAÇINIYOR

Belli ki enkaz altındaki insanların yerlerini arama-kurtarma ekiplerine bildirdikleri, kamu kurumlarının, sivil toplumun, vatandaşların Türkiye’nin dört bir yanından yaptıkları yardımları haberleşip organize ettikleri Twitter’i engelleme, internet ağını kesme, sosyal medya mecralarını yavaşlatma, telefon görüşmelerini sınırlamayla iletişimi kısıtlama çarpıklığında olduğu gibi OHAL’le depreme dair doğruların kamuoyunca öğrenilmesi istenmiyor.

Görünen o ki Meclis’te muhalefetin “depremlerde ihmallerin araştırılması, âcilen gereken önlemlerin görüşülüp alınması” önergelerini her defasında “tâlimat”la AKP-MHP’li vekillere reddettiren iktidar, toplanan deprem paralarının akıbetinin ne olduğu, kimler tarafından ne şekillerde harcandığı ya da kimlere gittiği”nin bilinmesinden rahatsız.

“İmar affı”ndan elde edilen 17.5 milyarla birlikte deprem için toplanan yüz milyarlarca lira deprem parasının büyük kısmının iktidara yakın müteahhitlere gittiğine, yandaş şirketlere aktarıldığına ilişkin sorulara “iktidar cephesi”nce tepki gösterilmesi bundan.

Bundandır ki “deprem paraları” ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı “biz bilmiyoruz, İçişleri Bakanlığı bilir” diye topu başkasına attı. CİMER aracılığıyla İçişleri Bakanlığına sorulan sorular da aylar sonra “biz de bilmiyoruz” garabetiyle geçiştirildi.

Keza deprem bölgelerindeki meskenleri dayanıklı yapmak için -daha üç yıl önce- iktidar partisi grup başkanvekilinin “147 milyar lira toplandı” dediği deprem parasının bizzat Cumhurbaşkanı’nın “harcanması gereken yere harcadık, bundan sonra da bu tür şeylerin hesâbını vermeye zamanımız yok’” çıkışıyla geçiştirilmesine hiçbir açıklama getirilmedi.

ÇÖKÜŞ KARAMBOLE GETİRİLİYOR

Maksat, OHAL’le deprem toplanma alanlarının göz göre göre ranta açılması işgüzârlığının, yandaş müteahhitlerin rant paylaşımına açılması çıkarcılığının, ihale sahtekârlıklarının, “imar affı” paravanında para karşılığında -depremde hemen hemen hepsi çöken-  binlerce çürük binanın “sağlam” ve “ruhsatlı” diye insanlara tabut haline getirilmesi aymazlığının gündeme gelmesini önlemek.

Temel hak ve hürriyetlerin başında gelen basın ve ifade özgürlüğünü engellemekle, iktidarın depremdeki yetersizliğini sorgulayan medyayı antidemokratik baskılarla susturup sindirmek, önünü kesmek. Medyanın ve muhalefetin, dibe vuran liyakatsizliğe, öngörüsüzlüğe, organizasyonsuzluğa, plânsızlığa, koordinasyonsuzluğa, sorumsuzluğa dikkat çekilmesine mani olmak. Meydanı iktidarın meddahlığını yapan “havuz medyası”nın dezenformasyonlarla muallel asparagaslarına bırakmak.

“Her şeye kısa zamanda karar verilecek” iddiasıyla propaganda edilen “tek kişilik ucûbe sistem”in ekonomide olduğu gibi depremdeki çöküşünü de çarpıtmalarla karambole getirmek…

Siyasi fay kırığında kaybetme paniğine kapılan siyasi iktidar, öteleyemediği seçimi referandumda olduğu gibi yine OHAL altında katakulliye getirmeye yelteniyor.

Bu panikle canhıraş çırpınıyor…

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