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19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

“Salâlı” zam kasırgası

Cevher İLHAN
18 Temmuz 2023, Salı
Seçimin hemen ardından başlayan zam fırtınasında akaryakıta dokuzuncu kez gelen zamlara ek olarak en son 15 Temmuz gecesi benzin ve motorine bir defada yapılan fahiş zamlarla benzinin litresinin 35 liraya, motorinin 33.5 liraya dayanmasıyla şiddetlenen zam kasırgası bütün gündemlerin önüne geçti.

Çarpıcı olan, uluslararası piyasalarda petrolün yüzde 40’a varan ucuzlamasına karşı benzin, motorin ve doğalgaz fiyatının yüzde 200’den fazla artmasıyla kalınmaması; onca zamma rağmen son zam kasırgasında iğneden ipliğe her şeyin zamlanması.

Tüm sektörlerde tabii bir girdi olan akaryakıtın pompa fiyatının birden 6 lira yükselmesinin tetiklediği domino etkisiyle üretim ve nakliye maliyetleri arttığından çarşı - pazar fiyatlarının katlanması.

Ve en vahimi de tıpkı motorlu taşıtlar vergisinin yıl içinde ikinci kez alınmasında olduğu gibi ardı ardına yeni zamların vergilere yansıtılması.

KÖRFEZDEN PARA YOK

Bunun enflasyonu daha da arttıracağı, TL’nin değerini daha da dibe vurduracağı ve son vartada 19 liradan 26.5 liraya çıkan doların, 21 liradan 29.5 liraya çıkan euronun yeni rekorlar kıracağı ve yeni zamların kapıda olduğu belirtiliyor. 

Görünen o ki hâlâ sonuçları tartışılan kara propagandalı, iftiralı seçim kampanyasında peşpeşe patlatılan ve vatandaşların gazını alma maksatlı sahte söylemle “fos” çıkarken “gaz müjdeleri” ve “Gabar’da petrol fışkırıyor!” uydurmaları da vaziyeti kurtaramamış.

Belli ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Hazine ve Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı’nın Körfez ülkelerine yaptığı “sıcak para bulma” gezileri bir netice vermemiş; yani bütün ısrar ve aramalara rağmen Körfez’den para gelmemiş; bundandır ki “son çâre” olarak Cumhurbaşkanı bizzat “âcilen para bulma ziyaretleri”ne çıkıyor…

En ilginci de yine ekonomistlerin tesbitiyle, büyük beklentilerle ekonominin başına getirilen yeni Bakan’ın yetkisinin olmadığı, “Ben ekonomistim, ekonominin sorumlusu benim ben!” diyen Cumhurbaşkanı’nın “ekonomi politikaları”nın sürdüğü yeniden tescil ediliyor.

“KİRLİ BİR OPERASYON”

Görünen o ki Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın asgari ücreti, enflasyonu ve gelir seviyesini hesaba katmadan “Türkiye Avrupa’da en ucuz akaryakıtı kullanan dört ülkeden biri” çarpıtması da artık ayyuka çıkan vahim vaziyeti kurtaramıyor.

Hulâsa, ekonominin bütünüyle iflâsı karşısında iktidar mihraklarınca daha şimdiden “zamları Erdoğan değil, Şimşek yaptı” asparagasının temrinleri yapılırken, Cumhurbaşkanı’nın yine “aldatıldım, ekonomiyi düzelteceklerdi, daha da batırdılar!” diye bütün vebâli başkalarının üstüne yıkmasına zemin hazırlanıyor.

Bundandır ki 15 Temmuz gecesi zamların tam da salâların okunmasının hemen ardına denk getirilmesine AKP mahfillerinden bile “kirli bir operasyon” yorumuyla tepki gösteriliyor. 

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  • Said Yüksekdağ

    18.7.2023 13:59:28

    Gidişatımız hiç iyi değil. Toplum çok büyük bir ruhsal sıkıntı yaşıyor zira yapılan bunca zamma rağmen ülke çapında bir tepki olmaması ve dinî cemaatlerin bunca zulme sessiz kalması akıl alır gibi değil!

  • Arif Altay

    18.7.2023 10:13:23

    Cemaatler "Büyük resme bakın" diyor. Zamlar, enflasyon, dövizdeki artış "teferruat" mış.

  • Oğuz Yiğiter

    18.7.2023 06:53:02

    Bu kadar can yakan ve hayatı zehir edip iç barışı tehdit edip, sosyal patlamalara sebep olabilecek bu basiretsiz yönetim karşısında, bilhassa haksızlık ve zulüm karşısında sessiz kalmanın bedelinin çok ağıŕ olduğunu en fazla bilmesi gereken cemaatlerin, derin sessizliği ve hallerinden memnun tavırları aklı başında insanları endişeye sevk ediyor. Allah encamımızı hayreylesin inşaallah...

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