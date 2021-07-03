“Şehir hastaneleri rüyâsı”nın sır satışı

TESBİT

Son haftaların “mafya-medya-iş adamı-siyaset” ifşaatlarında gürültüye gelen konulardan biri de Şehir hastanelerinin mâliyetini sorgulayan muhalefetin beş şehir hastanesinin işletme hakkının bir Danimarka Şirketi’e satılarak devrinin yine bildik tahkirli demagojilerle karalanması oldu.

Satış ve devire dair Sağlık Bakanlığı ikna edici açıklama yapmazken Meclis’te “yeni kapitülasyon sürecinin daha da ağırlaştırılması” eleştirilerine şirketten cevap gelmesi dikkat çekti.

Ancak, Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim ve benzeri Kamu-Özel İşbirliği yatırımlarındaki işletme mantığı ile “yandaş müteahhitler”le uzlaşmazlık halinde Londra mahkemelerinin yetkili kılındığı projelerin yabancı şirketlere satışının plânlandığı soruları cevapsız bırakıldı.

Oysa Bakan, daha önce Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Kamu Özel İşbirliği Modeliyle dokuz şehir hastanesinin yapımın sürdüğünü nazara vererek, “Altını çiziyorum genel bütçe kaynaklarıyla üç şehir hastanesi için proje ihale ilanına çıkılmıştır” vaadinde bulunmuştu. “Bu hastaneleri genel bütçeden kendimiz yapsaydık, hizmet gideri olarak bütçedeki miktarın en az yarısını yine ödeyecektik” ifadeleriyle Cumhurbaşkanı’nın “varsın zarar edelim” çıkışını teyidle “şehir hastanelerinde devletin vahim zararlara sokulduğunu” bir nevi ikrar etmişti.. (gazeteler, 16.11.19)

Özetle, “ticari sır gerekçesi ile kamuoyundan saklanan ve “hizmet bedeli” adı altında ve temel sağlık hizmetleri dışında kalan ve gelir getirici alanlarda müteahhitlerin, beş yıllığına aldığı bu bol kazançlı destek hizmet sözleşmelerinin dolmasına altı ay kala kriz çıkarıp Bakanlığa, “İşi tekrar bize vermezseniz hastanelerdeki işleri kilitleriz, kimse sağlık hizmeti alamaz” tehdidinde bulundukları iddialarının doğru olup olmadığına hiçbir cevap verilmedi. Mesela, İyi Parti milletvekili Aytun Çıray’ın Sağlık Bakanı’na, “25 liralık iş için devletin bütçesinden 100 lira çıktığı doğru mudur?” sorusuna suskun kalındı.

Böylece Cumhurbaşkanı’nın “hayalim ve rüyâm” dediği şehir hastanelerinin kaça ve hangi bedellerle satıldığı da “sır” olarak kaldı. Ve bu durum, milletin sağlığının nasıl ipotek edildiği, “yerlilik” ve “millîlik” nutukları perdesinde dolar ve hasta sayısı garantili ihalelerle kamunun malının nasıl yabancı şirketlere peşkeş çekildiğinin son bir garip tesbiti olarak kayıtlara geçti.

GARABET

Fahiş zamlara “zam” diyememe!

Bir başka garabet 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak elektriğe yüzde 15, doğalgaza meskenlerde doğalgaza yılbaşından bu yana aylık otomatik zamma yüzde 12, sanayi tüketimi ve elektrik üretim amaçlı santrallere ise yüzde 20, LPG’ye 50-60 kuruş zam yapılmasında yaşandı.

Buna göre, elektrik fiyatlarının son üç yılda yüzde 122 zamlanırken ve mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecekleri ortaya çıkarken, zam sağanağının faturalara nasıl yansıyacağı hesâpları yapılıyor.

Çarpıcı olan, sözkonusu zamların tam da elektriğin ısınma âletlerinin çalışmadığı, doğalgazın en az kullanıldığı Temmuz başında yapılarak âdeta halktan kaçırılması.

Bir diğer çarpıcı husus, tam da Temmuz’un ilk saatlerinde gece yarısı apar topar açıklanmasıydı. Böylece enflasyon rakamlarına yansımaması ve sayede memur ve emekli maaşlarının düşük gösterilmesine çalışılmasıydı. “Yandaş şirketler”e 100 milyonlarca kredinin verildiği, milyarları bulan vergilerden muaf tutulduğu, borçlarının onlarca kez silindiği, on iki milyon vatandaşın açıklanan 2 bin 850 lira açlık sınırı”nın altında kaldığı vartada, memur ve emekliye 20-30 lira daha az verilmesinin “kâr” sayılmasıydı.

Ve en garibi de “iktidara ilişik medya”da yeni zamların da görmezden gelinerek yine “ekonominin şahlandığı” propagandasıyla gizlenmesi ya da “güncelleme”, “elektrik ve doğalgaz fiyatlarında değişiklik” olarak “teğet” geçilerek fahiş zamlara “zam” diyememeleriydi.

Garabet içinde garabet…

VAZİYET

“Düşünceyi ifâde hakkının ihlâli”

Anayasa Mahkemesi’nin, bütün ikazlara rağmen “iktidar cephesi”nce milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın yanısıra “ifâde özgürlüğünün ihlal edildiği” yönündeki kararı Türkiye’de demokrasi ve düşünceyi ifade hürriyetini bir defa daha gündeme getirdi.

Ve son yıllarda Türkiye’nin “demokrasi endeksi”nde 167 ülke arasında 90. sıralarda “yarı demokrasiler” kategorisinden “hibrit-melez karma otoriter rejimler” arasına düştüğü, “küresel demokrasi puanı”nın en düşük skorda kaldığının ifadesi olarak kayıtlara geçtiğini ortaya koyuyor.

Ancak en Alman Bertelsmann Vakfı’nın ‘Dönüşüm Endeksi Araştırması’nda 137 ülke arasında 77’nci sırada yer almasıyla Türkiye ilk kez, “otokrasi” sınıfında değerlendirildi. Raporda dikkati çeken en çarpıcı husus, “otokrasi”nin “cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi” perdesindeki “başkanlık referandumu”yla hızlanıp ivme kazandığına işaret edilmesiydi.

Bu yüzden AB Raporları’nda da dikkat çekildiği gibi basın özgürlüğünün kısıtlandığı, insan haklarının ihlâli ve güçler ayrılığı ilkesini berhava edildiği belirtiliyor. Temel hak ve hürriyetler, şeffaflık, insanî gelişmişlik olmak üzere birçok endekste dibe vurulduğu süreçte “düşünce ve ifâde özgürlüğünün kelepçelenmesi”nin bu tabloda büyük payı bulunuyor.

Bundandır ki “Türkiye ilk kez “otokrasi” olarak sınıflandırılıyor.