Seçimler “mundar olmuş”sa...

İKRAR

31 Mart seçimlerinin garabetlerinden biri de seçim gecesi “kazandığını” ilân eden AKP İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın 31 Mart İstanbul seçimleriyle ilgili “Bu seçim murdar olmuş bir seçimdir. Murdar olmuş etin kavurması olmaz” sözleri oldu.

Oysa Yıldırım’ın, “sakatlanmış, mundar olmuş” dediği seçimlere iktidar partisi bazı bölgelerde itiraz etmiş ve yaptığı ciddî eleştirilere rağmen bu itirazların adaylarının lehinde sonuçlanması halinde kazandığını tescil edilecekti; ve Yıldırım bu seçim sonuçlarının üzerinde oturacaktı.

Aslında bu ifâde, iktidar partisi dayının kaybettiğinin ikrarı olarak yorumlanırken, “Seçim murdar oldu dediniz. Lehinize sonuçlansa da sizin içinize sinmedi. Ola ki seçim yenilenirse; yine benzer sonuç olursa yeniden itiraz edecek misiniz?” sorusuna “Olmamış şeye, doğmamış şeye don biçmenin anlamı yok. Bunun yorumunu yapmak doğru olmaz. Şu anda içinde bulunduğumuz durum itiraz sürecinin işlediğidir” cevabı her şeyi ortaya koyuyor.

Ve bu durum, iktidar partisinin kazanamadığı seçimleri “mundar ve şâibeli” olarak gördüğü, kazandığı seçimleri de âdil, doğru ve dürüst gördüğü çelişkisiyle “kazandığı seçime mundar” vakıasını ortaya çıkarıyor.

Kısacası, “menfaat üzerine dönen canavar menfi siyaset”le gerçeğe göre değil, seçim sonucuna göre siyasi rant ve menfaatle “hüküm” verildiği garabetini bir defa daha açıkça deşifre ediyor.



TESBİT

Seçime garip itiraz

Seçimden öncesi seçim öncesi savcılıklardan “temiz kağıdı” alıp adaylıkları ilçe, il ve YSK’nca onaylanan ve rakiplerinden kat kat fazla oy alan adayların “KHK’li” diye belediye başkanlığı mazbatalarının verilmemesi, verilenlerin iptal edilmesi tartışmaları devam ediyor.

YSK’nin hukuka ve yasalara rağmen kazanan adayların başkanlıklarını tescil etmezken, iktidar partisinin seçimi kazanan rakip adaylara garip “itirazları”, tam bir garabet olarak sırıtıyor.

Mardin’de İl Seçim Kurulu’nun, yüzde 56. 24 oyla HDP’den seçilen Ahmet Türk’ün “adaylık süreci boyunca adaylığına itiraz olmadığı ve hakkında alınmış bir karar bulunmadığı” tesbitiyle yapılan itirazları reddetmesi üzerine, AKP İl Başkanlığı’nın, bu kez “Türk’ün hasta ve yaşlı olduğu” gerekçesiyle görevini yerine getiremeyeceğini öne sürerek mazbatanın AKP’nin adayına verilmesini isteyen bir başvuruda bulunması bunlardan biri.

Demokrasiyle, demokratik âdil seçimle hiçbir ilgisi olmayan bu çarpıklık, sandıkta seçimi kazanamayan bir partinin, kendini doktorlar yerine koyarak kazanan rakibinin “hasta ve yaşlı olduğu” gerekçesiyle mazbatanın kendi adaylarına verilmesi teşebbüsü, 31 Mart seçimlerinin bir diğer garabeti olarak kayıtlara geçerken bir başka çarpıklığa kapı açıyor.

Yüzde 60-70 oyla seçilen adayların mazbataları”nın daha düşük oy alan adaylara verilmesiyle, bir mahaldeki dört adaydan yüzde 80-90 oy almış ilk üç adayın “KHK’lı” çıkması üzerine, mazbatanın yüzde 3-5 oy alan dördüncü adaya verilmesi çarpıklığına…

Hem de yüzlerce belediye başkanlığını alan iktidar partisince...



GARABET

“Biz fark edemedik ama...”

İktidar partisinin İstanbul seçimlerine itiraz sürecinde yapılan açıklamalar oldukça çarpıcı.

Bunların başında büyükşehir sonuçlarına itiraz edilip ilçe belediye başkanlarına itiraz edilmemesi çarpıklığına karşı iktidar sözcülerinin, sanki bütün sandıkları sayıp sonuçları biliyormuşçasına “İlçelerde bir şey demiyoruz ama ilçelerde seçim sonuçlarını etkileyecek bir şey yok’ diyoruz” açıklamalarıyla peşinen “büyükşehirde hile var, ilçelerde yok” garip çıkışlarda bulundular.

Keza, yine iktidar partisi Genel Başkan Yardımcısı’nın “1229 ölü seçmen var, onlar listede var, onların yerine birileri oy kullanmış olabilir” cümlesinin, “Hiçbir şey olmazsa bile kesinlikle bir şeyler oldu, ama biz fark edemedik” diye “fark edemedikleri” söylentilerle “kesinlikle bir şeyler olabilir” garabetli cümleleri sarf ettiler.

Sadece iddialardan oluşan ve hiçbir delile, ispata, bilgi ve belgeye dayanmayan isnatlar, iktidar partisinin iptal başvurusunun da altının boş olduğunun açık işâretleri olarak kabul ediliyor.

GÜNÜN SÖZÜ

“Bir takım yolsuzluk dosyaları açılır ki...”

“Ama onu (İmamoğlu’nu) görevden alırsanız, partisi ona sahip çıkar, saldırırlar, İmamoğlu Ak Parti’nin başına bela olur ve bir takım yolsuzluk dosyaları açılır ki, ortalık çamur deryasına döner…”

Abdurrahman Dilipak, (Yeni Akit)