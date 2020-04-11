Önce “garantina müteahhitleri”nden…

TESBİT

Koronavirüs salgınına karşı garip çelişkiler sergileniyor. Merkezi yönetim, bütün yardımları koordine etmek yerine belediyelerin bağış kampanyalarını “yasaklayıp” engelliyor.

Bununla kalmıyor; IBAN numarası vererek SMS ile kısa mesaj atılmasıyla halktan 10 lira bağış isteniyor.

Belli ki daha önce şehit ve gazi yakınları için kurulan vakıfta toplanan paranın hak sahiplerine dağıtılmamasında ve diğer konularda açığa çıkan hadiseler sebebiyle vatandaşların önemli bir yekûnu siyasi iktidara güvenmiyor.

Bunun içindir ki muhalefetten peşpeşe Saray’ın uhdesindeki on uçağın on ikisinin satılması çağrıları geliyor. Çarpıcı olan, devlet ihâlelerini alan işadamlarından da “Biz Bize Yeteriz kampanyası”na yeterli desteğin olmaması.

Oysa en evvel, siyasî iktidardan dolar üzerinden araba sayısı garantili otoyol, köprü ve tünelleri, yolcu teminatlı havaalanlarını, hasta garantili şehir hastaneleri ihâleleriyle devletten milyarlarca dolar kazanan; 67.5 milyar dolara ulaşan kamu özel işbirliği projeleri çerçevesinde sadece 2020 yılında müteahhit firmalara 18.8 milyar lira “garantili ödemeler” yapılacak.

Dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın ifadesiyle “bir günde toplam 243 bin araç geçeceği vaat edilen Avrasya Tüneli ile Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri için işletme süreleri boyunca Hazine’den 50 milyar dolar ödenecek.” (Deniz Zeyrek, Hürriyet, 22.7.17)

Yani önce milletin ödediği vergilerden milyarlarca dolar kazanan “garantina müteahhitleri”nin fedakârlıkla “karantina tedbirleri” kapsamındaki “bağış kampanyası”na katılmaları gerekiyor.

İLGİNÇ

Maske dağıtımı sorusu

Bilindiği gibi salgına karşı pazaryeri, avm ve benzeri kalabalık mekânlarda maske takılması zorunluluğundan sonra maske dağıtımı da sarpa sardı.

Özellikle muhalefete mensup belediyelerin metro ve alış veriş mekânları girişlerinde ücretsiz maske dağıtılırken, Ticaret Bakanı’nın halkın kalabalık olduğu yerlerde “satılacağı”nı bildirmesi üzerine, kamuoyunda “maske de mi satılıyor” tepkileri yükseldi. Bizzat Cumhurbaşkanı, parasız maske dağıtımı yapılacağı açıkladı.

Ancak bu kez “dağıtım problemi” çıktı. Üzerinden günler geçtiği halde hâlâ birçok mahalleye maske dağıtılmadığından en son eczaneler devreye sokuldu.

Ve bu ilginç durum, bu konuda zaten organizeli olan belediyelere, muhtarlıklara verilmedi de da “yetersiz kalınacağı” ortada olan posta kargo dağıtıcılarına havale edildi?” sorusunu sorduruyor.

VAZİYET

Milletin parasıyla millete “hediye”!

Bir diğer garabet, 65 yaş ve üstü vatandaşlara dağıtılan maske ve kolonyaların üzerinde “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan” imzalı ‘Hediyedir’ yazılması.

Keza Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak “hijyen paketi”ne konulan Cumhurbaşkanı’nın “mektubu”nda vatandaşlara “Sizlere koruyucu maske ve kolonya hediye ediyoruz” denilmesi.

Bu vaziyet, milletin parasıyla alınan yani milletin kendi malı olan kolonya ve maskelerin yine millete “hediye” olarak sunulup “bir şahsi hediye” olarak algılatılması, felâket gününde “yardımların da siyasallaştırıldığı” çarpıklığını ortaya çıkarıyor.

GARABET

Fatura yok, ama tahsili var…

Enerji Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun (EPDK), “üç ay boyunca elektrik ve doğalgaz sayaçlarının okunmayıp faturalarının gönderilmeyeceği” duyurusu, önce bu süreçte bu tür hizmetlerden para almayan ülkelerdekine benzer bir “destek” olarak sevindirdi.

Ancak peşinden, “kıyasen fatura” uygulamasıyla geçmiş dönemdeki fatura ortalamalarına göre fatura oluşturulacağının bildirilmesi işin içindeki “iş”i ortaya çıkardı.

Dağıtım şirketlerinin fatura göndermeyip önceki dönemlerdeki faturaların ortalamasının almasıyla, işyeri kapalı olan ya da kapatılan esnafın tüketemediği doğalgaz ve elektrik parasını ödemekle karşı karşıya kalması ve hâlen abonelere cezalarıyla birlikte kabarık faturaların gelip elektriklerinin kesilmesi, en üst düzeyde “elektrik ve doğalgaz kesilmeyecek!” vaadini boşa çıkarıyor.

Tepkiler üzerine EPDK’nin “fazla tutar alınırsa vatandaşların başvurusuyla iâde edileceği” teminatı, peşinen az tüketen hanelerle işyerlerinin fazlasıyla ödeyecekleri haksızlığın itirafı oluyor.

Gerçekten, iâde edilecekse neden vatandaşın kullanmadığı doğalgaza-elektriğe fatura kesiliyor?

HAFTANIN SÖZÜ

“Hem üç şiddetli ihtiyaç ve meyl-i sefahet ve ölümü her vakit hatıra getiren kesretli (çokça) hastalıklar ve dinsizlik cereyanlarının o medeniyetin içlerine yayılmasıyla intibaha gelip uyanmış beşerin gözü önünde ölümü idam-ı ebedî suretinde gösterip her vakit beşeri tehdit ediyor, bir nevi cehennem azâbı veriyor.”

Bediüzzaman, (Emirdağ Lâhikası, 335)