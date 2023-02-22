Seçimden kaçma senaryosu

Beş bine yakın artçının olduğu ve yeni büyük depremlerin tekrarlandığı depremin ikinci haftasında Cumhurbaşkanı’nın daha önce ilân ettiği “14 Mayıs” tarihi bir yana, normal zamanı olan 18 Haziran’da gidilmesi halinde de kesinlikle kaybedeceklerini gören iktidar, fevkalâde korktuğu seçimleri panikle öteleme komplolarını devreye sokmaya yeltenmekte.

Bundandır ki önceki depremlerde yıkılan belli sayıdaki binanın ancak iki yılda bitirilmesine karşı 140 bine varan sayıda yıkılan ya da ağır hasarlı binaları Cumhurbaşkanı’nın “bir yıl içinde yapacağız” dediği sırada önce yurtdışı bir ajansa dayandırılarak “üst düzey bir hükümet yetkilisi”nden “YSK’nin seçimi bir yıl ya da altı ay erteleyebileceği” haberleri uçuruldu.

DEPREMLE SİYASİ ATRAKSİYON

Ve tam da bu esnada Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi AKP kurucularından Meclis eski Başkanı Bülent Arınç’ın “ne olursa olsun bir defaya mahsus olmak üzere seçimleri bir yıl erteletme alternatifleri”ni sıralayıp bütün partilere “Anayasayı değiştirme önerisi” dikkati çekti.

Görünen o ki baştan beri her halûkârda “yolun sonu”nun geldiğini gören siyasi iktidar, referandumda iki buçuk milyon “mühürsüz oy”u yasalara açıkça aykırı olarak “geçerli” sayan, OHAL altında seçimlerin yapılmasını onaylayan YSK üzerinden şimdi de “seçimleri öteleme senaryosu”nu sahneleme peşinde. Anayasanın açık hükümlerine açıkça aykırı olarak “YSK’nin seçimleri ötelemesi”ne ortam oluşturmaya çırpınıyor…

DEPREM FİYASKOSUNU ÖRTMEK...

Belli ki depremden iki gün önce “bunlara öyle bir çakalım ki bellerini doğrultmasınlar” diye özellikle “millet ittifakı”na her türlü tahkiri savuran ve koltuktan kalkmamak uğruna hâlâ politik polemiklerle toplumu kamplaştırıp kutuplaştıran “tek kişilik hükûmet”, perde altında seçimleri erteletmekle ömrünü uzatmanın peşine düşmüş.

Yakın zamanda güya tatbikatını yaptığı Kahramanmaraş merkezli son depremde hiçbir plânının olmadığı deşifre olan, arama-kurtarmadan barınma ihtiyaçlarını temine kadar çuvallayan siyasi iktidar, OHAL’lı ötelenmiş seçim tezgâhını kurmaya didiniyor; bunun için el altından nabız yokluyor, vatandaşın tepkisini ölçmeye çalışıyor.

Maksat, Anayasanın bariz hükmüne rağmen YSK’dan iki kez “seçildiği mazbatası”nı alan Erdoğan’ın “üçüncü kez Cumhurbaşkanı adaylığı” dayatmasında açığa çıktığı gibi, Anayasaya aykırılığını bile bile iktidarın siyasi rantı hesâbına seçimlerin ertelenmesi tartışmasını tetiklemek; bir süreliğine de olsa depremle açığa çıkan fiyaskonun üstünü örtmek.

Ve “seçimleri öteleme”yi gündeme getirmekle depremde hâlen süren organizasyonluğu ve koordinasyonsuzluğu siyasi tahriklerle karambola getirmek…

“Belki tutar” diye…