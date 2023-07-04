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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

Ortak demokrasi inşası için…

Cevher İLHAN
04 Temmuz 2023, Salı
Seçim tartışmaları bayramda da devam etti, ediyor.

Sonuçların Türkiye’nin siyasi tarihinde görülmemiş bir biçimde bütün kamuoyu yoklamalarının, anketlerin aksine çıkması çarpıklığında ayyuka çıkan seçim sahtekârlıklarına dair tesbitler istifhamları daha da arttırıyor.

En çarpıcısı da iktidardakilerin, özellikle iktidar partisi teşkilâtlarının bile şaşkınlıkla karşıladıkları sonuçlarda devlet imkânlarının tepe tepe kullanılmasına ve her türlü iftiralı montajlı kara propagandaya ve medyatik yanıltmalara rağmen aslında her iki oydan birine tekabül eden yüzde 48’lik oyun “büyük hezimet” olarak telkiniyle siyasi saptırmaların yapılması.

Neticede 15 Temmuz karartmasında dayatılan 20 Temmuz OHAL uygulamaları altında “mühürsüz oylar”ın yasa dışı olarak “geçerli” sayıldığı muallel referandumla oldubittiye getirilen “tek kişilik otoriter rejim”e karşı “demokratik parlamenter sistem”i esas alan demokratik irâdenin millet nezdinde bulduğu desteğin karartılmaya çalışılması.

ARADAN SIYIRMA İŞGÜZARLIĞIYLA

Bu karartma ile bir yandan milletin yarısını bulan demokratik muhalefetin morali bozdurulmaya çalışılırken, diğer yandan “bu iş bitti, bundan sonra artık parlamenter sisteme dönülmez” türü telkinlerle yıldırma ve sindirme politikası pompalanıyor.

Bir taraftan iktidar partisindeki bariz gerileme gözardı edilirken; muhalefetin yüzde iki ile kaybetme travması alevlendirilerek ümitsizliğe sevketme ve sindirme stratejisi güdülüyor.  

Ve en son Erdoğan’ın “1994’te kazandığımız gibi 2024’te de İstanbul seçimlerini kazacağız” çıkışı, “iktidar cephesi”nin muhalefetin parçalanmışlığı fırsatıyla yine en az oyla “kazanma”yı hedeflediğini ele veriyor.

Bilindiği gibi 1994 İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde ANAP adayı İlhan Kesici’nin 22.14, SHP adayı Zülfü Livaneli’nin yüzde 20.30, DYP adayı Bedrettin Dalan’ın yüzde 15.46 ve DSP adayı Necdet Özkan’ın yüzde 12.38 oy alması parçalanmışlığında dönemin Refah Partisi adayı olarak Erdoğan yüzde 25.19 oyla Belediye Başkanı seçilmişti.

Bu çıkış, Cumhurbaşkanı’nın muhalefetin geçici dağınıklığı kargaşasında 31 Mart mahalli seçimlerini de karambole getirme peşinde olduğunu, bunun kurgusunu kurduğunu ortaya koyuyor…

DEMOKRATİK İRÂDEYİ TAKVİYE

Bu açıdan “millet ittifakı” ve muhalefet partileri, seçim sonuçlarının muhasebesi perdesindeki yoğun parti içi tartışmaları artık sona erdirmeli, yüzde 48 demokratik irâdeyi itibarsızlaştıran, AKP’nin ciddi kaybından sarf-ı nazarla muhalefeti anlamsız münakaşalara iten ve “tek kişilik ucûbe otoriterliğin” değirmenine su taşıyan tuzaklara düşmemeli.

Neticede yapılacak olan, muhalefetin bir an önce iç tartışmaları sona erdirmesi, iktidar mahfillerinden körüklenen muhalefeti dizayn etme operasyonlara karşı dikkatli olunması; bütün baskılara ve engellemelere rağmen yüzde 48’i bulan demokratik irâdenin takviye edilmesi, ortak demokratik direncin gösterilmesidir.

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