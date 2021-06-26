Peki, Biden hangi dayatmalarda bulundu?

TESBİT

Üzerinden iki haftaya yakın geçtiği halde yoğun gündemin karambolunda karartılan kısımlarıyla ve bilinmeyenleriyle “Erdoğan - Biden görüşmesi”nin perde arkası tartışması devam ediyor.

Dışişleri’nden hiçbir diplomatın katılmadığı, Genelkurmay ya da bir devlet yetkilisinin olmadığı, sadece bir tercümanın olduğu Biden’le baş başa görüşmede bir dizi yanılmayla çarpıtılan bir diğer husus, yine Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından hareketle Amerikan Başkanı’na söyledikleri tek tek sıralanırken, Biden’in neleri neyi söylediğinin, neleri dayattığının tek kelime bahsedilmemesiydi.

Görüşme öncesi “Görüşme alanımız çok geniş. Sayın Biden ile ilk defa bir araya gelmeyeceğiz. Geçmişte kendileriyle evimde ve Amerika’da bulunduğumuzda görüşmüştük” diyen Cumhurbaşkanı, Brüksel’e hareketinden önce Biden ile seçildikten sonra yapacağı ilk yüz yüze görüşme olacağını belirterek, öncelikle “Savunma sanayisine yönelik masa üstünde kalan birçok konu var. Bunların da en önemlisi, F-35 konusu. Bu konuda Türkiye, maalesef ahdini yerine getirdiği halde ahdini yerine getirmeyen, sözleşmeye uymayan bir Amerika var. 700-750 civarında parçayı veren bir Türkiye var ama bütün bunlarla da beraber çok ciddi bir ödemeyi de yapmış Türkiye var. 5 tane F-35 verilmiştir ve daha sonra da bunlara el koymak suretiyle bunlar gönderilmemiştir... Bu konuda da yine Amerika sözünde durmamış, bunları geri almış. Geri alınca tabii bizler de Rusya’yla bir anlaşmaya gitmek suretiyle malum S-400’leri aldık” yakınmasıyla “savunma sanayiinden başlayıp da devam edemediğimiz konular var” ikrarıyla görüşmenin “sonuçsuzluğu”nu bizzat bildirmişti.

“Bundan sonraki sürece yönelik ‘neleri yaparız veya yapamayız’ bunları da yine ikili görüşmede masaya yatırmamızda fayda var. Bizim bütün derdimiz, beklentimiz, NATO’nun birlik ve beraberliğine, dayanışmasına güç katacak yani amasız ve fakatsız bir yaklaşımı Amerika’dan görmektir” beklentisini açıkça dile getirmişti.

Ne var ki yarısı karşılıklı tercüme ile geçen toplam 48 dakikalık Biden’le baş başa görüşme ve ardından heyetler arası görüşme sonrası basın toplantısında ne F-35 ve ne de S-400’ler konusunda hiçbir “beklentimizin” karşılanmadığı yine bizzat Cumhurbaşkanı’nın ifadeleriyle ortaya çıktı.

Zira Cumhurbaşkanı “S-400’ler içinse, bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan’a ifade ettim”, “Türkiye’nin ortağı olduğu F-35 programından çıkarılmasından sonra yaşananlar konuşuldu” demekle kaldı; PYD/YPG’nin ABD’nin yüz milyonlarca dolar bütçe ayırdığı silâh ve mühimmat desteğiyle Türkiye’nin yanıbaşında Suriye’yi bölüp parçalayan “koridor devlet” işbirliği oldubittisi için ise “terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan, iyi terörist-kötü terörist sınıflamasına giden çarpık anlayış, mevcudiyetini ne yazık ki koruyor. Böyle ikircikli bir tavrın terörü yok edemeyeceği, bilakis terör örgütlerine cesaret vereceği açıktır” üzülerek hayıflamasında bulundu.

Özetle Biden’le ABD’nin PKK’nın “Suriye kolu”na desteğinin kesilmesinde de bir netice alınmadı. Erdoğan’ın ABD’nin çekileceği Afganistan’da Kabil Havaalanının korunması talebi dışında.

