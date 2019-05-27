Rakamlarla “israf düzeni”

TESBİT

Seçimleri “iptal” tartışmaları sürerken, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir seçimleri kampanyasında belediyedeki israf ve yolsuzlukların sözkonusu olacağı görülüyor.

Bu kapsamda İBB’de 9 milyon liranın tebrik kartına, 6 milyonun logo değişikliğine harcandığı ve bir futbolcunun transferi için Halk Ekmek’ten 9 milyon euro verildiği belirtilmişti.

Keza personel gideri 1.3 milyar lira olarak görünen, 100 civarında daire başkanı ve müdürün bulunduğu belediyeye, bazıları için ayda 37 bin lira olmak üzere önemli bir kısmı lüks 1774 binek aracının kiralanıp, çoğunun belediye hizmetleri dışındaki kişilerce kullandırıldığı, yıllık ihtiyaç dışı araç masrafının 120 milyon lirayı bulduğu iddialarına doğru dürüst bir açıklama getirilememişti.

“Millet ittifakı” adayı Ekrem İmamoğlu’nun, TBMM adına kamu harcamalarının yerindeliğini, verimliliğini ve usulüne uygun harcanmasını denetleyen bir üst yargı kurumu olan Sayıştay’ın raporlarına dayanarak ortaya koyduğu israf ve yolsuzluk rakamları dehşet verici.

Buna göre, hâlen 27 milyar lira borcu bulunan İBB’nin internet sitesine son üç yılda 80 milyon lira verilmiş, son altı yılda “uygulanmamış fikir projeleri”ne 226 milyon lira ödenmiş; son bir yılda bazı “yandaş dernek ve özel kuruluşlar”a toplam 308 milyon lira kaynak ve mülk aktarılmış.

Bu arada 2018’de 264 milyon lira ciro yapan İBB iştiraki BELTUR’un kârı sadece 134 bin lirada kalmış. 2018’de sadece bir milyon lira kâr eden İSPARK son 5 yılda 1.3 milyar TL ciro yapmasına rağmen sadece 18 milyon lira kâr etmiş. (gazeteler, 22.5.19)

Yine Sayıştay raporlarındaki tesbitlerle, 2014-2019 arası belediyenin borcu tam 4,5 kat katlanarak 6 milyar liradan 27,5 milyara çıkmış. Yıllık faiz yükü 8 kat artarak 149 milyon liradan 1 milyar 155 milyona yükselmiş. Bütçe açığı ise 5 yılda 20 kat artmış, 216 milyondan 4 milyara fırlamış…

Bundandır ki İmamoğlu, “İstanbul’un israf düzeni, bütün kaynakları bir küçücük azınlığa paylaştırmaya dayanıyor” diye yakınıyor; “O kaynakları paylaşanlar arsızlaşıyorlar; ülkede bir gerilim havası hâkim olsun ve kendi menfaatleri sürsün diye uğraşıyorlar” tesbitinde bulunuyor.

Böylece, “iktidar cephesi”nin ekonomiyi daha da dibe vurdurma pahasına İstanbul belediye seçimlerini “iptali”ne bu denli çabalamasının önemli bir sebebi ortaya çıkıyor.



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“Bana rejiden mesaj gelmedi!”

Geçtiğimiz hafta hararetle tartışılan konuların başında bir televizyonda İmamoğlu ile yapılan röportajın apar topar kesilmesi geldi.

En çarpıcısı, İmamoğlu’nun tam da canlı yayında AKP iktidarında İstanbul Belediyesi’ndeki israfın boyutlarını açıkladığı sırada rejiden “röportajı bitir!” tâlimatıyla yayının sona erdiğinin ifâde edilmesiydi.

1999’dan 2018’e kadar CNN Türk çatısı altında görev yapan ve kanalın Ekonomi Müdürlüğünde 20 yıl çalışan gazeteci Emin Çapa’nın sosyal medya hesâbından programda olup bitenlerin perde arkasını “Kesin bilgi olarak yazıyorum. Evet, Ekrem İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı. Evet, yayının tekrarının konulmaması tâlimatı verildi” açıklaması dikkat çekici oldu.

Çapa’nın bu bilgileri kanalın içinden aldığı belirtilirken, öncelikle, İstanbul Belediyesi’ndeki israfları anlatan İmamoğlu’nun sözünün, “Onu anlattın” diye sık sık kesilmesi ve röportajın belirlenen süreden önce reklâma gidilerek sona erdirilmesi, tıpkı bir zamanların “Alo Fatih!” müdahalesinde olduğu gibi medyaya yine üst düzeyden “tâlimat” geldiği iddialarını gündeme getirirken, konu televizyon programlarında “program süresinin bittiğini” bildirmek isteyen moderatörler arasında “Bana rejiden mesaj gelmedi!” esprisine yol açtı…

İKRAR

Keskin ‘beka’ söylemi AKP’ye kaybettirdi...

Azmi Ekinci (AKP Teşkilat Başkan Yrd.)