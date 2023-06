Sarkozy seçimde devlet parasını kullanmış

İBRET

Montajlama iftiralarla muallel kara propagandalı seçim hayhuyunda karambola gelen haberlerden biri de Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin devletin parasını, 22.5 milyon Euroyu seçilebilmek için seçim kampanyasında kullandığından hapisle mahkûm edilmesi oldu.

Yolsuzluk ve haksız müdahale suçundan verilen üç yıllık hapis cezası onayan Fransız Temyiz Mahkemesi’nin Sarkozy’in cezanın iki yılını tecil edip, kalan bir yılını da elektronik kelepçeyle ev hapsi olarak infazına, üç yıl süreyle de kamu görevinden men’ine hükmetmesinin üzerinde durulmadı.

İki resmi telefonuyla soruşturma makamlarının keşfettikleri üçüncü bir gayrı resmi telefon hattındaki konuşmalarının temyiz sürecinde üst mahkemece bir kez daha dinlenmesi sonrası yolsuzluktan hüküm giyen Sarkozy’nin 2012’deki seçim kampanyasında yasal sınırın neredeyse iki katı harcama yaptığı ortaya çıkarken, Fransız mali suçlar savcıları, Sarkozy ile çevresindeki on iki kişinin zaferle sonuçlanan seçim kampanyası için dönemin Kaddafi’nin başında bulunduğu Libya rejiminden milyonlarca euroluk finansman kopardıkları gerekçesiyle yolsuzluk, yasadışı kampanya finansmanı, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizlemek gibi suçlamalara yargılanacağını açıkladılar.

Bu arada 2007-2012 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan 68 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı’nın bir yıl hapis cezasına çarptırıldığı -halkla ilişkiler firmasının sahte faturalandırılmasını kullanılmasına dair bir diğer davada- yeniden yargılanacağı; seçim kampanyalarında “yasa dışı yollardan mali kaynak sağlamak”, “Libya kamu fonlarını zimmetine geçirmek” ve “pasif yolsuzluk” suçlamalarıyla yargılanmaların süreci bildiriliyor.

Bu vaziyet, “partileşen devlet”te devlet teâmülünün tümüyle tahrip edilerek yasadışı olarak valilerin-kaymakamların bakanlarla, AKP’li adaylarla, parti teşkilâtlarıyla açıkça seçim çalışmalarına katıldığı, savunma sanayinin seçim propagandası aracı olarak saptırıldığı, ordunun çıkarma gemisinin “partinin seçim otobüsü”ne çevrildiği, devlet kurumları âdeta bir seçim merkezine dönüştürüldüğü, resmi hesaplardan iktidar partisinin ve adayının seçim programlarının - mitinglerinin paylaşıldığı, kamu parasıyla yayın yapan kanalların “cumhur ittifakı”na 59, adayına 32 saat, “millet ittifakı”na 49 dakika, ortak adayına 32 dakika verilmesi haksızlığı ve hukuksuzluğu çarpıklığı sözkonusu ediyor.

Dinî ve tarihî mekânların yanısıra kamu ve okul binalarına iktidar partisi adaylarının fotoğraflarıyla siyasi slogan pankartlarının asıldığı, AKP mitinglerinde devletin bütün imkân ve araçlarının, mali kaynaklarının partizanca suiistimali edildiği özellikle son seçimde kamunun parasını seçim çalışmalarında harcanmasını ibret-i âlem olarak gündeme getiriyor.

Yine “tek kişilik hükûmet”te partili Cumhurbaşkanının siyasi rakiplerine karşı seçimde partisinin propagandasında her türlü devlet imkânlarını hoyratça kullanmasını gözler önüne sererken, Bahçeli’nin 7 Haziran 2015’teki seçimler öncesinde “Hırsızın, uğursuzun, işbirlikçinin on beş günü kaldı. Ellerini çabuk tutsunlar. Çalabildikleri kadar çalsınlar, devlet imkânlarını sınırsızca kullansınlar. Devletin uçaklarına, araçlarına doya doya binsinler. Seçim propagandalarını devlet imkânlarıyla sonuna kadar kullansınlar. Erdoğan acele etsin, on beş günü kaldı!” sözlerini hatırlatıyor.

Ve demokratik hukuk devletinin önemini, âdil yargılama ile hüküm veren bağımsız ve tarafsız yargının gereğini bir defa daha ortaya koyuyor.

KISACA

“Ohhh!..”

Bakanlık görevini devir-teslim töreninde Hazine ve Maliye eski Bakanı Nebati’nin yeni Bakan Şimşek’e yönelip “Ohhh!..” çekmesiyle ilgili birçok değerlendirme yapıldı.

En ilginci, eski Bakan’ın “gözlerimin ışıltısı”na, kağıttan okuduğu “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” diye tanımladığı “ekonomi politikası’nın da ekonomiyi kurtaramadığı”nın “örtülü itirafı” olarak yorumlanması oldu.

Ayrıca kat kat artan enflasyonla pahalılığın, dövizin, faizin, işsizliğin, iç ve dış borcun, iflasların daha da katlandığının itirafının ikrarı olduğu belirtildi.

Kısacası, eski Bakan’ın yeni Bakan’a, “ohhh!..” çekmesi, “benden bu kadar; ohhh artık ‘tepeden tâlimatlı ekonomi’den ben kurtuldum, bakalım sen yapacaksın!” dediği şeklinde anlaşıldı…



HAFTANIN SÖZÜ

“Hırsız…”

“Hırsızlık yapan ömrünün sonuna kadar yakalanmayabilir. Bu durum, onun ‘başarılı bir insan’ olduğuna değil, ‘başarılı bir hırsız’ olduğunu gösterir…”

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı