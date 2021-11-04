“Sandık darbesi” imaları…

Bütün kamuoyu araştırmalarında işâretleri artan erken veya baskın seçimde kaybedeceği ortaya çıkan “iktidar cenâhı” canhıraşane toplumu yine kutuplaştırmaya teşne hale getirmek isteniyor.

Vakıa şu ki, kendilerini “yerli’ ve “milli” ilan edip, muhalefeti “gayr-ı “milli” ve “hâinlik”le suçlayan karalama kampanyalarının bir netice vermediği, tam tersine yeni katılımlarla “millet ittifakı”nın “demokrasi ittifakı”na dönüştüğü görüldü.

Bunun üzerine on iki milyon vatandaşın oyunu almış, Meclis’te grubu bulunan Türkiye’nin üçüncü partisi HDP’nin kriminalleştirilmesiyle topyekûn muhalefeti “teröre destek” ve hatta “teröristlik”le tahkir propagandasına başvuruldu. Ama bu partinin, milletvekili seçimlerinde tek başına ya da ayrı bir blokla girse de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “millet ittifakı” ve muhalefetle birlikte hareket edeceğini deklâre etmesiyle siyasi iktidarın bu husustaki çarpıtmaları boşa çıktı.

Bu komplo “millet ittifakı” bileşenleriyle -AKP ile MHP dışında kalan- muhalefet partilerinin “seçim ittifakı”ndan önce “tek kişilik ucûbe yönetim”e karşı “demokratik parlamenter sistem”de açık işbirliği yapmalarıyla ıskartaya çıkarıldı.

“SEÇİM OLSA DA İKTİDAR VERİLMEYECEK” LÂFLARI…

Buna karşı, nefret diliyle provokatif tahriklerin bir netice vermemesi üzerine bu kez alttan alta yeni provokasyonların hazırlandığı “iktidara ilişik medya”nın ifşaatlarıyla ortaya çıkıyor. Her vesileyle halka ulaşan, Anadolu’yu âdeta karış karış gezen ve çalışmalarını hızlandıran demokratik muhalefetin halk nezdinde itibar görmesiyle yolun sonunu gören “iktidar cephesi”nden garip tepkiler veriliyor.

Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanı ile iktidar partisi yöneticilerinin daha önce muhalefete savurduğu, “Memleketi bunlara teslim edemeyiz” çıkışına muhalefetten, “ Erdoğan devleti teslim aldığını sanıyor. Öyle sanıyor ve seçim kaybedince de teslim edeceğini düşünüyor. İktidar teslim edilmez devredilir. Ezcümle günü geldiğinde Türkiye’yi kimin yöneteceğine sen değil, milletimiz karar verecek. O karar verildiğinde sen de aynı senden öncekiler gibi yapılması gerekeni yapacak ve elinde çiçeklerle iktidarı devredip senden sonra gelene görevinde başarılar dileyeceksin” diye cevap verilmişti.

Yine bütçe görüşmelerinde bir milletvekilinin iktidardakilere “Bütçeyi iktisatlı kullanın!” uyarısına bir Bakan, “Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. İktidarı nereden, kimden devralacaksınız?” sözlerini sarf etmişti…

Keza bu meyanda “yandaş medya” yorumlarınca, demokratik ve âdil seçimlerin önünü tıkayan ve seçimleri kazansa bile -31 Mart 2019’da göz göre göre “iptal” edilen İstanbul seçimlerinde olduğu gibi muhalefete kazandırılmayacağını ima eden “sandığı devirme” senaryoları seslendiriliyor.

Bundandır ki siyasi iktidara yakın mahfillerde AKP’nin kaybetmesi “darbe” olarak yorumlanıyor. “2023’ün silâhsız 15 Temmuz olacağı, böyle bir teşebbüsün olacağı” ileri sürülerek buna karşı inceden inceye taraftarlara âdeta “seçim sonuçlarına karşı kalkışma” telkininde bulunuluyor.

SEÇİMLERİ ERTELEME VE YAPTIRMAMA HESÂBI

Bununla da kalınmıyor; muhalefetin özellikle ekonomik çöküşte halkın sorunlarını seslendirmesine karşı provokatif söylemlerle muhalefetin seçimleri kazanması ve “tek kişilik yönetim”in kaybı “kaos plânı” olarak ajite edilip fevkalâde vahim bir biçimde “iç savaş”a varan tehdit ve şantajlardan söz ediliyor…

Muhalefetin seçimi kazanması hali için seslendirilen “darbe” çarpıtmasıyla, “tek kişilik yönetim”in kaybedeceği seçimleri erteletme ve hatta yaptırmama hesapları yapılıyor.

Ve bütün bunların boşa çıkması halinde “dış savaş” senaryolarıyla Suriye ya da Irak’ta “askeri operasyonlar” perdesinde bir çatışma ve savaşın altyapısı oluşturuluyor.

Muhalefeti ve millet ittifakını hedef alan “korkunç yıpratıcı, intikamcı bir organize saldırının ivmesinin sistematik biçimde tırmandırılması” bundan…

Ama nâfile, seçmen bunlara da itibar etmeyip, sandıkta demokrasinin gereğini yapacak.

Ve iktidar, halkın tercihiyle el değiştirecek. Şimdiye kadar olduğu gibi.