Sahte logolu iftiralar...

Seçime birkaç gün kala karalama kampanyasındaki kara propagandada “iktidar cephesi”nden siyasi rakiplerini itham eden iftiralar daha da yoğunlaşıyor.

Bunların başında “millet ittifakı”nı “terör örgütüyle iltisak” yaftası geliyor.

Tesbit şu ki AKP iktidarında, terör örgütünün yol kesmesi, örgüte militan yetiştirmek için çocukları dağa kaldırması, şantiyeleri ateşe verip şehirlerde haraç toplaması, bayrak indirmesi, hendek kazması, “halk mahkemeleri” kurup kamu binalarına saldırıda bulunması yıllarca seyredildi.

Terör örgütünün 80 bin silâh ve 200 ton patlayıcıyı depolamasına, bombaları, roketatarları, silâh ve mühimmatı yığıp bölgeyi “cephanelik” hale getirmesine bigâne kalındı. Askere ve polise “ilişmeyin!” tâlimatıyla bizzat dönemin Başbakanı Erdoğan’ın ifşaatiyle güvenlik güçlerinin, valilerin dört yüzü bulan “operasyon” taleplerine “izin” verilmedi. Terör örgütünün bölgeyi âdeta “teslim” almasına, sınırda çadır mahkemeleri kurulup teröristlerin “Habur şov”larına imkân sağlandı.

Bu sırada Oslo’da MİT temsilcisinin terörist elebaşlarına “silâhları nerede sakladığınızı biliyoruz” demesiyle bile bile müdahale etmedikleri ortaya çıkarken, “iktidarda iliştirilmiş yandaş yorumcular” “Öcalan olayları okuma tecrübesine sahip, büyük stratejist” diyerek “Erdoğan’la birlikte çözümü başaracağı” övgülerini dizdiler.

Bütün bunlara bakmadan, “çözümün kapalı kapılar arkasında terör örgütü ile değil, millet irâdesinin temsilcisi Meclis’te milletin birlik ve bütünlüğü içinde şeffaf bir şekilde bulunması”nı öneren “millet ittifakı”nı “terör örgütüne destek”le suçlamayı sürdürdüler.

MİLLET NEZDİNDE TERS TEPİYOR

Öncelikle “başörtüsünü yasaklayacaklar”, akabinde “Diyanet İşleri Başkanlığını kapatacaklar” benzeri çiğ yalanlar yaydırıldı. Millet nezdinde itibar görmeyince kısa sürede cayıldı.

Bu arada 2019 mahalli seçimleri öncesinde bir akademisyeni İmralı’ya gönderip terör örgütü liderinden aldıkları “AKP adayına destek mesajı”yla terör örgütü elebaşı kardeşinin mülâkatını devletin televizyonunda yayınlatan siyasi iktidarın, son safhada aynı amaçla bu kez bir yargıcı İmralı’ya gönderdiği ortaya çıkarken, Adalet Bakanı “teknik ekip” diye perdelemeye çalıştı.

Cumhurbaşkanı partisinin mitinginde Kandil’deki terörist elebaşı Karayılan’ın “millet ittifakı” partileri liderleriyle birlikte görüntüsünün montajlandığı “sahte video”yu yayınlattı. Ancak bu uydurmanın da kamuoyunda ters tepmesi üzerine kaldırıldı.

Ve bu konuda “millet ittifakı” Cumhurbaşkanı ortak adayı Kılıçdaroğlu’nun hiçbir şekilde söylemediklerini ses değiştirmeleriyle “söylemiş” gibi gösteren sahte videoları piyasaya sürüldü.

Önceden uyarılmasına rağmen, “millet ittifakı”nı, özellikle ortak Cumhurbaşkanı adayını “terörle ilişkilendiren” iftiralı afişler, sahte videoların, broşürlerin, afişlerin basılıp asılması engellenmedi.

“YALANIN ÖMRÜ KISADIR…”

Bununla da kalınmadı; sosyal medyada “iktidara gelirsek Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da özerklik ilân edeceğiz!”, “oğlun istediği takdirde erkek arkadaşıyla evlilik yapabilecek!” benzeri fevkalâde çirkin iftiralarla dolu sahte afişler ve vaatler piyasaya sürüldü.

Kısacası, “kimlik siyaseti”yle kin ve öfkeyi tahrikle tetikleyen kamplaştırma-kutuplaştırma kargaşasında bir dizi dezenformasyonla, yalanlarla muallel algı operasyonlarıyla “millet ittifakı”nın “terör”le, “terör örgütü”yle ilişkisi pompalandı. Ancak sahte senaryoların, algılarla oynamanın hiçbiri millet nezdinde itibar görmeyince yeniden provokasyonlara, dinin hoyratça istismarına dönüldü.

Lâkin “hakikat telâkki olunan hayalin -yalanın, aldatmanın, hilenin- ömrü kısadır” gerçeğiyle gerçekler bir bir açığa çıkarken, dezenformasyonlar kısa sürede söndü; müfteriler “çirkin siyaset”le başbaşa kaldılar.

Zira “millet uyanmış; mugalâta (yanıltıcı çarpıtmalar) ve cerbeze (demagoji) ile iğfal olunsa da devam etmeyecektir” hakikatiyle…(Divân-ı Harb-i Örfî, 51)