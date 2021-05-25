Salgında algı operasyonunun akıbeti

Haftalardır on milyonlarca kişinin izlediği videolarla daha önce AKP iktidarı için miting düzenleyen, koruma ve çakarlı araba verilip yurtdışına çıkarılan bir mafya liderinin, gazetelere çökmekten eski bir başbakanın oğlunun isminin karıştırıldığı uyuşturucu kaçakçılığıyla fâil-i meçhullere ilişkin itiraflara “siyasî iktidarın aparatı” haline getirilen medyada tek kelime haber yapılmazken, yine Türkiye’nin gerçek gündemi saptırılıyor.

Birkaç kişinin çalıştığı küçük esnafın kapatılırken, mücbir sebepten para ödememek için binlerce işçinin fabrikalarda iç içe çalıştığı, nüfusun yarısının -26 milyonun- muaf tutulduğu tuhaf “tam kapanma”da öncelikle İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Gazze’ye baskın ve bombalı saldırısı vahşeti ve zulmü gündemin gerisine itilirken, ekonomik çöküş fecaatinde salgına dair gerçeklerin üstü örtülüyor.

Çarpıcı olan, “tam kapanma”dan sonra sonuçların görülmesi virüsün kuluçka süresi olan on dört gün beklenmeden birden “vak’aların sayısının 60 binden 10 binin altına düştüğü”nün açıklanmasıydı.

Hâlâ salgınla ilgili doğru dürüst bilgi verilmediğinden yakınan konunun uzmanları ve son “normalleşme”den haberi olmadıklarını söyleyen Bilim Kurulu üyeleri vak’a sayısının bir ayda yüzde 83 azalmasına şaşırırken, yarım yamalak çarpık “tam kapanma”da da kapsamlı bir test kampanyasıyla yeni bir veri tabanı oluşturulmadığından hayıflanıyorlar.

“ARTIK İCRAATLARI GÖRMEK İSTİYORUZ” İKRARI…

Garabetler devam ediyor. En son Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye’de baştan beri kullandırılan sıtma ilâcını Covid-19 tedavisinde çıkarırken aşılamanın hâlâ 13-18’de kalmış durumda.

Görünen o ki iki aşı arasındaki sürenin 28 günden sekiz haftaya çıkarılması, ikinci doz randevularının ertelenip iptali aşıda da güvensizliği derinleştirirken, Bilim Kurulu’nun dışlanıp bütün kararların tek kişice verildiği “tek kişilik yönetim”de aşı işi de derin güvensizlikle tam bir kaosta.

Bu açıdan “Aralık, Ocak, Şubat aylarında aşı işi bitecek” diyen, ardından “Nisan ve Mayıs”ı tarih veren, her defasında yeni vaadleri veren tekrarlayan ve en son “Çin sözleşmeye uymadı, aşıyı vatandaşına kullandı ve beklediğimiz 100 milyon doz aşı gelmedi” diyerek aşı teminindeki fiyaskoyu kabul eden Bakan, kamuoyunda inandırıcılığını yitirdiğinin farkında olacak ki “yeni aşı temini takvimi” açıklamasını ortak basın toplantısında BioNTech ceosu Prof. Dr. Uğur Şahin’e yaptırıyor. Buna göre 15 Haziran’a kadar 14,2 milyon, Haziran sonuna kadar toplam 30 milyon doz aşı teslimle Eylül sonuna kadar toplam 120 milyon doz aşı gelecek. Tuhaflığa bakınız ki ilk kez Bakan’dan değil de aşı üretimi şirketi yetkilisinden gelen bu açıklamaya kamuoyu inanmak istiyor. Nitekim Bakan’ın “Çok teşekkürler hocam. Artık ‘gelecek, olacak’ demekten öte somut icraatı görmek istiyoruz, vatandaşımız artık bu aşıya ulaşmak istiyor” sözleri, Cumhurbaşkanı’ndan Bakan’a şimdiye kadar bu hususta da kamuoyunun ne denli oyalandığının açık ikrarı oluyor.

Ne var ki vaad edildiği zamanda sözkonusu aşılar gelse bile, başta günde bir-bir buçuk milyon aşı yapabilme kapasitesinden bahsedilirken, sırf Haziran’da turizm için yeniden açılmaya zemin hazırlamak için test sayısının günlük iki yüz - üç yüz binlere düşürüldüğü safhada aşılamanın ayları alacağı ve yine neticenin alınamayacağı endişesi kaydediliyor.

HÂLÂ HİNDİSTAN VE AFRİKA KULVARINDA!

Neticede, “iktidara ilişik medya”da aylardır âlây-ı vâlâ ile propaganda edilen aşının uluslar arası sözleşmelerle teminat altına alınarak temin edilmediği vetirede, “iktidara ilişik medya”da yine uyduruk “başarı hikâyeleri”yle kamuoyu oyalanmaya çalışıldığı her haliyle sırıtıyor.

Yöneticilerin ve “yandaş medya”nın “bizi kıskanıyorlar” dediği başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Avustralya kıt’asından Amerika’ya dünyanın büyük bir bölümünde salgının önü alınıp kademeli ve temkinli olarak kısıtlamalar kaldırılarak gerçekçi olarak normalleşmeye gidilirken, pohpohlanan propagandanın aksine, resmen çarpıtılan verilere rağmen Türkiye salgında hâlâ üst sıralarda.

Pandemi boyunca 165 bin vaka ve 2 bin ölümün, bir günde ancak 43 yeni vak’anın tesbit edildiği Afrika’nın en yoğun nüfuslu ülkesi Nijerya’nın Hindistan ve Brezilya’nın yanı sıra Türkiye’den gidenlere Covid-19 riskinden dolayı giriş yasağı getirmesi, Türkiye’nin vaziyetini ortaya koyuyor.

Hülâsa, hâlâ günde 200’e yakın vefatla ve toplum bağışıklığı için nüfusunun yüzde 65’inin-70’ininin aşılanması gerekirken, en iddialı verilerle aşılanacakların ancak dörtte birinin aşılandığı Türkiye salgın sarmalındaki Hindistan’la bazı Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle aynı kulvarda. Neticede, salgınla mücadele de siyasi rant uğruna manipülasyonlarla, verilerin gizlenip çarpıtılmasıyla tam bir algı operasyonu yürütülüyor; ama boşuna…

Zira “uyduruk başarı hikâyesi”nin tükenişi her haliyle sırıtıyor.