Keza Türkiye’nin başında sallandırılan 40-60 milyar dolar ceza ödemeye mahkûm edecek “Halk Bank davası” ve “Zarrap davası” tehdidi ile “Cumhurbaşkanı ve âilesinin Amerika ve yurtdışındaki mal varlığının araştırılması” şantajı ve “ABD’nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası (CAATSA)” kapsamında dayattığı ağır ekonomik yaptırımlara dair hiçbir sorun giderilmemişti.

Bundandır ki “mâlum medya”da “Cumhurbaşkanı’nın Biden’e söyledikleri duyurulurken, Cumhurbaşkanı’nın “iki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde, doğrudan diyalog kanallarını, etkin ve düzenli şekilde kullanma konusunda mutâbık kaldık” diye övdüğü “son derece yararlı ve samimi bir görüşme”de Biden’in hangi tehditleri ve şantajları savurduğuna dair tek kelime edilmedi.

Sormak lâzım; gerçekten, Biden Erdoğan’a ne dedi ve hangi “dayatmalar”da bulundu?

GARABET

Başarısızlığın “başarı” olarak sunulması!

Bilindiği gibi Biden’le görüşmesi öncesinde Cumhurbaşkanı, “Birçok tabii dedikodular vesaire içeride, dışarıda oldu.. Zira 24 Nisan, bizler için maalesef çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı beklemezdik, bizleri ciddi manada üzmüştür ve bunu gündeme getirmeden geçmeyiz…” diye konuşmuş; ve bu ifadeleri “yandaş medya”da “Başkan Erdoğan ‘soykırım’ ifadesinin hesâbını Biden’den soracak!” diye propaganda edilmişti.

Çarpıcı olan, tek başına basın toplantısında Cumhurbaşkanı’nın bir gazetecinin “Görüşme öncesinde, 24 Nisan’ı unutturacak bir görüşme olmasını umuyorum demiştiniz. ABD’nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması konusu gündeme geldi mi?” sorusuna “Hamdolsun, hiç gündeme gelmedi” cevabıyla gülerek “memnuniyeti”ni dışa vurmasıydı.

Gündeme getireceğini söylediği, “gündeme getirmeden geçmeyiz” dediği “soykırım iftirası”nı gündeme getirmediği gibi iftirayı atanın da bahsetmesini bir “başarı!” olarak sunması garabetiydi.

Daha da çarpıcısı, bu kez “iktidara ilişik medya”da sanki “Türkiye suçluymuş” gibi bu kez “soykırım”ın konuşulmamasının, bu bühtanın hesâbının sorulmamasının propaganda edilmesiydi.

Bu garabete karşı kamuoyundan ve muhalefetten gelen ciddi tepkilere karşı, kendilerini iktidarın her hatasını bir “matahmış” gibi sunmakla yükümlü gören “meddahlar”ın, “Cumhurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan’ın, görüşmenin Biden’ın 24 Nisan’daki açıklamasını unutturacak kadar olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini anlatmak için, ‘Hamdolsun’ dediğini ifade ediyor” tekellüflü teviline sapmalarıydı. Cumhurbaşkanı’nın “hiç gündeme gelmedi” ikrarına rağmen “yoksa hamdolsun 1915 olaylarını hiç gündeme getirmedi, anlamında değil” diye “kraldan ziyade kralcı” ya da “Saray’dakilerden ziyade ‘Saray’cı!” vartasına düşmeleriydi.

Yazık, çok yazık…

İBRET

Manşet değiştiren tuhaf çark

Bir diğer çarpıcı husus, Erdoğan-Biden görüşmesine karşı “iktidara iliştirilmiş medya”nın içine düştüğü ikircikli hal oldu. “Yandaş” bir gazete, önce Cumhurbaşkanı’nın “Biden ile bizim göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak ve birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor” sözünden hareketle “Biden’a 24 Nisan’ı ve F 35’i soracağım” manşetini attı. Ancak görüşme sonrası Erdoğan’ın, “Hamdolsun, hiç gündeme gelmedi” cevabı üzerine bu kez manşetini “işbirliğimizi artıracağız” diye değiştirdi.

Yani “mâlum medya” için önemli olan, Erdoğan’ı olumlamaktı; görüşmede hesâbın sorulup sorulmadığı, gerçekte nelerin olup bittiği değildi. Ve bu tuhaf “çark”, medyanın hal-i pürmelâlini gösteren bir ibret-i âlem olarak kayıtlara geçti.