Önce iktidar yargıdan elini çekmeli

Avrupa Birliği zirvesi öncesi AB Konseyi’nin insan haklarını ihlâl eden kişi, kurum ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını sağlayacak yeni “küresel insan hakları yaptırım rejimi”nin kabulüyle işkence, tâciz, keyfî gözaltı ve tutuklama gibi ciddi insan hakları ihlâllerinden sorumlu olan devletleri ve devlet dışı aktörleri yaptırım kapsamına alabileceği kararı, Türkiye’de daha ikinci haftasında siyasi polemikler karambolunda gürültüye giden ve son günlerde yeniden telâffuz edilen “adâlet reformu”nu gündeme getirdi.

Ne var ki Cumhurbaşkanı’ndan Adalet Bakanı’na büyük beklentilerle ortaya atılan söz konusu “reformu” siyasi iktidarın bu perspektifle yapmasının kabil olmadığı; hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını berhavayla mahkemelerin çeşitli kanallarla ya da doğrudan tâlimatlandırıldığı, hâkimlere “emir” verildiği ortamda iktidarın “yargı reformu”na kabiliyetinin olmadığı belirtiliyor.

Hukuk câmiasında ikiliği ve kutuplaşmayı tetikleyen “çoklu baro” emrivakisinin “yargı reformu” olarak görülmesi garabeti bunun ifâdesi.

“YARGI REFORMU” SÖYLEMİ BİR “İMAJ ÇALIŞMASI”!

Aslında “hiçbir organ, makam, merci veya kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve tâlimat veremeyeceğini, tavsiye ve telkinde bulunamayacağını”nı teminat altına alan “Anayasanın 138. maddesinin öldüğü” gerçeği, öncelikle Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve AKP’li eski Meclis Başkanı başta olmak üzere, yine iktidar partisine mensup Adalet eski bakanlarıyla Yargıtay Başkanı ve Anayasa Mahkemesi eski Başkanının “yüzde 70’lerde olan yargıya güven yüzde 30’lara geriledi” ve son kertede “sıfırlandı” ikrarıyla tescil edilmiş durumda.

AKP iktidarında Adalet Bakanı, daha önce de “Türkiye’de suç işleyen bir kişi karakolun bir kapısından girip diğer kapısından çıkıyor. Bu da insanların adalet duygusunu rencide ediyor. ‘Yapanın yanına kâr kaldı, kalıyor’ algısı insanların kendine, topluma ve devlete olan güvenini zedeliyor. Suçlar cezâsız kalınca tekerrür ediyor, daha büyüğünü yapıyor” diye konuşmuştu.

Ancak buna mukabil anamuhalefet liderinin linç maksadıyla darp edilişi “protesto” olarak basitleştirilip ancak yirmi ay sonra mahkemeye geliyor. Mafyanın Türkiye’nin ikinci partisinin liderine tahkirlerle dolu “ölüm tehdi”ne Cumhurbaşkanı’ndan İçişleri Bakanı’na suskun kalınıyor.

Bundandır ki hukukçular, yargısız, sorgusuz, sahte ihbarlarla, istihbarat jurnalleriyle on binlerin tutuklanmasına bir çözümün getirilmediği, yüz binlerce “KHK’lı” mağdurun mağduriyetinin giderilmediği ve en üst düzeyde iktidarın arka çıkmasıyla yerel mahkemelerin Anayasa Mahkemesi’nin kararını dinlemediği ve “yargı reformu”nun bir propagandanın ötesine geçmediği süreçte, “reform” çıkışının ekonomik çöküntüde tamamen dış kaynağı, sıcak parayı çekmeye mâtuf bir algı ve “imaj çabası” olarak kaldığını bildiriyorlar.

“YARGIYA AYAR VERMEK”TEN VAZGEÇİLMELİ

Bu bakımdan, Cumhurbaşkanı’nın Meclis’in üçüncü partisinin -eski- genel başkanının dört yıl hapis yattıktan sonra AYM’nin tahliyesi için verdiği kararın uygulanmadığı, yedi yıl önce atılan tweetlerden en ufak bir eleştiride bulunan vatandaşların soruşturulduğu, insanların düşüncelerinden dolayı cezâlandırıldığı vetirede ortaya atılan “yargı reformu”na içte ve dışta kimse kani değil.

HSK üzerinden “hâkim teminatı”nı ve “mahkemelerin bağımsızlığını” yok eden ve onca haksızlığı ve hukuksuzluğu revâ gören iktidarın “adâlet reformu”nu yapacağına inanılmıyor.

Reformdan önce, Anayasanın “hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar” açık hükmüne rağmen, 28 Şubat postmodern darbesinin işadamları, sendikalar, odalar, gazeteciler ve bürokratlarla birlikte yüksek yargı temsilcilerini karargâha çağırıp “irtica brifingleri”ni dakikalarca ayakta alkışlatmasına benzer bir dayatmayla yüksek yargı temsilcileriyle hâkim ve savcıların Beştepe’de toplatılarak yürütmenin başının alkışlatıldığı, Cumhurbaşkanı danışmanlarının hâkimleri Saray’a çağırıp “biz görmeden karar verme” tembihlerinin verildiğine dair iddiaların dolaştığı muallel vaziyetin ortadan kaldırılması icâb ediyor.

İktidarın yargıdan elini çekmesi, yargıyı “siyasetin sopası” olarak kullanmaktan, “yargıya ayar vermek”ten vazgeçerek dünyadaki hukuk normlarına riâyeti gerekiyor.