Seçimi öne alma atraksiyonu

Siyasi iktidarın ekonomik çöküşten sonra depremde de çöküşüyle, “tek kişilik hükûmet”in tek imza ile seçimleri beş hafta öne alma emrivakisi tartışılıyor.

Belli ki mevcut Anayasaya göre 2014’te ve 2018’de iki kez aday olup YSK’dan mazbatasını alan ve 31 Mayıs 2007’deki değişiklikle Anayasanın 101. maddesindeki “bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmüne göre “üçüncü kez” aday olmayacağını bilen Erdoğan, muhalefetin peşinen deklare etmesiyle Meclis’in 360 oyla seçimi öne alamayacağı vakıası karşısında bu muhataraya başvurmuş.

ANAYASAL MEŞRU MESNEDİ YOK

Gerçek şu ki Anayasanın 116. maddesinde “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı (ancak) bir defa daha aday olabilir” hükmünce ikinci dönemindeki Erdoğan’ın re’sen Meclis’i yenilemesi (feshi) durumunda aday olamayacağı bâriz bir biçimde yer alıyor.

Bunun içindir ki Anayasa hukukçuları, başta Cumhurbaşkanı ile Meclis Başkanı’nın Anayasada olmayan, mevcut yasanın değişmesiyle “sistemin sıfırlandığı” iddiasının hiçbir hukukî ve Anayasal dayanağının bulunmadığını bildirdiler. YSK’nin açıkça Anayasaya aykırı olan bu uyduruk atraksiyonu “onaylaması” durumunda “anayasal suç” işleyeceğini uyardılar.

İKTİDARI KAYBETME PANİĞİYLE…

Anayasada hiçbir yoruma açık olmayan bu hususun, kanuna göre “geçersiz” olan “mühürsüz oylar”ın sandıkların açılmasına beş kala YSK’nin “ani kararı”yla “geçerli” sayılması yasa dışılığı ve çarpıklığında olduğu gibi özellikle -Saray’ın baskısıyla- seçim güvenliği kapsamında mükerrer oyları önleme amaçlı “parmak boyası” kararını almaktan bile çekinmekle, bile bile hileye kapı açan YSK üyelerinin her halukârda “Anayasayı ihlâlden yargılanacağı” ifade ediliyor.

Görünen o ki bütün anket ve kamuoyu yoklamalarında ortaya çıkan tabloyla “millet ittifakı” ortak adayının “cumhur ittifakı” adayı olduğu söylenen Erdoğan’a daha şimdiden en az on puan açık ara ile fark atması iktidardakileri koltuğu kaybetme paniğine sevk etmiş.

Zira “millet ittifakı”nın motovasyonu gün geçtikçe yükseliyor. Seçime doğru “altılı işbirliği”nin “ortak adayı”na Meclis içi ve dışı partilerle sosyal ve toplumsal muhalefetin desteğinin daha da artacağı tesbitleri doğrulanıyor.

Kısacası, kaybetme tehevvüründeki “iktidar cephesi”, “iktidara iliştirilmiş medya”, “ihale lobisi” ve “yandaş mihraklar”ın tahrikiyle bu tür meşruiyet dışı katakullilere tevessül etmekte; belki tutar diye tam bir çâresizlik girdabında göle maya çalmakta.

Lâkin canhıraş çırpınışlar artık kâr etmiyor; korkunun da ecele bir faydası yok…