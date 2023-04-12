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12 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Otoriterlik mi, demokrasi” mi?

Cevher İLHAN
12 Nisan 2023, Çarşamba
Önce CHP, İyi Parti, DP ve SP’nin eksenini oluşturduğu “Millet İttifakı”nın özellikle başta İstanbul ve Ankara olmak üzere mahalli seçimlerde kazandığı başarı iktidardakilerde şok etkisi yaptı.

Peşinden bütün çatlak meydana getirme komplolarına, dağıtma provokasyonlarına karşı Deva Partisi ve GP’nin de katılımıyla “güçlendirilmiş parlamenter sistem” üzerinde “altılı işbirliği”yle “millet ittifakı”nın daha da güçlenip, “demokratik parlamenter sistem Anayasa değişikliği önerileri” ile “demokratik işbirliği” pekiştirildi.

“DEMOKRATİK RESTORASYON PROJESİ”

En son altı partinin ortak komisyonlarının bir yıllık yoğun çalışmasıyla hazırlanan ve ittifak liderlerinin imzasıyla millete taahhüd edilen, dokuz ana başlık, seksen alt başlık ve 2 bin 300’ü bulan maddeden oluşan “ortak politikalar metni” mutabakatı, seçim kampanyasında “millet ittifakı”nın bir nevi “seçim beyannâmesi”, sonrasında ise “hükûmet programı” ve “parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası” olarak deklare edildi.

Yürütmeden yasama ve yargıya, ekonomiden adâlete, hukuktan çevreye, sanayiden tarıma, kamu yönetiminden enerjiye, temel özgürlüklerden dijital dönüşüme, yoksullukla mücadeleden bilime köklü reformların sözü verildi.

Keza  “yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim”, “ekonomi, finans ve istihdam”, “bilim, ar-ge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm”, “sektörel politikalar”, “eğitim ve öğretim”,  “sosyal politikalar”, “dış politika, savunma, güvenlik ve göç politikaları”nda kural tanımaz anti demokratik keyfi “tek kişilik ucûbe sistem”in tahribatını tâmire yönelik çözüm yollarını ortaya koyan “restorasyon projesi” kamuoyunda büyük destek buldu.

PARTİ SEÇİMİ DEĞİL, SİSTEM OYLAMASI…

Bunun içindir ki bütün anketlerde ve kamuoyu yoklamalarında gideceklerini gören iktidar partileri, “ucûbe rejim”in sürdürülmesi uğruna her türlü katakulliye başvuruyor. “Korku siyaseti”ni körüklüyor, her türlü tahkir ve tahkire tevessül ediyor…

Bu arada toplumu kamplaştırıp kutuplaştırma maksadıyla provokatif eylemlerin, “millet ittifakı” partilerinin binalarının “kurşunlanması” benzeri siyasi tahrik saldırılarının ardı arkası kesilmiyor.

Buna karşı, başta “millet ittifakı” olmak üzere demokratik muhalefet, yer yer yapılan yanlışlara dair mevzii sıkıntıları, liste - sıralama tartışmalarını kısa zamanda aşıp “tek kişilik ucûbe rejim”i tasfiye ile demokratikleşme irâdesinde gevşememeli, motivasyonunu bozmamalı.

Zira bu seçimde “partiler” değil, “otoriter sistem” ile “demokratikleşme” oylanıyor. Parti listeleri, adaylar, hatta partiler değil, “ittifaklar” esas alınıyor. Bu seçimin şahıs – aday ve parti seçimi olmadığı, bir “sistem oylaması” olduğu unutulmamalı. Türkiye’de her alanda çöken “tek şahıs rejimi” mi devam edecek, yoksa demokratik parlamenter sisteme mi geçilecek, ona bakılmalı.

“Antidemokratik otoriter sistem”e karşı “demokratik parlamenter sistem” ana hedefine odaklanılmalı.

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