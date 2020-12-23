“Parti kapatma” polemiği

Salgının kötü yönetimi, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde bir defa daha açığa çıkan ekonominin çöküşü, yargının tükenişi, temel hak ve hürriyetlerdeki ârızalar, ayyuka çıkan yolsuzluklar ve dışta Türkiye’yi vahim “yaptırımlar”la karşı karşıya bıraktıran tutarsız ve öngörüsüz “dış politika” başarısızlıkları ortadayken Türkiye’nin gerçek gündemi sürekli yanıltmalarla saptırılıyor.

Hâlâ “kimlik siyaseti”yle toplum kamplaştırılıp kutuplaştırılıyor. “İktidara ilişik medya” üzerinden “psikolojik harekât”la, karalamalarla seçmenini konsolide etme peşinde.

Topyekûn muhalefeti, “zırvalayan lekeli güruh”, “yarım akıllılar”, “zehirli haşerat” olarak “düşmanlaştırıcı” nefret diliyle tezyif ediyor.

Görünen o ki tam da son İstanbul mahalli seçimleri öncesi “TRT’nin teklifi ile” “cumhur ittifakı” için “mesajlar” verdiğini söyleyen O. Öcalan’ın “kısa bir süre önce bir Cumhurbaşkanı danışmanıyla uzun bir görüşme yaptık” itirafında bulunduğu sırada Bahçeli’nin twitlerle partisinden daha fazla oy almış HDP için “kapatılsın” twitleri de gerçek gündemi saptırma çıkışlarından biri.

MEŞRU SİYASETİN ÖNÜ KAPATILIYOR

Vakıa şu ki siyasi iktidar, Doğu’dan Batı’ya seçimlerde üçüncü parti olarak çıkıp Meclis’te grup kuran, Hazine’den yardım alan, ekonomi, işsizlik, pahalılık gibi bütün vatandaşların problemleriyle ilgilenen bu partinin seçmenlerinin “millet ittifakı”na oy vermesiyle “demokrasi ittifakı”nın oluşmasından rahatsız. Zira bütün araştırmalarda “demokrasi ittifakı” yüzde altmışı aşıyor.

Cumhurbaşkanı’nın onlarca devlet kanalının yanısıra “yandaş” ve “merkez medya” kanallarında parti başkanı olarak “canlı salvoları” savurmasına rağmen millet gerçeği görüyor. Bundandır ki “menfi siyaset”le demokrasi dışılıklara, katakullilere tevessül ediliyor.

Elbette hataları tartışılabilecek bu parti insafsızca terör örgütünün yanına itmeye uğraşılıyor; her fırsatta provoke ediliyor, sırf siyasi rant uğruna Türkiye’nin bütünlüğünden yana çıkması istenmiyor, mâkul siyaset alanı yok ediliyor.

AKP ve MHP milletvekilleri Meclis’te HDP’li Başkanvekilinden “Sayın Başkanım” diye söz alırken, partisine sürekli saldırılarak meşru siyasete alan bırakılmıyor.

Ve cumhur ittifakı içindeki “çatlak” en son “HDP’nin kapısına bir defa daha açılmamak üzere kilit vurulsun!” çıkışıyla açığa çıkıyor.

Çarpıcı olan, defalarca kapatılmış bir partinin siyasi verâseti üzerine kurulan AKP’nin tavrı. Partinin “ikinci adamı”nın “Parti kapatmalarının Türkiye’de olumlu sonuçları görülmedi” açıklamasına Bahçeli’nin “HDP’nin kapatılmasına karşı çıkan AK Parti’nin içindeki bazı yöneticiler cevap versinler!” tepkisine sessizliği. Eski mafya reisinin ana muhalefet liderini ağır hakaretli ölümle tehdidine karşı suskun kalındığı gibi iktidardakilerin partil Genel Başkanvekiline “ayar verilmesi”ne bigâne kalmaları.

Yürütme ile birlikte yasama ve yargının toplandığı “tek kişilik sistem”in fiyaskosuyla bütün anketlerde “baraj” altında kalan MHP ile yüzde 42’den 32’ye düşen partisinin seçimi kaybedeceğini gören Cumhurbaşkanı’yla iktidar partisi yöneticilerinin “iktidar koltuğunda kalma” hesâbına “Bahçeli’yi kızdırma” korkusuyla partilerinin “ikinci adamı”nı tek kelimeyle “savunamamaları.”

“BİR TİYATRO OYNANIYOR…”

Anayasa’nın 69. maddesinin 4. fıkrasında “Siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın açacağı dava üzerine, Anayasa Mahkemesi’nce kesin olarak karara bağlanır,” Siyasi Partiler Kanunu’nda “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kapatma davasını re’sen, yani görevi nedeniyle açmasının yanısıra Bakanlar Kurulu kararı ile Adalet Bakanı’nın talebi üzerine veya bir siyasi partinin talebi üzerine açabilir” deniliyor.

Buna göre “kutuplaştırmayla birbirimizi dövüştürme siyaseti”nden yakınan ve “Erdoğan HDP’yi kapatmaz çünkü belli grupları dövmek için HDP çok iyi bir manivela” tesbitinde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in de dikkat çektiği gibi “HDP’nin kapatılması”nda samimilerse ya Cumhurbaşkanı kabinesinin kararıyla Adalet Bakanı’nın dava açtırması ya da bir siyasi parti genel başkanı olarak bizzat Bahçeli’nin Başsavcılığa başvurması gerekiyor. Ama laf var, icraat yok.

Görünen o ki bu konu da politik polemiklerle, uyduruk çarpıtmalı algı operasyonuyla siyasi istismarda istimal ediliyor. GP Genel Başkanı Davutoğlu’nun ifadesiyle “bir tiyatro oynanıyor.”