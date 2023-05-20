“Provokatif yardım” paylaşımları

TESBİT

Bütün devlet imkânlarını hoyratça harcamasına, sahte videolara, yirmi dokuz kanaldan pompalanan iftiralara rağmen birinci turu alamayan ve en az yedi puan oy kaybına uğrayan iktidar partisi, ikinci tur öncesi bu kez deprem âfeti üzerinden manipülasyonlara başvurdu.

“İktidar cephesi”, hâlâ bir dizi saptırmayla depremde siyaset propagandasını sürdürüyor. Özellikle muhalefete mensup belediyelerin arama kurtarma çalışmaları AFAD üzerinden iktidara mal edilmeye çalışılırken, muhalefet belediyelerinin, sivil toplumun, gıda ve giyecekten temizlik malzemelerine, seyyar mutfaklardan sahra hastanelerine, çadırdan konteynırlerin kurulması yardımlarının “görünmemesi” için her türlü asparagasa ve isnada başvurması bunun son tezâhürü oldu.

Deprem bölgesinde seçim kampanyasında propaganda araçlarında “deprem yardım kolileri” çıkan milletvekili adayları valiler ve kaymakamlarla seçim çalışmalarını yürütmelerine, “oy vermezseniz yardımlar kesilecek!” tehditlerine, “biz gidersek evler, binalar yapılmayacak, açıkta kalacaksınız!” şantajlarına bakmadan, güya “millet ittifakı – muhalefet belediyelerinin depremzedelere yaptıkları yardımları başa kaktığı bühtanı yaydırılmak istendi.

Ve “millet ittifakı” adayı Kılıçdaroğlu’nun “Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir” paylaşımıyla, muhalefetin yalanlamalarıyla boşa çıkarken bu kumpasın da diğer bühtanlar gibi iktidar mihraklarınca tertiplendiği her haliyle sırıttı.

Belli ki muhalefetin deprem bölgesindeki yardımları altında ezilen iktidarın maaşlı trollerince sosyal medya üzerinden deprem bölgesindeki seçmenler “hedef” alınarak “yandaş medya”ca alevlendirilen dezenformasyonlarla yine yalanlarla dolu, yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak provokatif paylaşımlarla “millet ittiakı”na bir kumpas kurulmak istendi…

Lâkin tutmadı, tutmuyor; ve yalanın ömrü çok kısa sürüyor…

VAZİYET

Neden “yüzde 4.25”e itiraz etmedi?

Muhalefet partilerinin binlerce sandıkta usulsüzlük, yanlışlık, hile ve sahtecilik yapıldığı tesbitiyle harıl harıl itiraz ederken, sandıkların sayımında itiraz üzerine itirazla sonuçları geciktiren “cumhur ittifakı” partilerinin suskun kalmaları dikkat çekti.

YSK’nin açıkladığı rakamlara göre Erdoğan’ın yüzde 50’yi bulması için yüzde 0.75 oy gerekirken, iktidar partilerinin yüzde 49.25’te kalmasına itiraz etmemeleri değişik yorumlara yol açtı.

Halbuki “kazanmak” için her yola başvuran iktidardakiler, 400 bin oya denk gelen bu eksiğin daha sandık sonuç tutanaklarında, seçim kurullarında kapatılması için diğer seçimlerde olduğu gibi her yola başvurur, ortalığı ayağa kaldırır, yine “gereğini yapardı.

Gerçekten, referandumda yine YSK üzerinden iki buçuk milyon mühürsüz oyu yasaya aykırı açıkça olarak sisteme sokan Saray - iktidar, neden seçimleri ikinci tura bıraktı?

GARABET

Her türlü çarpıklığa tevessül!

28 Mayıs’taki ikinci tur öncesi tevessül edilen bir diğer çarpıtma, YSK’nin “cumhur ittifakı” adayı Erdoğan’a fazla oy çıkan ülkelerde oy verme süresini beş günde tutarken, “millet ittifakı” ortak adayı Kılıçdaroğlu’na yüksek oy aldığı ülkelerde iki günle sınırlaması teşebbüsü oldu.

Çarpıklık şu ki ayyuka çıkan bütün manipülasyonlara, seçim hilelerine, sandık sahtekârlıklarına, oy hırsızlıklarına rağmen yüzde 50’yi bulamayan iktidardakiler, “muhalefete ne kaybettirsek kârdır” diye her türlü oldubittiye tevessül ediyor.

Ve canhıraş çırpınışlarla her türlü çarpıklığa başvuracağı görülüyor…

HAFTANIN SÖZÜ

“Ya ‘Bismillah’la yeni bir başlangıç ya çöküş…”

“Ya ‘Bismillah’ diyerek yeni bir başlangıca, yeni bir hale bürüneceğiz ya da Allah muhâfaza al bayrağımızı, vatanımızı, devletimizi, milletin birliğini tehdit eden kurumsal çürümeyi güç yozlaştırmasıyla pekiştiren otoriter yolsuzluk düzeninin çöküşüyle karşı karşıya kalacağız…”

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı