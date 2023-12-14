“Saray bütçesi”ne ilgisizlik

Meclis’in yasama yetkisinin yanısıra denetim işlevinin başında gelen bütçe hakkının gasbedildiği “tek kişilik rejim”de yine bir “bütçe oyunu” oynanıyor.

Fahiş faizler ve ağır vergilerle enflasyonu daha da azdıran ve borçlanmayı katlayan “Saray bütçesi” yine yatırım, üretim ve istihdamdan yoksun. Yine her türlü israfla har vurup harman savuran, gelir adaletini yok ederek vatandaşların daha da yoksullaştırılmasına sebebiyet veren kırılganlıkta.

Saray’dan Meclis’e havale edilen, on dört gün boyunca tartışıldığı Plân ve Bütçe Komisyonu’nda bütün ikazlara ve çağrılara rağmen büyük şamatalarla tek virgülüne dahi dokundurulmayan “tasarı”nın gerçek bir bütçenin esaslarından yoksun olduğu her haliyle ortada. Bir yığın çarpıklıkla muallel ârızaların başında son yıllarda rekor üstüne rekor kıran bütçe açığı geliyor.

BÜTÇE AÇIĞI, İKİ YILDA 19, ALTI YILDA 55 KAT

Muhalefet sözcülerinin Meclis kürsüsündeki tesbitleriyle 2022’de 2 trilyon 353 milyar, 2023’te ikiye katlanıp 4 trilyon 270 milyarTL olarak toplanan vergilerin 7 trilyonu aşması ve son yedi yılda14 kat artmasına rağmen bütçenin iki yakası bir araya getirilemiyor.

Buna göre, bütçe gelirlerinin yüzde 89.69’u vatandaşlardan toplanan vergilerden oluşurken, KDV ve ÖTV toplam vergiye oranı yüzde 57 olmak üzere halktan tahsil edilirken, direkt kazançtan alınan vergilerin oranının yüzde 35’de kalmasıyla yandaş şirketler, mütahhitler palazlandırılıyor, geniş kitleler sömürülüyor.

Bu yüzden 2022’de 142.7 milyar lira olan bütçe açığı bu yıl sonu 1 trilyon 633 milyar, bir sonraki yıl 1 trilyonun eklenmesiyle 2 trilyon 652 milyarı buluyor. Böylece bütçe iki yılda 19 kat, altı yılda 55 kat açık veriyor.

Keza 2016’dan bu yana tek hanelikten çıkarak yüzde 200’lerden 400’lere ulaşan, “tepeden tâlimatlar”lı TÜİK’in uyduruk enflasyon rakamlarına kimse inanmıyor.

AKP iktidarının başında 1.5 lira olan dolar kurunun son beş yılda 3.80’den 30 liraya dayandığı, Maliye eski Bakanı’nın ikrarıyla “dibe vuran” TL’nin 8 kat değer kaybettiği vartada bildirilen “bütçe rakamları”nın hiçbir gerçekliği kalmıyor.

Yine TL’nin değer kaybıyla, dövizin tırmanmasıyla yükselen enflasyonla birlikte artan iç ve dış toplam borç, daha 2017’de 876 milyar 500 milyon lira iken 2021’de 2.7 trilyona, 2023’de ve 24’te ikişer kez ikiye katlanarak 7 trilyonun üzerine çıkarak altı yılda yedi kat artıyor.

“ENFLASYONİST BÜTÇE”DEN HİÇBİR BEKLENTİ YOK…

Bu arada bütçe açığına faiz dışı açık ekleniyor. 2002’de 45 milyar lira faiz ödenmişken 2022’de 311 milyar, 2023’te 646 milyar faiz ödenmesi; 2024 bütçesinde 1 trilyon 254 milyar, 2025’te 1,8 trilyon, 2026’da 2 küsur trilyon ödenecek olması; önümüzdeki üç yılda yıllık faiz yükünün 60 milyar doları bulmasıyla altı yılda 22 kat katlanıyor.

Bütçede yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlara sadece 280 milyar 35 milyon, milyonlarca vatandaşın geçim kaynağı tarıma 294 milyar ayrılırken, inadına sapılan ve Diyanet’in fetvasıyla açıkça faiz olan “kur korumalı mevduat”la rantiyecilere, faizcilere bütçeden en az 700 milyar lira kaynağın aktarılıyor.

Özetle, “tek kişilik otoriter yönetim”deki ağır ekonomik yıkımda adaletsizlik, eşitsizlik ve sömürü her alanda derinleşirken, milletin malının rant olarak yandaş sermayeye peşkeş çekildiği içi boş “enflasyonist bütçe” peşinen iflas bayrağını çekmiş.

Bu açıdan altı yüz milletvekilince reddedilse de Cumhurbaşkanı’nın tek imzasıyla yürürlüğe sokulacak bütçe görüşmelerinin hiçbir kıymeti kalmıyor. “Demokratik parlamenter sistem”de “hükûmete güven sınavı” olarak kabul edilen bütçenin daha ilk gününde iktidar sıralarının boş kalması, sadece on – on bir vekilin Genel Kurul’da tâkibi bundan.

Bu ilgisizlik, zam, vergi, borç, faiz ve döviz kıskacındaki “Saray bütçesi”nden milletin ve Meclis’in bir şey beklemediğinin açık itirafı oluyor.