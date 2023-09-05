Saray’da adlî açılış!

Yeni adli yıl açılışında “iktidar cephesi”nden verilen tumturaklı “mesajlar”, ekonomiden eğitime her alanda olduğu gibi yargının bağımsızlığıyla tarafsızlığında da yaman çelişkilerle muallel çarpıtmanın tam gaz sürdürüldüğünü bir defa daha ifşa etti.

Aslında en son “kura çekimi töreni” perdesinde “yargıyı” temsil eden hâkim ve savcıların Beştepe’de toplatılıp tepeden “tâlimatlar”ın yağdırılması, muhalefetin aleyhinde partizanca salvoların savrulması tekrarında açığa çıktığı gibi “tek kişilik otoriter rejim”de adlî yıl açılışlarının da yürütmenin merkezi olan Saray’da yapılması yargının yürütmeye ne denli bağlandığının en bariz göstergesi.

HAK İHLÂLLERİNDE EN ÖNDE!

Anayasanın 90. maddesine göre Meclis’in taahhüd ettiği “uluslararası sözleşmeler”in başında gelen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile yine Anayasanın 153. maddesindeki “kararları kesindir, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar” hükmüyle kayıtlanan Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmayıp çiğnenmesi, tepeden “takmayın!” tâlimatlarının verilmesi de yargının ne denli “siyasetin sopası” haline getirildiğini gösteriyor.

Dünya Adalet Projesi’nin 2022 “hukukun üstünlüğü” endeksi sıralamasında Türkiye’nin 140 ülke arasında 116., “hükûmetlerin hukuka bağlılığı” sıralamasında 140 ülke arasında 135. olması ve bölgesinde son sırada kalması da yargının halini ele veriyor.

Keza AİHM’de derdest edilen 74 bin 650 dosyadan 20 bin 100 başvurunun -yüzde 26.92’sinin- Türkiye’den yapılması, AYM’ye yapılan bireysel başvuru dosya sayısının 520 bine ulaşması, başvuruların yüzde 50.5’inde ifade özgürlüğü, mülkiyet hakkı ve âdil yargılanma hakkının ihlâli ile diğer ihlâl kararlarının verilmesi vahameti su yüzüne çıkarıyor.

Bilindiği gibi 15 Temmuz’dan sonra dayatılan 20 Temmuz “OHAL darbesi”yle Hâkimler ve Savcılar Kurulu tam bir “vesâyet”e alındı. Yüz binlerce vatandaşın sahte jurnallerle, istihbarat rporlarıyla sorgusuz sualsiz kamudan ihracında olduğu gibi, yine hukukta olmayan “iltisak” ve “irtibat”la beş bine yakın hâkim ve savcı yargısız infazla ihraç edilirken yerlerine yine uyduruk “mülâkatlar”la binlerce partili avukat hâkim-savcı atandı.

“ADÂLET VE HUKUK BOYASI”

Aslında Cumhurbaşkanı’nın baştan beri “yargıya zaten gerekenleri söyledik, gereğini yapıyor”, “yargıya gereken tâlimatlandırmayı yaptık”, “Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına saygı duymuyorum ve uymuyorum” restleriyle “yerel mahkemelerin yüksek mahkemenin kararlarını takmaması”nı salık vermesi bunun ikrarı idi.

Ve “tek kişilik yönetim”de yargıya müdahalelerin ardı arkası kesilmiyor. Saray’ın istediği kararları verenler kısa sürede terfi ettirilirken, hukukta direten hâkim ve savcılara baskılar bütün ağırlığıyla sürüyor. Siyaseti ilgilendiren davalarda bazı mahfillere çağrılan hâkimler “Bunun bedelini ödeyeceksiniz!” tehdit ve şantajlarına mâruz bırakılıyor.

En son İmamoğlu’a açılan “ahmak davası”nda “hakaret olmayıp siyasi eleştiri” diyen ve “bu davadan ceza çıkmaz” kanaatini taşıyan, “siyaset yasağı cezasına vicdanım ve hukuk elvermez” diye reddeden hâkim sürüldü, ardından bütün mahkeme heyeti “kendi isteğiyle” denilerek toptan değiştirildi.

Ve bütün bunlar, Cumhurbaşkanı’nın “Hukuk devleti standartlarının yükseltilmesi için önemli reformlar gerçekleştirdik” söylemini boşa çıkarırken “önceki reformlarla ne yapıldı?” sorusunu sorduruyor.

Yani hukuk ve adâleti Hak getire…