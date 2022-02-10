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10 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Seçim öncesi kargaşa ve kaos fitnesi

Cevher İLHAN
10 Şubat 2022, Perşembe
Altı siyasi partinin “demokratik parlamenter sistem işbirliği”ni liderler seviyesinde kamuoyuna deklaresiyle “millet ittifakı”nın genişleme irâdesi “iktidar cephesi”ni tam bir paniğe sevk etmiş.

Her ne kadar Cumhurbaşkanı’nın “Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Omicron varyantı hastalığıyla çalışmalarına evde devam etmesi”yle muhalefete savrulan ağır tahkirler bir nebze tavsasa da Bahçeli’nin muhalefete “husumetle pekişmiş karanlık” hakaretinde açığa çıktığı gibi fevkalâde sakil, hakaretâmiz karalama kampanyaları devam ediyor. 

Her fırsatta siyasî rakiplerini “zillet-illet” olarak, “teröre destek”, “teröristlik” ve “ihânet”le tahkir edip ötekileştiren tahrikkâr polemikli “kimlik siyaseti”yle milletin birlik ve bütünlüğü bombalanıyor.

Bu ortamda, en son Suriye iç savaşı sürecinde katıldığı IŞİD’in “Türkiye vilayeti” sorumlusu olarak 21 Haziran 2021’de eylem için Türkiye’ye geçerken silâh ve patlayıcılarla tutuklanan, akabinde etkin pişmanlıkla “itirafçı” olan “Ebu Usame el Türki” kod adlı Kasım Güler’in 74 sayfalık itirafları, seçim öncesi siyasi rant uğruna halkı galeyana getiren, ülkeyi kaosa sürükleyen kâbus dolu “dehşet projesi”ni mevzubahis ediyor. (Alican Uludağ, DW Türkçe, 1.2.22)

YİNE “TERÖR TEHDİDİ” SUİİSTİMALİYLE…

El Türki’nin öncelikle “adâlet yürüyüşü” sırasında ana muhalefet lideriyle kalabalığın üzerine araç sürmeyi, İstanbul Belediye Başkanı’na suikast yapmayı, Kapadokya’da turistlere, cemevine ve İncirlik Üssü’ne saldırılar plânladıkları ifadesi dehşeti deşifre ediyor. 

Ve bu durum, AKP iktidarının Meclis’te tek başına iktidar çoğunluğunu kaybettiği 1 Kasım seçimlerinden sonra, kazanamadığı seçimi “kazanmak” hesâbına “istikşafi görüşmeler”le siyasi sürecin sabote edilerek 1 Kasım’da seçimin tekrarlanma sürecindeTürkiye’yi sarsan terör eylemleriyle kana bulanan beş aylık dönemi gözler önüne getiriyor.

Bilindiği gibi dönemin Başbakanı’nın “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamaz” sözleriyle dikkat çektiği o dönemde, kaybedilen 7 Haziran seçimlerinin ardından, önce “çözüm süreci” ıskartaya çıkarıldı. 

Peşinden 20 Temmuz’da Suruç’ta IŞİD militanlarının intihar saldırısında otuz üç vatandaş can verirken yüzden fazlası yaralandı. İki gün sonra Ceylanpınar’da –hâlâ fâillerine ulaşılmayan- iki polisin evlerinde başlarından vurularak şehit edilmesiyle toplumu zehirleyen terör fitnesi ateşlendi.

6 Eylül’de Dağlıca’daki PKK saldırısında on altı asker şehit olurken 8 Eylül’de ülke genelinde HDP binalarına saldırılar tetiklendi. 10 Ekim’de sahte kimlikleriyle tesbit edildikleri halde iki IŞİD canlı bombasının onlarca kiloluk patlayıcıyla yakalanmayıp başkentin göbeğinde Ankara Gar alanındaki mitingde üzerlerindeki bombaları patlatmasıyla yüz iki insanın katledildiği “Ankara katliamı” Cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırısı olarak kayıtlara geçti. 

TOPLUMA ÖFKE YÜKLENİYOR

Şimdi de zehirli polemikli nefret diliyle seçmeni bloke hesâbına yine terör üzerinden siyasetin dizayn edildiği “karanlık dönem”i geri getirme komplosundan korkuluyor. 

Muhalefet belediyelerine “yandaş kayyımlar”ın atanmasıyla, yasal kaynakları kesilerek engellenmek istendikleri, deneyimli-liyâkatli bürokratların biçildiği hukuksuzluklarla yargının siyasetin sopası” haline getirildiği kaosta terör tehdidi ve şantajı suiistimalinden endişe ediliyor. 

Gerçekten, gıdadan enerjiye ve akaryakıta peşpeşe fahiş zamlarla topluma neden bu denli öfke yükleniyor?

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