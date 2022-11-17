Seçim öncesi terör fitnesi

Taksim’deki bombalı saldırıda muhalefetin sorumluluk ciddiyetiyle temkinli ve teröre karşı birlik beraberlik mesajlarına karşılık, iktidardakilerin hâlâ paniğe sevk eden politik rant amaçlı agresif demeçleri siyasi çarpıklığı bir defa daha ele verdi.

Saldırıdan sonra yabancı ülkelerin “maşa” olarak istimal ettiği terör örgütlerini sayan Adalet Bakanı’nın yakınması, âdeta yeni terör saldırılarının olabileceği imâsı oldu.

Keza İçişleri Bakanı’nın “teröristlerin tâlimatla geldiği” ifadesi ve Bahçeli’nin “kaçak yollardan sızan kiralık katillerini silâhlandırıp üzerimize salan sözde müttefiklerin şirret oyunları”nı nazara vermesi teröristleri yakalamama ve saldırıyı önleyememe zaafiyetini ikrarın yanısıra yine terörü tetikleme tezgâhlarını sözkonusu ediyor.

7 HAZİRAN - 1 KASIM VARTASI…

Ve Bakan’ın Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusunda elli bin TIR dolusu silâh ve mühimmat verip Türkiye’nin dibinde “uydu devlet” kurdurduğu bölgedeki baş işbirlikçisi PYD/YPG’yi koruyan ABD’yi -halen Conilerle Mehmetçiğin ortak devriye gezmesi çelişkisine bakmadan- suçlaması, seçime giderken dıştan pompalanan terör fitnesinin yeniden ateşleneceği yorumlarını haklı çıkarıyor.

Doğrusu, teröristlerin Fırat’ın batısında sınır ötesi askeri operasyonlarla dört yıldır TSK’nin kontrolünde olan, ancak ABD’den İngiltere’ye emperyal ülkelerin istihbarat servisleriyle uluslararası ifsad şebekelerinin kullandığı El Kaide’den kopma IŞİD, El Nusra ve HTŞ’nin hüküm sürdüğü onlarca taşeron örgütün cirit attığı bölgeden sızmaları düşündürücü.

Bundandır ki AKP’nin millet irâdesiyle tek başına iktidarı kaybettiği 7 Haziran (2015) seçimleri ile 1 Kasım seçimleri arasındaki vartada ülkenin bir defa daha “kokteyl terör” tuzağına düşürülmesinden kaygı duyuluyor.

Hatırlanacağı üzere 7 Haziran’dan iki gün önce HDP’nin Diyarbakır mitinginde bombaların patlatılmasıyla, 20 Temmuz’da Suruç’ta 34 vatandaşın can verdiği IŞİD’li canlı bomba saldırısıyla, 22 Temmuz’da Ceylanpınar’da iki polisin evlerinde başlarından vurularak hunharca katledilmeleriyle terör dalgası tetiklendi…

DEHŞET SENARYOLARA DİKKAT!

Akabinde 23 Temmuz’da IŞİD Kilis’te sınırdan ateşle bir astsubayı, PKK Diyarbakır’da bir polisi şehit etti. 20 Ağustos’ta Lice’de dört asker, bir gün sonra Siirt’te patlayıcıların patlatılmasıyla askeri araçtaki sekiz asker, 22 Ağustos’ta Şırnak’ta karakola saldırıda bir yüzbaşı, 6 Eylül’de Dağlıca saldırısında 16 asker şehit edildi. 8-9 Eylül’de Iğdır’da gümrük kapısında polislere saldırıda 13 kişinin şehid olduğu zincirleme terör saldırıları sıralandı.

Peşinden sahte kimlikleriyle istihbarata rağmen tâkip edilip engellenemeyen iki teröristin intihar saldırısıyla 102 vatandaşın katledildiği vahim “10 Ekim Ankara Gar katliamı” yapıldı.

Özetle, seçim öncesi iki yüz güvenlik görevlisinin, dört yüzü aşkın sivilin katledildiği katliamlarla tekrar terör kargaşasının ateşlenip alevlendirilmesinden, toplumu kutuplaştıran karanlık plânlarla seçimi dizayn etme oldubittisinden kaygı duyuluyor.

İktidar cephesinin kesin kaybının göründüğü seçim sürecinde toplumun terör şantajıyla kaosa itilmesinden endişe ediliyor.

Bu yüzden Afrin’den bin yüz kilometreden gelen teröristlerin aylar sonra İstanbul’un ortasındaki en kalabalık caddesinde güpegündüz bombayı patlatması “bir prova mı?” sorusunu sorduruyor.

Ama demokratik muhalefetin ve milletin kararlı duruşu bu oyunu da bozar.