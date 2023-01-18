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18 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

“Seçimlerin azıcık öne alınması” oyunu

Cevher İLHAN
18 Ocak 2023, Çarşamba
Hangi taraftan bakarsa “yolun sonu”nun geldiğini gören “iktidar cephesi”, özellikle “parlamenter sistem işbirliği”ndeki “altı parti”nin oluşturduğu demokratik muhalefetin önünü kesmek ve bir defa daha seçimleri katakulliye getirmek hesabına her oyunu oynuyor.

Baştan beri “kesinlikle zamanında yapılacak” dedikleri 18 Haziran’daki seçime dair Cumhurbaşkanı’nın yeni yılın ilk haftasında garip bir biçimde “Mevsim şartlarını da düşünerek seçim tarihini öne çekebiliriz” diye konuşması; her fırsatta “kesinlikle erken seçim olmayacak!” diyen Bahçeli’nin son “Mayıs ayında bu işi bitirelim” çıkışı, iktidardakilerin bu sözlerinden de çark ettiklerini ortaya koyuyor. (gazeteler, 5.1.23; 17.1.23)

Belli ki ekonomik yıkımda Hazine ve Maliye Bakanı’nın “kanunun gecikmesi”ni gerekçe göstererek memurların maaşlarını iki seferde alacak olmalarıyla açığa çıkan haliyle İngiltere ile ABD’nin güdümünde ve İsrail’in onayı olmadan adım at(a)mayan “15 Temmuz’un finansörsü”, “zâlimlerin piyonu” dedikleri CIA destekli Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi ile âlây-ı vâlâ kucaklaşmayla gelen beş veya on milyar Doların yetmemiş; keza Suudilerde geleceği söylenen 15-25 milyar Dolarların dahi Haziran ayına kadar vaziyeti idare edemiyor; Esad’la görüşmenin bedeli olarak Putin’in doğalgaz parası ödemesini  bir yıl ertelemesinin kurtaramıyor.

Avrupa’nın birinci, dünyanın en yüksek beşinci enflasyonun, kat kat katlanan pahalılığın, yüksek dövizin ve faizin ateşlediği ekonomik çöküşte siyasi iktidar, o denli sıkışmış ki seçimleri bir ay öne alma durumunda kalıyor. İyi Parti Lideri Akşener’in değerlendirmesiyle “Önümüzdeki beş ayda seçilebileceği herhangi bir tarihi olmayan ve sandıkta emeklilikten başka seçeneği olmayan” AKP Genel Başkanı ile ortağı, sanki kar-kış tipinin olduğu kış ayları imiş gibi “mevsimsel şartlar” diye “güzelim Haziran ayına çamur atmaya başlıyor…”

“ERKEN SEÇİM”E “GÜNCELLEME” SAPTIRMASI

Ancak en çarpıcı vaziyet, Erdoğan’ın “erken seçim” denilmemesi için “seçimleri biraz, azıcık öne çekme”den bahsetmesi gibi Bahçeli’nin “bu erken seçim değil, seçim tarihini güncelleme olarak okunmalıdır” ifadesiyle su yüzüne çıkıyor.

Görünen o ki doğalgazdan elektriğe, ilâçtan gıdaya her defasında yüzde 30’larla, 40’larla devam eden ve yüzde 200’leri aşan zam sağanağına “yandaş medya”da “güncelleme” denilmesi gibi, seçimlerin birkaç hafta öne alınmasına ilginç “güncelleme” saptırması yapılıyor.  Zira bundan başka Erdoğan’ın adaylığı için yol yok...

Anayasanın 101. maddesindeki “bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” ve 116. maddesindeki “Meclis’in üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verilebilir” açık ibârelere rağmen YSK’nin iki kez “Cumhurbaşkanı mazbatası”nı verdiği Erdoğan’ın zamanında yapılan bir seçimde üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesin hükmüne karşı bir katakulliye başvuruluyor. Anayasa ve yasalar çarpık uydurmalarla karambola getirilmek isteniyor.

Zira Erdoğan’ın ikinci döneminde üçüncü kez aday olması için Meclis’in nitelikli çoğunlukla “erken seçim” kararı alması gerekiyor. AKP-MHP’nin oyu buna kâfi gelmediğinden ve Meclis’teki muhalefet partileri 6 Nisan’dan sonraki hiçbir “erken seçim komplosu”na katılmayacaklarını açıkça deklâre ettiklerinden geriye yine “fesih” de denilen Anayasaya göre “Meclis’i yenilemesi” kalıyor.

Ne var ki ikinci döneminde Meclis’i re’sen “yenileme kararı” alan yani “fesheden” Cumhurbaşkanı üçüncü kez aday olamayacağı Anayasal kaydını aşmak amacıyla daha şimdiden “erken seçim’ değil, ‘seçim tarihini güncelleme” çarpıtmasıyla kamuoyu şaşırtılmak isteniyor.

YİNE YSK ARACILIĞIYLA KUMPAS TASARLANIYOR

Anlaşılan, tıpkı İBB seçimlerinde aynı zarfa konulan dört pusuladan -AKP’nin kazandığı üç oy pusulasına dokunulmayıp- bir tek “millet ittifakı” adayı İmamoğlu’nun 13 bin 500 oy farkıyla kazandığı oy pusulasını iptalinde ve referandumda kanuna göre “geçersiz” olan iki buçuk milyon “mühürsüz oy”u yasaya aykırı olarak “geçerli” sayması dayatmasında olduğu gibi seçim tarihi “azıcık öne alınmış seçim” denilerek yasa dışı oldubittiye ortam oluşturuluyor. Bunun için Erdoğan’a “12. ve 13. Cumhurbaşkanı” mazbatasını veren YSK’dan 13. rakamının silinmesi” baskısı yapılıyor.

Oysa hukukçuların tesbitiyle Anayasada açıkça belirlenen bu husus YSK’nin inisiyatifinde değil; Anayasada “azıcık öne alınmış seçim” yok, öne alınmış her seçim “erken seçim” olarak nitelendiriliyor.

Birkaç partilinin dışında anayasa hukukçularının kahir ekseriyetinin şaşırtmaca tabirlerince “az, azıcık öne alınmış”, Anayasal tabirle “erken seçim”de Erdoğan’ın kesinlikle bir defa daha aday olamayacağı vakıası karşısında yine YSK aracılığıyla bir kumpas kurulmak isteniyor.

Demokratik muhalefet, Anayasa ve yasadışı emrivakiye müsaade etmemeli…

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