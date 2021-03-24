Parti kapatmaların akıbetsizliği

“Yargı reformu”, “yeni sivil anayasa” ve “insan hakları eylem plânı”nın duyurulmasından bu yana insan haklarını, düşünce ve ifâde hürriyetini ortadan kaldıran bir dizi “eylem” peşpeşe dayatılıyor.

“Teröre destek” kara propagandasıyla “millet ittifakı”nı çatlatma tuzaklarının boşa çıkması üzerine kurulan komplolardan biri de kriminalleştirilmek istenen HDP’ye “kapatma dâvâsı.”

Ne var ki bu “siyasî plân”ın hiçbir hukukiliğinin olmadığı, her haliyle tamamen siyasî bir kumpas olduğu “kapatma iddianâmesi”ndeki çelişkilerle açığa çıkıyor.

Öncelikle on yıldır yürürlükteki “parti programı”nın “kapatma gerekçeleri”nden gösterilmesi çarpıklığı ele verirken; “siyasî iktidar on yıl sonra mı farkına vardı?” sorusu soruluyor.

Aslında başta Demirtaş ile eski ve mevcut eş başkanlarının yer aldığı 687 kişi için beş yıl süreyle “siyaset yasağı”nın talep edildiği ve genel suçlamalarla doldurulan iddianamede milletvekillerinin yıllar önce attıkları tweetlerden, yaptıkları konuşmalardan suçlanmaları; ve -merhum M. Dengir Fırat gibi- vefat etmiş üç isme de “siyasî yasak” talep edilmesi, tâlimatlı iddianamenin ne denli aceleye getirilip özensiz kotarıldığını ele veriyor.

“DEVLET GÖREVLİLERİ”NE GÜVENCE, SİYASETÇİLERE CEZA!

Ancak en çarpıcısı, AKP iktidarında çıkarılan 10 Temmuz 2014 tarihli 6551 sayılı yasa ile ‘çözüm süreci’ kapsamında yurt içindeki ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla temas, diyalog, görüşme ve benzeri “çalışmalar”da İmralı, Kandil ve Avrupa’daki terör örgütü kampları arasında mekik dokuyup irtibat kuran “devlet görevlileri”nin hiçbir “hukukî, idarî veya cezâi sorumluluklarının olmayacağı” teminatının verilmesi.

Yine HDP Eş Başkanı’nın “Her görüşme, devletin ve hükümetin bilgisi ve ricâsıyla yapılmıştır. İmralı’dan sonra Kandil’e gidip görüşmelerin sonuçlarını devlet ve hükümet heyetine döndüğümüzde aktarıyorduk. Devlet heyeti ise bu bilgileri biz İmralı’ya gitmeden Öcalan’a götürüyordu. Dönemin Başbakanı AKP Genel Başkanı Kandil’den getireceğimiz mektubu heyecanla bekliyordu” ikrarıyla açığa çıkan gerçekle, terör örgütü elebaşlarıyla müzâkereleri yürütenlerin “yasal güvence”ye alınması.

Keza örgüt elebaşlarının “mektup” ve “mesajları”nı taşıyıp kuryelik yapan “resmî elemanlar” “suçlu sayılmayıp cezalandırılmayacakları” kaydıyla korunurken; bir tek siyasî iktidarın isteğiyle görüşmelerde bulunan HDP’lilerin cezalandırılmak istenmesi.

Buna mukabil hükûmetin görevlendirmesi ve onayıyla terör örgütüyle iktidardakiler arasında arabuluculuğun yedi sene sonra “kapatma delili” sayılması.

Kısacası, o dönemde terör örgütünün şehirleri patlayıcılarla doldurmasına, bölgeyi kontrolüne almasına, “yol kontrolü” yapıp yol kesmesine, kimlik sormasına, haraç toplamasına, adam kaçırmasına, “orta ölçekli savaş” ilânıyla “çatışma” ve “silâhlı mücadele” tehdit ve şantajları savurmasına siyasî iktidar seyirci kalırken, “barış, birlik ve teröre son verilmesi” çağrısı yapan siyaset “suçlanıyor.”

PARTİ KAPATMA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ GÜÇLENDİRİR

“Şiddetle hiçbir ilgisi olmayan, geçmişi bilinen, ayırım gözetmeden insan hakları savunuculuğunu yapan bir milletvekilinin (Gergerlioğlu’nun) dokunulmazlığının kaldırılması ve parti kapatma dâvâsının açılması”nı eleştiren AKP hükûmetinin ilk Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Gül’ün “önceki deneyimler parti kapatmaları ve dokunulmazlıkların kaldırılmasının terör örgütlerinin çok işine geldiğini göstermiştir” açıklaması da, parti kapatmanın çözüm olmadığının ikrarı oluyor.

Ve terörist başının “idam iddianâmesi”ni hazırlayan DGM eski Savcısı Talat Şalk’ın “AİHM kararlarına uyulması gerekiyor. Bundandır ki Demirtaş’ın serbest bırakılması lâzım. HDP’nin kapatılması kararı çıksa da AİHM’nin nasıl karşılayacağına dair tereddütlerim var. Kapatma ve milletvekilliğini düşürme dâvâları hukukî değil” tesbiti illetli “siyasî plân”ın vartasını özetliyor.

Böylece ilk AKP hükûmetinin kurulduğu günde “âcil eylem plânı”nda vaad edilen ve partinin 30 Eylül 2012’deki 4. Büyük Kongresi’nde bizzat Genel Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna deklâre edilen 63 maddelik “manifesto”da “partilerin kapatılması kaldırılacak” taahhüdü yerle bir ediliyor.

687 fezlekeden sadece 42 HDP’linin dokunulmazlıklarının kaldırılıp milletvekilliklerinin düşürülmesiyle seçim öncesi bu partiyi tamamiyle tasfiye garabeti sergileniyor.

“Cumhur ittifakı”yla arayı gittikçe açan “millet ittifakı”nı ve muhalefeti “HDP hassasiyeti”ni tahrikle dağıtma ve parçalama hesaplı siyasî tefrika senaryoları sahneleniyor.

Ancak demokrasinin, hukukun, temel hakların gasbıyla, haksızlık ve hukuksuzluklarla muallel günübirlik “panik plânlar”ın akıbetsizliği ortada.