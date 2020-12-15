Pandemide eğitim de çöktü

Salgından önce sık sık değiştirilen ve eğitimcilere danışılmadan tepeden tâlimatlarla birbirini nakzeden günübirlik emrivakilerle kevgire dönen eğitim sistemi, “tek kişilik rejim”de tıpkı “salgınla mücadele”de olduğu gibi sarpa sarmış, tam bir karmaşada.

Mart’tan bu yana çelişkili dayatmalarla okullarda “pandemi önlemleri”yle yüz yüze eğitimi bir türlü sağlayamayan Millî Eğitim, bu kargaşada önce okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfların haftada bir gün dersiyle kaldı, ardından haftada bir veya iki gün olsa da –öğrencilerin devamda serbest kalması garabetiyle- okulda ders gören sınıfların sayısı arttırıldı, peşinden bütünüyle kaldırıldı.

Özellikle mevcut sınıflarda sosyal mesafeli eğitime gidilemedi. Devlet okullarındaki on beş milyon öğrenci için en azından iki katı sınıf gerekirken, ek binaların yapımıyla yeni sınıflar oluşturulamayıp 15 - 20 öğrencinin ders göreceği şekilde düzenlenemedi.

Bu vetirede bazı okulların ve sınıfların “yüz yüze eğitim”e geçeceği kararları defalarca değiştirildi. Sonunda yine “yüz yüze eğitim” kalmadı, bütün sınıflarda “uzaktan eğitim”e dönüldü...

ON AYDIR “SENARYOLAR”LA GEÇİŞTİRİLİYOR!

Çarpıcı olan, bu süreçte bizzat Bakan’ın “iki buçuk milyon” dediği, ancak araştırmalarda en az üç, hatta beş milyonu aşkın öğrencinin bilgisayar, tablet, televizyon, akıllı telefon, internet ya da varsa da kota yetersizliği ihtiyacının karşılanmasında da bir gelişmenin olmaması.

Düşülen vartada, Bakanlıkça “beş milyon öğrenciye öncelikle Ocak’ta 500 bin hedefiyle 150 bin tablet dağıtıldığı ve internet desteği verildiği” duyuruldu; ne var ki eğitim sendikaları bunun da verildiğine dair hiçbir çalışmanın görülmediğini belirtiyorlar.

Bakan’ın bildirmesiyle, Doğu’dan Batı’ya bütün müfredattan sorumlu olacak ilk ve orta öğretim öğrencilerinin internete erişimleri hâlâ sağlanmış değil. Ankara’nın köylerinde, İstanbul’un mahallelerinde bile devam eden internet problemini belediyeler çözmeye çalışıyor.

En son Bakan, “uzaktan eğitim”e erişimdeki onca eksikliğe ve eşitsizliğe rağmen, “bütün öğrencilere tek sınav notuyla 22 Ocak’ta karne verilecek” diyor; sanki çok yoğun bir eğitim verilmiş gibi okulların sömestr tatiline erken gireceğini söylüyor.

Keza “en az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz” teminatını veriyor; lâkin daha evvel olduğu gibi bunun da ıskartaya çıkarılmamasının hiçbir garantisi yok. Zira aylardır senaryolarla geçiştiriliyor, “yeni senaryolar”dan dem vurularak kamuoyu oyalanıyor.

Ve “Okulların açılmasını biz de istiyoruz, ama duruma bakılacak; muhtemel senaryolar değerlendirilip kararı verilecek” ifadesi, hâlâ belirsiz vaziyetin ikrarı oluyor.

Özetle, zengin ve fakir âileler arasında 20 kattan fazla gelir farkı uçurumunun olduğu Türkiye’de, “online eğitim” için öğrencilerin eğitim - öğretim araç ve gereçleri temin edilmiş değil. Uzmanların tesbitiyle ortada doğru dürüst bir plânlama da yok.

“EĞİTİM KARNESİ” KIRIKLARLA DOLU…

Bilhassa on sekiz bin köy okulunun kapatılmasıyla ortada kalan milyonlarca öğrencinin büyük bir bölümü, evinde bilgisayar/tablet, internet olmadığından, uzun elektrik kesintilerinden uzaktan derslere katılamıyor; hatta canlı dersler için öğretmenlerin bile önemli bir kısmının bilgisayarı bulunmuyor.

Bakan, “tüm şartlara karşı da hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” diye konuşuyor; ne var ki hemen hemen bütünü maaşlara giden 2021 bütçesinde de Bakanlığın bu hususta ciddi bir yatırımı yok.

Bu arada muhalefetin bütün önerge, ikaz ve çağrılarına rağmen, hükûmetin 2018’de vaad ettiği öğretmenlerin 3600 ek gösterge sözünü yerine getirmeyen iktidar, 130 bin öğretmen açığının giderilmesine de bütçe ayırmış değil.

Merkez Bankası’nın 128 milyar dolar rezervinin boşaltılarak eksi 47 milyar dolara düşürüldüğü ekonomik çöküşte, mesleğe hak kazanan 450 bin öğretmenden en azından 60 bininin ataması dahi yapılamıyor. Bakan’ın öğretmen atamalarına dair “imkân ve mümkün arasındaki ilişki ile alakalı” sözü ekonomik imkânsızlığın âdeta üstü örtülü itirafı.

Neticede, OECD’nin “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı Raporu”yla 79 ülke arasında fen bilimlerinde 39., okumada 40., matematikte 41. sırada ortalamanın altına düşmekle eğitimde de sınıfta kalan Türkiye’de temel insanî hakların başında gelen ve anayasal vatandaşlık hakkı olan “eğitim hakkı”nda da karne kırıklarla dolu.