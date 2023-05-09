Provokatif siyaset çıkmazda

Seçime doğru son düzlükte kaybetme paniği artan “iktidar cephesi”, millete vereceği vaadi, söyleyeceği sözü kalmayınca haftalardır sürdürdüğü kara propagandayı daha da arttırdı.

Günler öncesinden “izni” alınıp ilân edilmesine rağmen şehirde dilden dile yayılan İmamoğlu’nun Erzurum mitinginin provokatörlerce sabote edileceği şâyiasına karşı “teminat” verilmesine rağmen ellerinde taşlarla yüzlerce kişinin binlerce vatandaşın, çocukların, kadınların, yaşlıların bulunduğu alana kadar gelebilmeleri çarpıcı.

Saldırganların 10-15 metre taş atma mesâfesinde tutulup âdeta korumaya alınması, bütün çağrılara rağmen hiçbir müdahalede bulunulmaması bu saldırının da organize olduğunu ortaya koyuyor.

“SALDIRGANLARI ÖVME” PANİĞİ

Sormak lazım; iktidardakilerin iddiasıyla “orası miting alanı değil”se neden binlerce vatandaşın toplanmasına, konuşma plâtformunun kurulmasına müsaade edildi? Niçin daha baştan “burada miting olmaz” denmedi de gelen vatandaşların meydanda toplanmasına müsaade edildi?

Belli ki İmamoğlu’nun bütün uyarı ve çağrılarına rağmen tomaların hiçbir engellemede bulunmaması, saldırganların onlarca insanı taşlarla yaralanmasının seyredilmesi, İmamoğlu’nun otobüsünün alandan ayrılması sırasında bir iki göstermelik tazyikli su sıkılması, provokasyonun plânlı olduğunu ve polisin tâlimatla saldırıya seyirci kaldığını ortaya koyuyor.

Vahim olan, iktidardakilerin hâlâ pişkince saldırıya uğrayan muhalefeti suçlaması.

Yüzlerce saldırganın taş attığı ortada iken “İmamoğlu kendini taşlattı” diye konuşmaları.

Vatandaşların güvenliğini sağlamakla görevli Bakandan mülki âmirlere kadar ilgililerin saldırganları değil, saldırıya uğrayanları suçlayıp, provokatörleri övmeleri…

HIRÇINLAŞTIKÇA KAYBEDİYOR…

Bütün bunlar, iktidardakilerin iktidar koltuğunu bırakmamak için tam bir gözü dönmüşlükle her türlü tahrike tevessül edeceklerini bir defa daha gösteriyor.

Anlaşılan, siyasi iktidar ekonominin çöküşünün, Orta Afrika ülkelerini de aşan enflasyonun, kat kat artan işsizliğin, katlanan faizin, gıdada yüzde 300’lere-400’lere varan pahalılığın konuşulmaması uğruna her türlü tahrike azmettiriyor.

Devlet imkân ve araçlarını tepe tepe kullanmasına rağmen, gideceğini gördüğü seçim sonrasında rezilliklerin ifşa olup yargılanmasından korkuyor.

Ve bu korku ile “korku siyaseti”ni pompalayıp yılgınlık meydana getirme, vatandaşları sindirip sandığa gitmesini mani olma peşinde.

Vatandaşların tuzağa düşmeyip sağduyulu davranması, “millet ittifakı”nın ve muhalefetin oyuna gelmeyip sükûmet çağrıları yapması karşısında ise daha da telâş ve tehevvüre kapılıp hırçınlaşıyor.