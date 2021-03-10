“Paket” inandırıcı bulunmuyor...

Anayasa ve yasalarda yazılı hak ve hürriyetlere yönelik ihlâller sürerken, “yargı reformu” ve “yeni anayasa” gündemlerinin ardından ortaya atılan “insan hakları eylem plânı”nın perde arkası tartışılıyor.

Öncelikle insan haklarının inadına ihlâl edildiği, millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in “teşri mâsuniyeti / yasama dokunulmazlığı” esasını teşkil eden milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmaya çalışması, iktidarın bu konudaki samimiyetini bir defa daha sorgulatıyor.

Zira temel hak ve hürriyetleri dibe vurduran hukuk krizi, mevzuattaki eksiklikten değil, tam tersine Anayasa ve kanunlardaki hükümlerin bile bile uygulanmamasından türüyor.

İnsan haklarına dair beyannâmelerden derlenen “paket”, Avrupa Birliği’ne mesaj vermenin yanısıra “iktidar cephesi”nce iç politika malzemesi olarak kullanılıyor.

HAK İHLÂLLERİ SÜRERKEN…

Tarafsız cumhurbaşkanı için konulan dokunulmazlığın “tek kişilik yönetim”de “partili cumhurbaşkanı” için istimal edilip “cumhurbaşkanına hakaret”ten -13 Aralık 2020 itibarıyla- 30 bine yakın vatandaşa soruşturma açılıp 9 bin 554’ünün ceza alması vahametinin dayatıldığı;

Cumhurbaşkanı’nın “at izi it izine karışmış!” ikrarıyla yargısız infazla insanların derdest edildiği vetirede milyonlarca vatandaşın mağdur edildiği; sahte ihbarlarla, itirafçıların, “gizli tanıklar”ın iftiralarıyla, OHAL KHK’leriyle, yargısız infazla cezaevlerine atılıp önemli bir kısmının iddianâmeleri dahi hazırlanmadan, aralarında binlerce kadın, çocuk ve yüzlerce bebek de bulunan on binlerce vatandaşın yıllardır tutuklulukları sürdürülerek ciddî hak ihlâlleriyle haksızlık ve hukuksuzluğa uğradığı;

Yüz bini aşkın kamu görevlisinin tek kelime savunmaları alınmadan, hâlâ neden “suçlandıkları”nı dahi bilmeden, istihbarat jurnalleriyle yıllardır hak kazandıkları görevlerinden hukukta hiçbir değeri olmayan “irtibat ve iltisak”la sorgusuz-sualsiz ihrâç edilip ciddî mağduriyete mâruz kaldığı;

Cumhurbaşkanı açıkça “Anayasa Mahkemesi kararlarına saygı duymuyorum” derken, Anayasanın “Anayasa Mahkemesinin kararları, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idâre makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar” açık hükmüne rağmen “tepeden tâlimat”la yerel mahkemelerin yüksek mahkemenin tahliye kararlarını tanımamasıyla pervâsızca “hak ihlâlleri”nin sürdürüldüğü;

Yine Ankara’nın Anayasada uymayı taahhüd ettiği AİHM kararlarının çiğnenmesiyle Türkiye’nin dünyada hak ihlâllerinde ikinci sıraya çıktığı;

Hâkim ve savcıları atayan Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin doğrudan ve dolaylı olarak Cumhurbaşkanınca atanmasıyla hâkim ve mahkeme teminatının bütünüyle ortadan kalktığı; yürütmenin istediği kararları vermeyen hâkimlerin derhal sürüldüğü, istenilen kararları verenlerin mahkeme mahkeme dolaştırılarak “mobil yargıçlar” durumuna düşürüldüğü…

“YASALAR VAR, UYGULAMA YOK!”

Keza Terörle Mücadele Kanunu’na eklenen “terör örgütü üyesi olmadığı halde silâhsız veya silâhlı terör örgütü propagandası suçu” ile “terör örgütlerini veya MGK kararıyla yapı, oluşum veya topluluklara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibat suçu” garabetinin devam ettirildiği;

Uluslararası Basın Enstitüsü verileriyle 15 Temmuz’un ardından 170’e yakın gazete, dergi, radyo, TV’nin kapatıldığı, basına baskıların bütün ağırlığıyla sürdüğü; haber ve manşetlerinden dolayı gazetelerin ilânlarının kesildiği; ifâde ve yazılarından dolayı gazetecilere hapis cezası ve yüklü tazminatla Türkiye’nin “dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi” haline getirilerek “basın özgürlüğü endeksi”nde 180 ülke arasında Kongo, Brunei ve Ruanda kategorisinde 154. sıraya düştüğü;

Seçilmiş belediye başkanlarının yerine iktidar yandaşı kayyımlar atanırken daha fezlekelerin içeriği görülmeden dokunulmazlıkların kaldırılmasına, siyasî partilerin kapatılması tevessül edildiği;

Muhalif siyasetçilerin linç edilmesine, iktidarı eleştiren gazetecilerin gün ortasında saldırıya uğramasına seyirci kalınarak topyekûn siyaset ve muhalefetin sindirilmeye yeltenildiği;

Türkiye’nin “demokrasi endeksi”nde “yarı demokrasiler,” hatta “kusurlu hibrit/melez demokrasiler”den “otoriter rejimler” arasında “basın özgürlüğü olmayan ülkeler sınıfı”na gerilediği;

Ve AKP’li Adalet eski Bakanı’nın “sorun yasaları yapmakta değil, yasaları uygulamamakta” diye yakındığı; AKP kurucusu hükûmet eski sözcüsünün “çok güzel adalet sarayları yaptık, ama adaleti sağlayamadık!” ikrarıyla hayıflandığı vartada “insan hakları”ndan dem vurmak oldukça âfâki geliyor.

Bundandır ki 232 yıl sonra 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nden kopyalanıp yapıştırılarak ortaya atılan “paket”in millet nezdinde inandırıcılığı bulunmuyor.