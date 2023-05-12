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12 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

Seçim tuzakları boşa çıkıyor

Cevher İLHAN
12 Mayıs 2023, Cuma
Seçim sath-ı mâilinde toplumu kamplaştırıp kutuplaştırıcı nefret dilli kirli tahrik siyasetiyle iktidar mahfillerinden manipülasyonların ardı arkası kesilmedi.

Son süreçte “iktidar partisi”nin cami avlusunda parti mitingiyle başlayan, “Allah’tan emir alıyoruz,imansızlar, ezânsızlar, kitapsızlar onlara veriyor!” saçmalığıyla süren “menfi siyaset”örnekleri sahnelendi.

Ekonominin çöküşünün, Orta Afrika ülkelerini de aşan dünyanın en yüksek enflasyonuyla pahalılığın, kat kat faizin, katlanan dövizin, artan işsizliğin, tarımdan sanayiye yıkımın, dış politikada iflasın konuşulmaması; depremdeki başarısızlığın gündeme gelmemesi; ayyuka çıkan yolsuzlukların, hırsızlıkların, ihaleye fesad karıştırmaların, gasbın, yağmanın, rüşvetin, partizan ihalecilerin “bir milyar doları rüşvet!” ifşaatlarının üstünün örtülmesi amaçlı karartmalara gidildi.

“Millet ittifakı”na “teröre destek” isnadının sırıtıp fos çıkması üzerine “korku siyaseti”yle vatandaşların “millet ittifakı”n mitinglerine katılmamaları için baskılar dayatılıp tehditler, şantajlar savrulurken; vatandaşların tam tersine büyük inançla irâdelerine sahip çıkmasına karşı âdeta çılgına dönen “iktidar cephesi”, seçim kampanyasında yeni yeni saplantılara başvurdu… 

İftiralar tutmayınca, muhalefet partilerinin binalarına kurşunlu saldırılar, polisin arkasına sığınarak “millet ittifakı” mitingindeki çocukların, kadınların, yaşlıların taşlanması tertiplerinin de boşa çıkmasıyla gözü dönmüş “iktidar cephesi” yeni saldırılarla ortalığı provokeye yelteniyor.

“BAZI PİS İŞLER”LE…

En son Kılıçdaroğlu’nun “bazı pis işler” dediği tamamen yalanlarla montajlanmış sahte logolu video, afiş ve pankartlar sokaklara asılıyor, iğrenç iftiralar piyasaya servis ediliyor.

Görünen o ki demokratik “millet ittifakı”nın provokasyon tuzağına düşmeyip oyuna gelmemesine karşı iktidarda kalma hırsıyla seçimleri manipüle etme provokasyonlarına başvuruyor.

Kısacası, “millet ittifakı” iktidarında “tek kişilik otoriter ucûbe sistem”in ıskartaya çıkarılıp milletin ortak irâdesiyle “güçlendirilmiş parlamenter sistem”le sağlanacak demokratik dönüşümde hesâba çekilip yargılanma korkusuna kapılan iktidardakiler, koltuğu bırakmamak uğruna tam bir çılgınlıkla vatandaşları birbirine düşürecek dehşetli dezenformasyonlar yapıyor.

Bu maksatla “kaybetseler de iktidarı vermezler” havası pompalanıyor; daha da vahimi “millet ittifakı kazanınca kan gövdeyi götürecek!” tehditleriyle seçmenlerin sinmesi plânlanıyor. 

Neticede nasılsa “kananlar var” sâikiyle “yandaş medya”da büyük yalanlar sürekli tekrarlanıyor; ilk turda açık ara ile yenilmemek, en azından ikinci tura kalıp her türlü katakulliye başvurmak hesâbıyla.

Ancak “bir dane-i hakikat bir harman yalanı yakar” hakikatiyle, kutuplaşmadan nemâlanan ranta dayalı “otoriter sistem”in tasfiye olacağı gün gibi ortada.

Milletin ferâsetiyle komplolar, kumpaslar ve tuzaklar artık işe yaramıyor…

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