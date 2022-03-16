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16 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Seçim sistemi de “ucûbe sistem”e uyduruluyor

Cevher İLHAN
16 Mart 2022, Çarşamba
Öncelikle Cumhurbaşkanı’nın partisinin Genel Başkanı olarak ilk kez 16 Kasım 2002’de deklâre ettiği “âcil eylem plânı”nda, ardından “AB ilerleme raporları”nda vaad edilen “demokrasi kriterleri”ne ve AİHM’e verilen teminatlara rağmen AKP iktidarı siyasetin demokratikleşmesine yanaşmadı.

Yine seçim bildirgelerinde söz verdiği 600’e varan mevzuattan biri olarak 12 Eylül’den kalma darbe mevzuatından olan ve millet irâdesinin Meclis’te temsiline ket vurarak siyaseti kulvarından saptıran siyasî partiler ve seçim kanunlarının tâdili taahhüdünü yerine getirmedi. 

Her defasında yüzlerce maddelik “torba kanunları” dayatıp gece yarısı operasyonlarıyla apar topar geçiren “iktidar cephesi”, antidemokratik ayrıkları ayıklamadı. Bütün söylemlerinin aksine on dokuz yıldır dünyanın en yükseği olan yüzde 10’luk “seçim barajı”nı sırf işine yaradığı için kaldırmadı. 

Bu yüzden DYP’nin yüzde 9.7 oyla “seçim barajı”na takıldığı, AKP’nin yüzde 34.6 oyla Meclis’in yüzde 66.36’sını -üçte ikisini- doldurduğu 3 Kasım 2002 seçimlerdekine benzer şekilde millet irâdesinin yarısını, halkın tercihinin yüzde 48’ini Meclis dışında bıraktıran, hiçbir demokraside olmayan antidemokratik haksızlıklarla muallel hukuksuzluk fecaatleri devam etti… 

YENİ KATAKULLİLER PEŞİNDE…

Bundandır ki bütün kamuoyu araştırmalarında yüzde 30’ların altına düşen, gün geçtikçe eridiğini, vatandaşların yüzde 65’inin “tek kişilik yönetim”i istemediğini ve “millet ittifakı” adayının rahatlıkla cumhurbaşkanı seçileceğini ayân beyân gören iktidar, yine seçim kanunlarıyla oynuyor. 

Baştan beri her seçim öncesinde siyasi partiler ve seçim kanunlarını bir dizi tezgâhla siyasi rant hesâbına değiştiren AKP, bir defa daha az oyla çok vekil elde etmeye ve sandıkta kaybettiğini çeşitli hilelerle kazanmaya canhıraş çırpınıyor. Temsilde adaleti daha da darbeliyor.

Darbe ürünü “seçim barajı”nı -MHP’nin oy alacağını bekledikleri sınıra- yüzde 7’ye düşürmekle kalırken, en kıdemli hâkimin il seçim kurulu başkanı olmasına karşı yine YSK üzerinden “yandaş isimler”in il seçim kurullarıyla başkanını belirlemesi hukuk dışılığını “yasallaştırma” peşinde. 

Bu arada yasadaki “başbakan” ifadesi kaldırılırken, “yeni sistem”le başbakanın yürütme görevinin tek başına verildiği “partili cumhurbaşkanı”nın devletin araç ve imkânlarını seçim kampanyasında parti propagandasında tepe tepe kullanması işgüzârlığının önü “resmen” açılıyor. 

En çarpıcısı da AKP-MHP’nin iki yıldır hazırladığı teklifte, “ittifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifakta yer alan her bir partinin o seçim çevresinde aldığı oy sayısı dikkate alınarak yapılır” katakullisine başvuruluyor.  

“ŞAHSIM İKTİDARI”NI SÜRDÜRME UĞRUNA

Buna göre, ittifakta yer alan, ancak oyları bir milletvekili çıkarmaya yetmeyen bir partinin ittifaktaki diğer partilerin “artık oyları”nı alması engelleniyor. Partilerin milletvekili çıkarması, “ittifak”ın oy toplamıyla değil, sanki ittifak yokmuş gibi her partinin aldığı oyla sınırlanıyor.

Böylece, “millet ittifakı”nın “cumhur ittifakı”nın önüne geçmesi üzerine getirdikleri “ittifak sistemi” de “yeni sisteme uyum” paravanında önemsizleştirilip ortadan kaldırılmak isteniyor. 

Keza “güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem” işbirliği mutabakatıyla “demokrasi ittifakı”na genişleme irâdesi güçlenen “millet ittifakı”nın eksenini oluşturduğu demokratik muhalefetin her seçim çevresinde aldığı on binlerce, yüz binlerce oyun hebâsı hedefleniyor. 

“Tek kişilik ucûbe sistem”in hiçbir demokrasiye yakışmadığı itirazlarına karşı bazı partili yetkililerin “Tayyip Bey’in şahsına göre yapıyoruz, ondan sonra değiştirirsiniz” ikrarıyla “tek kişilik sistem”i dayatan ve “yolun sonu”na gelen siyasi iktidar, şimdi de “şahsım iktidarı”yla tükenişteki partisinin siyasi rantı uğruna “seçim sistemi”ni “şahsa” uyduruyor. Millet irâdesinin Meclis’te temsiline yeni “barajlar”la bariyeler koyan otokratik komplolara tevessül ediyor.  

Ama nâfile; zira “cumhur ittifakı”na karşı muhalefetin “millet ittifakı”nı kuramayacağı hesabıyla getirdikleri “seçim ittifakı”ndan pişman olan iktidardakilerin bu “tertip”ten de pişmanlık duyacaklarının sinyalleri çakılıyor. 

İbret-i âlem olarak…

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