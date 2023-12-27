Şehitler üzerinden siyaset

Mahalli seçimler öncesi yine terör eylemleri siyasi iktidarca “politik demagojiler”e seçim propagandasında suiistimal ediliyor. Şehitler üzerinden bir dizi dezenfomasyonla provokasyon yapılıyor. Politik kışkırtıcılık alevlendiriliyor.

En son on iki şehidin ardından bu suiistimalle Kılıçdaroğlu’na bindirilmiş kıtalarla yapılan linç girişiminde olduğu gibi şehit cenâzesine katılan anamuhalefet Genel Başkanı “belli bir grup”ça yuhalandı. Bir başka ilde cenâzeye gönderdiği çelenk bir iktidar partisi milletvekili aday adayı tarafından parçalandı. Bir diğer ilde İyi Parti lideriyle bir milletvekilinin çelengi yere atıldı....

Buna karşı Cumhurbaşkanı’nın “İşte bir tanesi Manisa’da gitmiş orada güya gövde gösterisi yapacak. Ne oldu? Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor; öyle herkese yolgeçen hanı demiyor. 31 Mart’a öyle hazırlanmalıyız ki bunların hiçbiri kapınıza uğramaya yüzleri ve gözleri olmasın” ifadesiyle vahameti partisinin seçim çalışmasına odaklaması, siyasi rant devşirme uğruna şehitler üzerinden çirkin siyasi tahrikin son tezâhürü oldu.

“SİYASET MALZEMESİ” YAPILIYOR…

Özetle, iktidar, yeni seçim sath-ı mâilinde yine terörü istismar peşinde. 14-28 Mayıs seçimlerinde “itiraflı montaj videolar”la “Kandil Kılıçdaroğlu’nu destekliyor” iftirasında açığa çıktığı gibi şimdi de terör eylemleri siyaset malzemesi yapılıyor.

Cumhurbaşkanı’nın valilere “operasyonları yapmayın!” tâlimatıyla “güvenlik güçlerinin yüzlerce operasyon talebine izin vermeyen”, terör örgütünün kimlik sormasına, köyleri basmasına, şantiye yatmasına göz yuman, çadır mahkemelerde akladığı teröristlerin Habur’da şov yapmalarını sağlayan iktidar, her fırsatta kendisini “yerli ve milli” diye lanse ederken topyekûn muhalefeti “teröre destek”le, hatta “teröristlik” ve “hainlik”le itham etti.

Yine iktidardakilerin ikrarıyla terör örgütünün bölgeye en az 200 bin ton patlayıcı, 80 bin uzun namlulu silâh yığarak yerleşim birimlerini cephanelik haline getirmesine, hendek kazıp vatandaşları canlı kalkan yapmasına seyirci kalındı.

TERÖRDEN NEMALANMA HESABI

Ve bu çarpıklıkla 2002’de AKP’nin iktidarı devraldığında bir yılda toplam altı şehit gelirken, özellikle 2012’den sonra bir yığın yanlışla muallel kırılganlıkta terörün azmasına fırsat verilerek sürekli şehitler geldi; bazen günde altı, on iki, otuz altı Mehmetçik şehit düştü, bir yılda yüzlerce şehit verildi.

Keza Irak’ı işgale giden 90 bin Amerikan askerinin silâh ve mühimmatlarıyla Türkiye topraklarında konuşlanmasına dair “1 Mart tezkeresi”nin Meclis’te reddi üzerine Bakanlar Kulu kararıyla ülkenin havaalanları ve limanları Conilere açıldı. Baştan beri Şam’ı devirme saplantısıyla ABD ile işgal ortaklarının Suriye’yi parçalama projesinde inadına yer alındı. Kuzey Irak’ın yanısıra Suriye’nin kuzeyinde de terör örgütünün PYD/YPG üzerinden palazlanmasına ortam oluşturuldu.

Belli ki başta terör felâketinden ekonomik çöküş fecaatine her alandaki iflasa karşı söyleyeceği sözü kalmayan “iktidar cephesi”, ülkenin yakıcı gerçek gündemini saptırma peşinde. Mahalli seçimleri kazanma hesabına, terörle mücadele başarısızlığını örtme uğruna şehitlerin kanları üzerinden vicdansızca ve iz’ansızca siyasi manipülasyonlara başvuruyor.

Kısacası, “terörle mücadele”de zikzaklı savruk politikalarla terör örgütünün palazlanması, terörün azması bataklığına ortam oluşturan siyasi iktidar, şimdi de yıllardır yanlış politikalarla azdırılan terörden nemâlanma hesabı yapıyor.

Yazık, çok yazık…