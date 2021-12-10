Rakamlarla ekonominin iflası

Meclis’te “Saray bütçesi” tartışmaları sürerken, TL düşmesiyle döviz, enflasyon ve faiz katlanarak Türkiye tam bir ekonomik felâkete sürükleniyor.

AKP’nin iktidara geldiği gün 1.4 lira olan doları 7 lirada tutmak için arka kapıdan 6-6.5 liradan satılan ve kimlere gittiği hâlâ bilinmeyen 128 milyar dolar Hazine rezervinin harcanmasına rağmen dolar 14 liraya dayanmış. TL, dünyada en çok değer kaybeden para olurken, bir Bulgar Levası bile 8.40 lirayı bulmuş. Kur farkından 2.6 trilyon zarar edilmiş.

Bu yılki bir dolar 6.40 TL tahmininde ve 2024 için dolar kuru 10.30 lira “öngörüsü”nde açığa çıktığı haliyle “tek kişilik hükûmet”te “büyüme hedefleri” gibi “bütçe hedefleri” de tutturulamamış.

Bu arada “tepeden gelen tâlimat”la TÜİK aylık enflasyonu 3.51, yıllık enflasyonu 21.36 lira olarak açıklarken, bağımsız akademisyenlerin ve araştırmacı ekonomistlerin oluşturduğu ENAG’a göre aylık enflasyon 9.91, yıllık enflasyon 58.65 oranında. 2 bin 825 lira olan asgari ücret, 3 bin lirayı aşan “açlık sınırı”nın altına düşmüş. Asgari ücretle çalışanlar, çalışanların yüzde 54’üne varmış.

En son 77 kuruş zamla Ekim’de 7.76 olan benzin 10.32 liraya, 7.50 olan motorin 10.30 liraya çıkmış. 2002’de 50 lira ile 84 litre benzin alınırken bugün 10 litre bile alınamıyor. 112 lira olan tüpün Kasım’da 215 liraya çıkmasıyla yüzde 92 zamlanması, un fiyatlarının yüzde 109 artışı, yüzde 27’lerde gösterilen gıda enflasyonunun gerçekte yüzde 80’leri aşması “normalmiş” gibi propaganda ediliyor.

BÜTÇE ŞİMDİDEN ERİMİŞ…

Aslında enflasyonun Fransa’da 2.6, İngiltere’de 2, Çin’de ve Ermenistan’da 6.9 iken Türkiye’de resmi rakamlarla yüzde 21’i, gerçekte 60’ı aşması vahameti ele veriyor. Ekonomistler, kurun asıl etkisinin üç-dört ay sonra görüleceğini ve yeni zam dalgalarının geleceğini bildiriyorlar.

“Yandaş şirketler”e dolar-döviz garantili ihale verilirken ve hâlâ en üst düzeyde halka paralarını TL’ye yatırmaları çağrıları yapılırken, dolar ve euro olarak bankalardaki mevduat yüzde 63.2’yi bulmuş.

Yine 2022 bütçesinde 1 trilyon 258 milyar lira vergi toplanacağını nazara veren ekonomistler, 31 Aralık 2020-24 Kasım 2021 arasında doların 5 lira 20 kuruş artışıyla Türkiye’nin dış borcunun 2 trilyon lira arttığına dikkat çekiyorlar. AKP iktidarına kadar 3.2 trilyon lira olan Türkiye’nin toplam dış borcunun son süreçte iki katına ulaşıp 6.2 trilyon olması bu gerçeğin bâriz belgesi.

“2021 yılında döviz cinsi iç borcu azaltacağız” vaadine rağmen Ocak ile Temmuz arası dıştan 2 milyar 900 milyon euro, içte ise vatandaşımızdan 2,5 milyar dolar borçlanıldığı kaydediliyor.

Türkiye’nin önemli varlıklarının toplandığı, doğrudan Cumhurbaşkanı’nın başında bulunduğu Varlık Fonu’nun da 65 milyar TL borca battığı belirtiliyor. TL’nin değer kaybıyla -havaalanları hâriç- dolar garantili ihalelerin bedeli 42.5 milyar TL’den 76.8 TL’ye yükselmiş.

Keza vatandaşlar dolarla maaş almıyor, ama akaryakıttan doğalgaza bütün girdiler dışarıda dolarla alınıyor. Her 100 lira ihracatın yüzde 50’si, bazı sektörlerde 70’i ithalata dayanıyor.

Özetle, bütçe hazırlanmaya başlandığında Türkiye’nin milli geliri 271 milyar dolar iken, TL’nin hızla değer kaybetmesiyle bütçenin Saray’dan komisyonlara ve Genel Kurula gönderildiği üç aylık sürede önce 186, ardından 126 milyar dolara yarıdan fazla erimiş, erimeye devam ediyor.

“TEĞET GEÇMİYOR”, AĞIR BEDELLER ÖDETİYOR

Yıllardır “dünyanın en büyük on ekonomisi arasına gireceğiz” vaadlerine karşı Türkiye “ucûbe sistem”de dünyanın 16. ekonomisinden 21. sıraya gerileyip G 20’den düşmüş.

Daha Temmuz ayında “ekonomi uçuyor!” övgüsüyle “birçok ülke havlu atarken biz rekor seviyede büyüdük” iddiasında bulunan Cumhurbaşkanı, “OECD’nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesiyiz” diyor; lâkin “on dokuz yıldır hazırlık yapıyoruz” dediği ekonominin çöküşüne karşı “Çin modeli”ni piyasaya sürüp halktan “döviz ve sabır” istiyor.

Ekonomistlerin tesbitiyle, Merkez Bankası’ndaki döviz rezervlerinin swap/borçlanma olduğuna ve 41 milyar dolar ekside kaldığına bakmadan “ciddi bir sıkıntımız yok, 124 milyar dolar rezerv var” diye konuşuyor. Daha önce patates ve soğan üreticisinin “terörist” ilân edilmesi, pahalılıktan marketlerin ve esnafın sorumlu tutulmasının ardından şimdi de ekonominin iflasını “stokçular”a yüklüyor.

Ve Aselsan’ın satılacağı şâyiaları ortasında Katar dönüşü doların manipülasyonlarla fırladığı tekrarlanırken, “enflasyonu aşağı çekeceğiz, kur ataklarını tersine çevireceğiz” çıkışlarıyla AKP döneminde patlak veren ve “teğet geçmeyip” ülkeye ve vatandaşlara ağır bedeller ödeten diğer ekonomik krizler gibi “bu da bizi teğet geçecektir” ümidi pompalanıyor.

Ne var ki kendilerinden menkul iddialarla, algı operasyonlarıyla ekonomi düzelmiyor…