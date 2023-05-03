Seçim “darbe” ise

İktidardakilerin millete söyleyecekleri sözü de kalmadığından, oy devşirme uğruna milleti dini değerler üzerinden kamplaştırıp kutuplaştırma söylemlerini sürdürürken, diğer yandan bir dizi çarpık söylemlerle çarpıtmalarda bulunuyorlar.

Bunların başında AKP’li eski bir Başbakan’ın “Bu seçim işgalcilerle istiklal harbi verenler arasında yapılan arasında bir seçim” iddiası geliyor. Keza bir Bakan, “15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi, 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir, bu kadar açık ve nettir” diye konuşuyor; bir diğeri seçimleri “şampanya patlatmak”la “seccade şükür secdesi” arasında tercihe bağlıyor.

Ancak en çarpıcısı, daha önce “cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi”nin “tek kişilik hükûmet” olduğunu ikrar eden bir Saray danışmanının her ne kadar sosyal medyada sonradan “yanlış anlaşıldım” dese de “iktidar değişikliği Türkiye’nin tam bağımsızlığına darbe olur” diye millet irâdesinin tecellisi olan seçimi “darbe” olarak tanımlamasıyla açığa çıkıyor…

SEÇİMİ TANIMAMA PROVASI

Görünen o ki kamuoyu araştırmalarının tesbitiyle “millet ittifakı”nın Meclis’te çoğunluğu, demokratik muhalefetle birlikte nitelikli çoğunluğu elde etmesi ve ortak Cumhurbaşkanı adayının en az 6-7 puan önde olmasıyla muhalefet psikolojik üstünlüğü sağlamış. “AKP medyası” ile “iktidara iliştirilmiş yandaş yorumcular”, seçimi kaybetme psikolojisine kapılmış.

“İktidar cephesi”, ekonominin çöküşünün, yolsuzlukların, hırsızlıkların, rüşvetin, iki kez değiştirilen Kamu İhale Kanunu’nu suiistimalle ihaleye fesad karıştırmanın, en son depremde arama – kurtarma çalışmalarında, barınma ve korunma yardımındaki başarısızlığın hesâbının sorulmasından korkuyor.

Bundandır ki iki buçuk milyon oyun yasaya aykırı olarak “geçerli” sayılmasıyla getirilen “tek kişilik ucûbe sistem”de ekonomiden dış politikaya, eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma her alanda ortaya çıkan fiyaskonun üstü örtülüp karambola getirilmeye çalışılıyor.

Yine seçim ve sandık sahtekârlıklarıyla, “atı alan Üsküdar’ı geçti” oldubittisine getirmek maksadıyla daha şimdiden “seçimi tanımama provası” yapılıyor.

HER HALİYLE SIRITIYOR

Sormak lâzım; seçimler ülkeyi yönetecek yöneticileri, hükûmetleri seçmek için yapılmaz mı? Gerçekten eğer seçimle, milletin oyuyla başarısız yöneticiler, yönetimler değiştirilmeyecekse o zaman neden seçim yapılır? Sonra seçim “darbe” ise AKP’nin iktidara geldiği bütün seçimlerde “darbe” mi yapıldı?

Siyasi iktidarın milletin reyiyle değiştirilmesi “darbe” değil, demokratik seçimdir. Seçimi “darbe” olarak tahkir etmek, millet irâdesini, milleti tahkirdir.

Ancak “darbe” isnadı da diğer iftiralar gibi millet nezdinde mâkes bulmayıp her haliyle sırıtıyor…

İktidardakilerin telâşlı tehevvürleri bundan.