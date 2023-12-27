"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Şehitler üzerinden siyaset

Cevher İLHAN
27 Aralık 2023, Çarşamba
Mahalli seçimler öncesi yine terör eylemleri siyasi iktidarca “politik demagojiler”e seçim propagandasında suiistimal ediliyor. Şehitler üzerinden bir dizi dezenfomasyonla provokasyon yapılıyor. Politik kışkırtıcılık alevlendiriliyor.

En son on iki şehidin ardından bu suiistimalle Kılıçdaroğlu’na bindirilmiş kıtalarla yapılan linç girişiminde olduğu gibi şehit cenâzesine katılan anamuhalefet Genel Başkanı “belli bir grup”ça yuhalandı. Bir başka ilde cenâzeye gönderdiği çelenk bir iktidar partisi milletvekili aday adayı tarafından parçalandı. Bir diğer ilde İyi Parti lideriyle bir milletvekilinin çelengi yere atıldı....

Buna karşı Cumhurbaşkanı’nın “İşte bir tanesi Manisa’da gitmiş orada güya gövde gösterisi yapacak. Ne oldu? Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor; öyle herkese yolgeçen hanı demiyor. 31 Mart’a öyle hazırlanmalıyız ki bunların hiçbiri kapınıza uğramaya yüzleri ve gözleri olmasın” ifadesiyle vahameti partisinin seçim çalışmasına odaklaması, siyasi rant devşirme uğruna şehitler üzerinden çirkin siyasi tahrikin son tezâhürü oldu.

“SİYASET MALZEMESİ” YAPILIYOR…

Özetle, iktidar, yeni seçim sath-ı mâilinde yine terörü istismar peşinde. 14-28 Mayıs seçimlerinde “itiraflı montaj videolar”la “Kandil Kılıçdaroğlu’nu destekliyor” iftirasında açığa çıktığı gibi şimdi de terör eylemleri siyaset malzemesi yapılıyor.

Cumhurbaşkanı’nın valilere “operasyonları yapmayın!” tâlimatıyla “güvenlik güçlerinin yüzlerce operasyon talebine izin vermeyen”, terör örgütünün kimlik sormasına, köyleri basmasına, şantiye yatmasına göz yuman, çadır mahkemelerde akladığı teröristlerin Habur’da şov yapmalarını sağlayan iktidar, her fırsatta kendisini “yerli ve milli” diye lanse ederken topyekûn muhalefeti “teröre destek”le, hatta “teröristlik” ve “hainlik”le itham etti.

Yine iktidardakilerin ikrarıyla terör örgütünün bölgeye en az 200 bin ton patlayıcı, 80 bin uzun namlulu silâh yığarak yerleşim birimlerini cephanelik haline getirmesine, hendek kazıp vatandaşları canlı kalkan yapmasına seyirci kalındı.  

TERÖRDEN NEMALANMA HESABI

Ve bu çarpıklıkla 2002’de AKP’nin iktidarı devraldığında bir yılda toplam altı şehit gelirken, özellikle 2012’den sonra bir yığın yanlışla muallel kırılganlıkta terörün azmasına fırsat verilerek sürekli şehitler geldi; bazen günde altı, on iki, otuz altı Mehmetçik şehit düştü, bir yılda yüzlerce şehit verildi.

Keza Irak’ı işgale giden 90 bin Amerikan askerinin silâh ve mühimmatlarıyla Türkiye topraklarında konuşlanmasına dair “1 Mart tezkeresi”nin Meclis’te reddi üzerine Bakanlar Kulu kararıyla ülkenin havaalanları ve limanları Conilere açıldı. Baştan beri Şam’ı devirme saplantısıyla ABD ile işgal ortaklarının Suriye’yi parçalama projesinde inadına yer alındı. Kuzey Irak’ın yanısıra Suriye’nin kuzeyinde de terör örgütünün PYD/YPG üzerinden palazlanmasına ortam oluşturuldu.

Belli ki başta terör felâketinden ekonomik çöküş fecaatine her alandaki iflasa karşı söyleyeceği sözü kalmayan “iktidar cephesi”, ülkenin yakıcı gerçek gündemini saptırma peşinde. Mahalli seçimleri kazanma hesabına, terörle mücadele başarısızlığını örtme uğruna şehitlerin kanları üzerinden vicdansızca ve iz’ansızca siyasi manipülasyonlara başvuruyor. 

Kısacası, “terörle mücadele”de zikzaklı savruk politikalarla terör örgütünün palazlanması, terörün azması bataklığına ortam oluşturan siyasi iktidar, şimdi de yıllardır yanlış politikalarla azdırılan terörden nemâlanma hesabı yapıyor.

Yazık, çok yazık…

Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de insani felaket kötüleşiyor

    Ateşli çocuğu okula göndermeyin

    Hastalar kovid mi grip mi belli olmuyor

    Her gün en az 106 çocuk öldürüldü

    Bilgi ve veri okuryazarlığında sondan üçüncüyüz

    Bütçe açığı borçla kapatılacak

    Faize her saat 3 milyon dolar

    Hukuk devletinde böyle şey olmaz

    Muhammed Salah: Lütfen onları unutmayın

    Akademik özgürlükte diplerdeyiz

    Papa: Barış için dua edelim

    Gazze yoğun saldırı altında

    'Muhtar kendisine teslim edilen tebligatı götürmekten sorumlu değildir'

    Gazzeli çocuklar: "Yaşamak istiyoruz", "Nerede uyuyacağız?"

    Proje eksik, yapı malzemesi yetersiz, işçilik hatalı...

    'Tel Aviv zorlu bir geri sayım beklemeli'

    Euro-Med, İsrail'in infazlarını UCM'ye gönderdi

    Japonya: Terör örgütü PKK'yı ve eylemlerini kınıyoruz

    Ukrayna: Novoçerkassk çıkarma gemisini vurduk

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Pençe-Kilit’te ezber bozan yorumlar
    Risale-i Nur'dan

    İnsana en lâzım iş, en mühim vazife...
    Cevher İLHAN

    Şehitler üzerinden siyaset
    M. Latif SALİHOĞLU

    En şiddetli zelzele
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Dört mezhebin içtihatları tükenmez bir define
    Sebahattin YAŞAR

    Yüzü güldürmeyen kazanmaklar
    Raşit YÜCEL

    Kumarın adı
    Ali FERŞADOĞLU

    Gazze’nin gazını almak ve cihad-ı mânevî
    Orhan Ali YILMAZ

    Yeni Türkiye Yüzyılı: TÜİK’e göre kazanıp ENAG’a göre harcamak...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.