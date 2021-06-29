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29 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

“Rant soygunu”nun üstü örtülemiyor

Cevher İLHAN
29 Haziran 2021, Salı
“Mafya-siyaset/devlet-işadamı- medya” ekseninde yolsuzluk, rüşvet, kara para, uyuşturucu-kokain kaçakçılığı ve ticareti, tehdit, şantaj, çökme iddiaları sürerken siyasette garip şeyler oluyor.

En son “inadına kanal” diretmesine karşı “millet ittifakı” liderlerinin, “millet yetkiyi verdiğinde, milleti on milyarlarca dolar zarara uğratan, ranta göz diken, soyguna heveslenen yerli ve yabancı şirketler bir kuruş bile alamazlar!” uyarılarına karşı Cumhurbaşkanı çarpıcı bir çıkış sergiledi. 

Vakıa şu ki kamu bankalarından milyarlarca lira kredi sağlanan, onlarca kez yüz milyarları bulan vergileri silinen, borçları affedilen mâlum şirketlere yol, köprü, tünel, havaalanı, hastane ihalelerine günlük-yıllık araç geçişi, yolcu-hasta sayısı taahhüdüyle dolar-euro üzerinden garantiler veriliyor; ve çok yüksek sayılı garantiler de tutturulamadığından aradaki fark dövize endeksli olarak ödeniyor. 

Mesela, bu “model”le yapılıp Ekim 2016’da açılan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı için verilen yolcu sayısı garantileriyle üç yılda devletten 13 milyon 852 bin 545 dolar çıkmış. 2020 yılı için verilen yolcu garantisi 5 milyon iken sayı 740 binde kaldığından Hazine “5’li ortaklığa” -yolculuk yapmayan 4 milyon 260 bin yolcu için!- 7.5 milyon dolar ödemiş. 

Ya da 1 milyar 300 milyon dolara mal olan Osman Gazi Köprüsü’ne dört yılda iki katı 4 milyar 400 milyon dolar ödenirken, on yıl içinde 13 milyar dolar ödeme yapılacak. Bir tek bu ihaleden şirketin kasasına 10 milyar 508 milyar dolar giriyor. Yani “yandaş firma” âdeta bir nevi talan ve yağmayla mâliyetinden on iki katı fazla para alacak; kur farkından aldığı yüz milyonlar da cabası.

SOYGUN TEZGÂHININ İSPATIYLA İPTALİ 

Ne var ki bununla da kalınmıyor; Türkiye topraklarında Türk vatandaşı müteahhitlerin on milyarlarca dolar-döviz garantili ödemeleri Londra mahkemelerinde teminat altına alınmış, alınıyor. 

Yurt içinde “yerli” şirketlere verilen ihalelerde herhangi bir uyuşmazlık halinde tabii olarak Türkiye mahkemelerinin “yetkili” kılınması gerekirken, İngiliz mahkemelerinin “yetkili” kılınması garabeti sergileniyor; sonra da bu garabet üzerinden gelecek hükûmetler bir nevi “tehdit” ediliyor!

Oysa konunun uzmanları, fahiş fiyatlarla, suiistimal ve yolsuzluklarla devletin soyulduğunun, kamunun hakkının gasbedilip milletin zarara uğratıldığının belirlenmesi halinde yabancı mahkemelerde de olsa soyguna dönüşen ihalelerin iptal edilebileceğini belirtiyorlar. 

“Devlette devamlılığın esas olması”yla aynı devletin çıkıp açıkça zarara uğratıldığını yargı önünde ispat etmesi halinde yine “devamlılığın gereği” olarak haksız ve hukuksuz kazanç teminiyle sözkonusu “dolar garantili ihaleler”deki fazla ödemenin geri alınacağını ifade ediyorlar. 

Keza dünya genelinde “etkin salgın hastalık” ya da “ekonomik zorunluluk” gibi hallerde sözleşmenin askıya alınıp iptal edilebileceğini bildiren hukukçular “söke söke öder!’ lâfı hukuki değil, ‘somut sözleşme adaleti ilkesi’ doğrultusunda sözleşmelerde hukuka aykırılık, hukuk dışı tutum tesbit edilirse kamu yararı üzerinden hâkimler sözleşmelere müdahale edebilir” ikazında bulunuyorlar. 

GARANTİLİ ŞİRKETLERİN “GİZLİ ORTAKLARI!”

Özetle “çete-işadamı-iktidar” kirli ve karanlıklı ilişkilerinin ortaya saçıldığı vartada “yandaş müteahhitler”in şirketlerine kayırmacılığın yapıldığı, on milyarlarca dolar - euro vurgunuyla birilerine peşkeş çekildiğinin ortaya çıkmasına hiçbir mahkemenin bigâne kalamayacağına dikkat çekiyorlar. 

Ayrıca “Eğer sözleşmede taraflardan birinin yükümlülükleri diğer tarafa göre aşırı dengesiz kurulmuşsa, hâkim maddeleri uyarlayıp hükümsüz hale getirebilir ve o sonucun sorumlusu olarak sözleşmeleri yapanlara cezâi sorumluluk rücu ederek cezâsını ödemek zorunda kalırlar” diyorlar.

Bundandır ki bütün kamuoyu araştırmalarında “cumhur ittifakı”nın yüzde 40’ların altına düşmesiyle ilk seçimde “gideceği”ni kabullenen Cumhurbaşkanı’nın, sözkonusu şirketleri “koruma” sâikiyle muhalefete tehditler savurduğu yorumları yapılıyor. . 

En vahimi de, milletin hakkını korumakla yükümlü yöneticilerin özel şirketlere kamu parasını peşkeş çekmeyeceğini nazara veren deneyimli siyasetçilerin, “mevzubahis firmaların gizli ortakları karar vericilerdir” iddiasıyla emme-basma tulumbayla içi boşaltılan Hazine’nin on milyarlarca dolarının ‘yandaşlar’ın yanısıra ‘birilerinin cebine girdiği”ne dikkat çekmeleri. 

Hâsılı mızrak çuvala sığmıyor, rant içinde rant soygunu tezgâhının üstü örtülemiyor…

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