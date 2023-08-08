RTÜK gayri ahlakî yayınlara seyirci

Yıllardır medyanın yüzde 95’ini teşkil eden “havuz medyası”nın önemli bir bölümü iktidarı tam gaz destekleyen siyasi yayınlar perdesinde şiddeti, ahlâkî erozyonu azdıran, âilevi bağları tezyif eden, her türlü sefâhete özendiren yayınları sürdürüyor.

Her ne kadar RTÜK, seçim sonrası “tek kişilik hükûmet”in dayattığı milleti bezdiren ağır vergiler ve devasa fahiş zamlar oldubittisinde “nazarları başka tarafa çekme” ve gerçek gündemi saptırma oyunuyla sanki “yeni oluyormuş” gibi bir hava vermeye yeltense de AKP iktidarında şiddete ve sefâhete sürükleyen haberler, diziler, ahlakî ve âilevi değerleri hiçe sayan “kadın programları”, müstehcenliği teşvik eden yayınlar tamgaz devam ediyor.

Dizilerden, filmlerden reklâmlara kadar her fırsatta milletin mânevî kültür yapısıyla, âile mahremiyetiyle uyuşmayan manzaralar, açık-saçıklık ve çarpık ilişkiler ön plâna çıkarılıyor.

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin raporlarına göre, son yıllarda haber ve tartışma programlarında “muhalif” damgası vurulan medyaya yüksek para, yayın durdurma ve ekran karartma cezaları kesilirken, çoğu “iktidara iliştirilmiş kanallar”a, dizi-film-eğlence ve kadın programları hafif para ve uyarı cezaları ile geçiştiriliyor.

Ve tıpkı “yandaş müteahhitler”in dolar-döviz garantili on milyarlarca dolarlık ihalelerinde kayırıldıkları gibi, bütün medyaya reytingi oranında eşit olarak verilmesi gereken ilân ve reklamlar “yandaş kanallar”a verilirken, yüzlerce milyarlık vergi ve kredi borçları affediliyor, “yapılandırma” perdesinde siliniyor, yeni krediler peşkeş çekiliyor…

SAMİMİYET(ZİLİĞ)İ SIRITIYOR…

Bu süreçte Meclis araştırmalarıyla, Emniyet’in ve resmi kurumların raporlarıyla ilkokul seviyesine inen uyuşturucu, alkollü içki ve kötü madde bağımlılığının arttırıldığı; kumar, sanal kumar ve devlet eliyle işletilip oynatılan ve çeşitlendirilip arttırılarak “millilik” paravanında teşvik edilen piyango, şans ve talih, toto-loto oyunlarının vahim boyutlara ulaştığı, gençlerin ve çocukların reyting ve reklâm peşindeki internet siteleri üzerinden “oyun” adı altında bedava kumara alıştırılarak “paralı kumar ağları” , “online kumar pazarı” tuzağına düşürüldüğü vartada RTÜK’ün bunlara seyirci kalan tavrı, samimiyet(ziliğ)ini gösteriyor.

Ve çocukları, gençleri ve topyekûn toplumu bütünüyle şiddete, müstehcenliğe, ahlâk dışılığa, kötü madde bağımlılığına ve gayr-i ahlâkiliğe odaklı yıkıcı yayınların tahribatından korumak için hiçbir tedbir alınmıyor...